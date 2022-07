Mihai, tânărul prahovean care și-a fracturat coloana, trebuie să înceapă terapia de recuperare la București

Mihai. 19 ani. Fractură de coloană cervicală. Un accident stupid care părea că i-a retezat orice șansă la o viață normală. Mobilizarea prahovenilor, a românilor, odată cu mediatizarea cazului, a fost exemplară. Mihai a fost operat la Heka Hospital, Constanța. Primele lui cuvinte, când s-a trezit din operație au fost: „Trăiesc! Vă iubesc!”. Azi, prahoveanul nostru este în drum spre București. Voia acasă, la Podenii Noi, însă, îl așteaptă un an de terapie la Spitalul „Sfântul Sava”.

Anul care va să vină e cel care va face diferența între băiatul care acum zace pe spate, cu o proteză de 11 mii de euro, montată pentru a-i reface coloana distrusă și băiatul care, poate, într-o zi, va sta, din nou, drept și mândru în fața oricui.

Se va înclina, discret, doar pentru a mulțumi pentru generozitate. Multor, foarte multor oameni sensibilizați de suferința lui.

Astăzi, 29 iulie, Mihai este transportat la București. Va începe, așa cum precizam, o foarte lungă perioadă de recuperare.

„Ține de organismului lui, de tinerețea și dorința sa de a se face bine. A vrut acasă. I-am explicat că nu se poate. Că are nevoie de terapie. Mai avem 20.000 de lei în cont. Fiecare zi de spitalizare, plus recuperare la București costă. 1600 de lei este prețul investigațiilor, iar 520 de lei pe zi internare cu terapia necesară. Ne rugăm la Dumnezeu să fie bine. Ne-a întrebat de unde am avut bani pentru operație… I-am răspuns atât: oamenii buni, Mihai, oamenii buni! Ne-a zis că el a fost și rămâne un luptător”

Vă reamintim faptul că prahoveanul de doar 19 ani a suferit, pe 24 iulie, un banal accident, în urma căruia și-a fracturat coloana. O săritură într-o piscină gonflabilă i-a frânt destinul. Mihai este un copil de condiție modestă. Mama e femeie de serviciu la școala din Podenii Noi, iar tatăl motostivuitorist. Niciodată nu și-ar fi imaginat că atâția oameni frumoși și buni vor face scut în jurul copilului lor, pentru a-i reda șansa la o viață cât de cât normală. Iar lupta tânărului continuă…. Încă mai e nevoie ca oamenii frumoși și buni să îl țină, imaginar, de mână, și să îl ajute să lupte pentru a se ridica. La propriu!

Cont donații: RO52BRDE300SV60455033000

Titular cont: Gabriela Sandor, sora lui Mihai Olaru