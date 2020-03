Cum i s-a schimbat viața unui prahovean întors din Italia. Traiul în carantină, la Ploiești: ”Abia aștept să scap!” FOTO

Un prahovean care s-a întors vinerea trecută din Italia, acasă, la Tinosu, unde s-a autoizolat, s-a trezit la poartă cu o ambulanță care l-a transportat într-un centru de carantină de la marginea Ploieștiului. Bărbatul, în vârstă de 63 de ani, este nemulțumit de reacția autorităților și modul în care este tratat. Mihai O. A povestit a acordat un interviu observatorulph.ro în care a povestit ce i s-a întâmplat.

Reporter: De ce v-ați întors din Italia?

Mihai O.: Vinerea trecută am revenit în țară din Italia, după ce firma de construcții la care eram angajat a trimis toți oamenii în izolare la domiciliu. Firma mi-a cumpărat biletele de avion, după ce mi-a dat certificat medical că nu am coronavirus așa că am preferat să vin acasă, la Tinosu.

Ce s-a întâmplat la aeroport?

Nimeni nu m-a întrebat nimic. Am completat un chestionar, nu mi s-a luat nici măcar temperatura și mi-au spus să mă duc direct acasă și să anunț autoritățile locale, ceea ce am și făcut.

Ce a urmat?

Am sunat primarul, i-am spus că sunt acasă, în izolare. Am vorbit și cu un localnic care are un magazin sătesc să-mi aducă ceva de mâncare la poartă, fără contact direct, și mă pregăteam să stau acasă două săptămâni. Sâmbătă după-amiază am fost sunat de la DSP și m-au anunțat că vor veni să mă ia de acasă și să mă ducă într-un centru de carantină. Apoi a venit o salvare, fără echipament de protecție, cu șoferul care purta doar o mască și m-au dus la un fost motel de lângă Ploiești.

Cum sunt condițiile?

Păi timp de două zile nu mi-au făcut nimic. Nu mi-au spus ce se întâmplă, mi-au dat un săpun și cam atât. Nu am apucat nici măcar să-mi iau de acasă șampon sau pastă de dinți. Condițiile de cazare sunt ok, în schimb, mâncarea....Vreo două zile nu am putut să mănânc mai nimic pentru că am probleme cu stomacul și, de exemplu, ne-au dat ciorbă a la grec rece, pe care am refuzat-o. Aș vrea să știu și eu dacă cei care prepară mâncare au testul de coronavirus făcut și este negativ.

Dumneavoastră ați fost testat?

Acum două zile mi-au luat o probă, însă până acum nu am primit rezultatul. Eu nu am niciun simptom. Nu am făcut febră, nu tușesc, sunt ok. Aș fi preferat să stau izolat la mine acasă, nu într-o cameră de câțiva metri pătrați. Abia aștept să scap!

Vă veți întoarce în Italia?

Eu sunt angajat la firma respectivă și țin tot timpul telefonul cu număr de Italia deschis. Au spus că pe 27 martie ar trebui să reîncepem lucrul. Sper să se întâmple asta...

FOTO Cum arată camera în care prahoveanul este ținut în carantină