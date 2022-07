O clipă de neatenție și un destin frânt. Mihai, un tânăr de doar 19 ani, are nevoie de toți oamenii buni alături

O clipă de neatenție, un accident banal și un destin pus acum sub semnul întrebării. Mihai, un tânăr de doar 19 ani, din Podenii Noi, are nevoie de ajutorul tuturor oamenilor buni. Asta pentru a nu ajunge în situația de a-și trăi restul vieții într-un scaun cu rotile. Mihai are nevoie acum, mai mult ca oricând, să creadă că minunile își fac loc și acolo unde pare aproape imposibil.

24 iulie. O zi de duminică ce nu prevestea nimic rău în viața tânărului, ajuns la Bălțești, la niște prieteni.

O săritură, în joacă, într-o piscină gonflabilă de nici 50 de cm adâncime a adus cu ea, din nefericire, și un diagnostic necruțător: fractură totală de coloană cervicală. Toate visurile lui Mihai, în clipa aceea, s-au întunecat, iar viitorul lui, la doar 19 ani, s-a făcut cioburi.

Bucată cu bucată, asemeni unui puzzle, ele pot fi lipite, reconstruite. Fiindcă Mihai are o șansă.

„Cei de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești ne-au spus, în urma RMN-ului că va rămâne paralizat, că nu mai e nimic de făcut. Ba chiar am primit o remarcă ce ne-a îndurerat: „haideți, doamnă, că nu e nici primul și nici ultimul paralitic”, ne-a povestit, plângând în hohote, sora tânărului, Gabriela Sandor.

Spuneam că lui Mihai i s-a dat, totuși, o șansă. Aripile sale, la doar 19 ani, s-ar putea deschide din nou, datorită medicilor de la un spital privat din Constanța. Chiar la momentul redactării acestui articol, adolescentul este transportat, cu o ambulanță privată, la Heka Hospital.

„Am plătit 3500 de lei transportul lui de la SJU Ploiești la Constanța. Aici, medicii ne-au spus că are ceva șanse să nu rămână în scaun cu rotile. Și unu la sută dacă ne-ar fi dat și tot am fi luptat. E fratele meu. În primul rând, vreau să trăiască. Nu se poate destinul să fie atât de crud. E un copil bun. A terminat liceul, visa să ajungă șofer de tir. Abia își cumpărase, cu banii munciți de el, o mașină. Nu se poate, refuz să accept că tot se termină aici pentru el”, a mai adăugat, cu disperare în glas, sora tânărului.

Mama lui Mihai este femeie de serviciu la școala din Podenii Noi. Tatăl, motostivuitorist. Oameni, așadar, de condiție modestă. Oameni care acum nu pot decât să se roage ca băiatul lor să fie bine. Să ajungă pe mâna medicilor „cu mâini de aur” care i-au promis…o șansă. Iar șansa aceasta înseamnă 5000 de lei investigațiile medicale, 12.000 de lei, operația la coloană și alți 11 mii de euro, proteza de care are nevoie.

E o luptă grea, dar, mai ales, e o luptă contra cronometru. Mihai trebuie de urgență operat la coloană, mai ales că și măduva osoasă i-a fost afectată.

Drama și suferința familiei Olaru, din Podenii Noi, sunt de neimaginat.

Din „multul” sau puținul lor, toți oamenii de bine pot contribui la salvarea vieții și viitorului acestui tânăr. Familia este neputincioasă. Suferința și durerea lui Mihai sunt sinonime, în aceste momente, cu disperarea. Nu au voie să cedeze, însă.

Haideți să fim oameni cu suflet bun, așa cum s-a întâmplat în nenumărate alte cazuri. Fiindcă nu există bucurie mai mare pe lume decât să știi că, printr-o sumă de bani, mai mică sau mai mare, o viață poate fi salvată. Un om poate zâmbi din nou. Și poate spune, cu ochii plini de recunoștință,: „Mulțumesc!”.

Cont donații: RO52BRDE300SV60455033000

Titular cont: Gabriela Sandor, sora lui Mihai Olaru