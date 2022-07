Mesaje, pe bune, despre derapaje din școli: “Profesorul de geografie ne spune că suntem o generație de proști”

Publicăm o nouă serie de mesaje venite în cadrul campaniei “Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”. Mesajele au fost anonimizate, însă textul este prezentat integral, așa cum ne-a fost trimis de către elevii din Prahova. La finalul fiecărui mesaj sunt specificate vârsta elevului și instituția de învățământ.

Un profesor de geografie îi jignește pe elevi spunându-le că sunt o generație de proști. Un elev acuzat de chiul chiar dacă face naveta de la 60 de kilometri distanță. O elevă afirmă că sistemul e corupt și că singura șansă este ca tinerii să își îndrepte atenția către bursele din străinătate.

Un elev nu se poate concentra la ore pentru că, spune acesta, este amenințat în permanență cu bătaia. Un elev declară că orele de sport se desfășoară în condiții comuniste și că nu există spațiu adecvat pentru vestiare.

O doamnă de matematică își obligă elevii să semneze pe propria răspundere că dacă le sunt încheiate mediile nu se vor prezenta la bacalaureat. Din cauza episoadelor de bullying, un elev nu mai are încredere în sine și părinții lui au apelat la un psiholog.

Mesajele integrale ale elevilor:

“Acest liceu nu merită elevi, nu merită din cauza profesorilor care îi umilesc. Îi fac să se simtă într-un fel în care nimeni nu ar trebui să se simtă. Un profesor trebuie să fie un bun ghid pentru orice elev, trebuie să ajute, nu sa umilească. Nu să țipe la el, nu să-și bată joc de aspectul pe care elevul îl are.

Am învățat 4 ani în acest liceu. Vreau să fiu mândră de profesori, dar comportamentul lor nu mă lasă să o fac. Doamna director în afară de a jigni și a tipa nu știe, și sincer, nu îi văd rostul în această școală nici măcar în calitate de profesor. Domnul de geografie, după spusele lui, suntem o generație de prosti care o să ajungă pe străzi și niște needucați.

Interzis la exprimare liberă, plus amenințări prin telefon?

Doamna (numele profesorului a fost șters), care sună elevii să-i amenințe doar pentru faptul că nu vrea să ne exprimăm liber – sunt numai excepții, cu restul, care nu sunt de culoare, nu are treaba. Pot continua să spun atâtea lucruri despre profesori, dar îmi este rușine. Îmi este rușine de faptele lor, de comportamentul pe care l-au adoptat în prezența noastră. Din păcate ei nu conștientizează că ne distrug pe noi, elevii lor.

Vreau să se schimbe ceva în aceasta școală. Vreau să fim și noi ascultați, să ne asculte dorințele, dar și supărările, nu să ne ignore și să ne spună că oricum nu ajungem nicăieri. Vreau o schimbare, dar din păcate nu o să se întâmple. Un elev devine nesimțit dacă își expune punctul de vedere și vorbește liber.

Anul acesta, în septembrie, o să vină altă generație, boboci cum îi numim noi. Spun cu toată inima că îmi este milă de ei, îmi este milă deoarece 4 ani în acest liceu m-au făcut să realizez că persoanele care practic trebuie să te sprijine, să te ajute, sunt de fapt cei care îți vor răul. Încă sper la o schimbare…”, elevă, 18 ani, Liceul Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei” Ploiești.

«Nu există consilier educativ, iar bullying-ul este subiectul zilei»

“Unii profesori de la discipline nu foarte importante, cum ar fi muzica sau desenul, insistă foarte mult pe chestii care nu ne vor ajuta cu nimic. Curățenia este la un nivel foarte mic, generațiile de a 5-a și a 6-a, nu apelează la adulți și ajung la decizii pe care le regretă deoarece nu pot vorbi cu nimeni.

În școala mea nu există consilier pentru a ajuta elevii, iar bullying-ul este subiectul zilei. Bătăile sunt frecvente și anturajele cu persoane nepotrivite duc la incidente nedorite.”, elevă, 14 ani, Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu” Ploiești.

Profesorii nu înțeleg elevii navetiști

„Anul acesta căminul Economic a fost închis, iar eu nu-mi permit să stau cu chirie, așa că am ales sa fac naveta cu riscul de a nu ajunge la prima oră. Programul la autobuze este foarte complicat, ceea ce îmi dădea de ales între a sta 5 ore degeaba în oraș până la începerea orelor sau să nu ajung la prima oră.

Mi s-a spus sa fac o cerere către doamna director pentru motivarea absențelor, însă, când am dat cererea mi s-a spus că acestea absențe nu se pot motiva cu o singură fișă. De asemenea, când le explicam situația profesorilor nu eram înțeleasă (marea majoritate), iar la finalul anului doamna dirigintă m-a acuzat de CHIUL!

Țin să menționez că distanța pe care o făceam zilnic până la liceu este de 60 km (120 de km parcurși într-o singură zi), iar asta pentru profesori și doamna director s-a numit «chiul»”, elevă, 17 ani, Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploiești.

Liceu de top, probleme de top

“Liceul meu este unul de top, printre primele din județ, conform rezultatelor de la BAC și evident prestigiul liceului crește etc. Să vă zic cum stă treaba: 90% dintre elevi fac meditații. În clasa a 12-a, din fosta mea clasă, era o singură fată care nu făcea, în rest, absolut toți făceam.

De ce? Profesorul nu oferă același interes la clasă, dar nu-l condamn. Într-o clasă cu 25-30 de elevi, doar câțiva, numărați pe degete, sunt atenți. Sistemul trebuie restructurat. O clasă în 2022 nu ar trebui să mai fie reprezentată de un colectiv de 28 de oameni. Un profesor nu are cum, fizic, să acorde atenție fiecărui elev în parte și uite așa, elevii merg la meditații.

Nu zic, în general, făceam meditații cu profii de la clasă sau din liceu. Evident, sunt și situații când alegi pe altcineva să-ți fie mentor. Școala te învață doar teorie, doar dacă ești tu un elev silitor o să încerci să privești dincolo de un comentariu de BAC și să te bucuri de lecția pe care ți-o oferă opera.

Adevărat, putem învăța lecții din orice opere, fie ele de actualitate sau de dinainte de 2000. Totuși, în secolul în care tehnologia evoluează, oamenii au totul la un click distanță, nu mai există răbdare și atenție pentru ce-a fost odată. Profesorii încearcă și ei să-și facă treaba, elevii sunt plictisiți, frustrați, neînțeleși.

«Consider că învățământul poate fi actualizat, nu schimbat de la 0»

Contează și starea de spirit pentru elev, conteaza să simtă că nevoile lui contează, să se înțeleagă pe sine. Din păcate aud mereu «nu știu ce să fac mai departe». Așadar, interesează pe cineva cu adevărat?

Eu apreciez campania voastră, dar au mai fost și alții care au spus ce vă transmit și eu. Nu s-a întâmplat nimic. Un sistem corupt nu o să fie interesat de un învățământ sănătos. În concluzie, luptati copii să câștigați burse în străinătate. Acolo contează ce știi să faci, cum știi să faci, nu «ce ai la mână».”, elevă, 18 ani, Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” Câmpina.

«Bătăile sunt la ordinea zilei, dar nu se iau măsuri»

“În școala mea bullying-ul este considerat normal și trecut cu vederea. Bătăile sunt la ordinea zilei, dar nu se iau măsuri. Dimpotrivă, cei care sunt violenți sunt protejați de către profesori. Chiar dacă vin părinții la școală sau vine poliția, tot nu se rezolvă problemele și violența continuă.

Cum să înveți, să te concentrezi la ore, când ești amenințat mereu cu bătaia și ți-e frică când vine pauza? Nu despre asta este școala. Frica și durerea nu au legatura cu educația și scoala sau nu ar trebui să aibă legătură…”, elev, 13 ani, Școala Gimnazială “Cezar Petrescu” Bușteni.

«Nu există un vestiar unde să ne schimbăm pentru ora de sport»

“Băile au rămas tot cele comuniste, care ba sunt defecte, ba nefuncționale, la ele existând doar apă rece și atât. În rest nimic altceva nu mai au în dotare băile noastre. Avem opțional la baschet: terenul de baschet este crăpat, este crescută iarba pe el și e plin de denivelări.

Coșurile de baschet sunt aproape ieșite la pensie. Nu există un vestiar unde să putem să ne schimbăm pentru ora de sport. Laboratorul de informatică este foarte bătrân și el, cu calculatoare majoritatea nefuncționale.”, elev, 13 ani, Școala Gimnazială “Ioan Grigorescu” Ploiești.

«Semnăm pe propria noastră răspundere că dacă ne încheie media nu mergem în bac»

“La seral, profesorii nu au venit la ore și nu și-au bătut capul cu 6-7 copii care veneau la școala. Doamna de matematică ne-a pus să semnăm pe propria noastră răspundere că dacă ne încheie media nu mergem în bac.

La seral nu se mai face școala și mereu noi eram anunțați ultimii de absolut orice“, elevă, 20 ani, Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii “Victor Slăvescu” Ploiești.

«Părinții mei au apelat la un psiholog din cauza asta»

“Colegii mei își bat joc de mine, mă iau la mișto, râd de mine, mă jignesc în fiecare zi. Nu vorbește nici un coleg cu mine, deși eu nu le fac nimic și merg la școală doar să învăț. Profesorii nu se implică să stopeze bullyingul, iar doamnei diriginte nici nu-i pasă că mama mea a rugat-o să ia atitudine.

Din cauza asta am probleme. Plâng mereu, în fiecare zi sufăr. Am ajuns să nu mai am încredere în mine și părinții mei au apelat la un psiholog din cauza asta. Vă rog să mă ajutați că nu mai suport.”, elevă, 14 ani, Școala Gimnazială „I. A. Bassarabescu” Ploiești.

Mesajele publicate în cadrul acestui articol fac parte din campania „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”. Campania este demarată de către Generația lui John și este susținută de către ziarul Observatorul Prahovean.