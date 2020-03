Prahovean prins în coșmarul coronavirusului din Spania: ”Pentru prima dată după mulți ani mă tem pentru ziua de mâine”

Spania este a doua țară din Europa ca număr de îmbolnăviri și decese din cauza coronavirusului, după Italia. Un cititor stabilit la Madrid acum 15 ani a povestit ce i se întâmplă acum.

Mihai T. lucrează la o firmă de construcții în Madrid, Spania. A plecat din Ploiești acum aproape 15 ani și a ajuns la un nivel de trai mai mult decât decent. Și-a întemeiat o familie, are o casă cumpărată prin credit ipotecar și până acum câteva săptămâni își făcea planuri de vacanță pentru la vară. După izbucnirea epidemiei de coronavirus, singurul său țel este să-și păstreze locul de muncă.

Acesta a povestit pentru observatorulph.ro cum se trăiește la Madrid cea mai profundă criză din ultimul sfert de secol.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”Primul lucru care te sperie este faptul că nu mai vezi oameni pe stradă. Madrid era un oraș turistic, unde la orice oră era mare forfotă. S-au închis restaurantele, barurile, muzeele, mall-urile. Acum nu mai ai voie decât să te duci la muncă, de preferat cu mașina personală ca să eviți aglomerația din transportul public și la cumpărături de alimente sau medicamente”, spune Mihai.

Până acum, patronul firmei de construcții la care lucrează le-a dat asigurări angajaților că nu vor avea probleme cu salariile, dar dacă se suspendă activitatea pe șantier vor fi trimiși în șomaj.

”Pentru prima dată după mulți ani mă tem pentru ziua de mâine. Am rate de plătit la casă, la mașină, trebuie să-mi întrețin familia. Din șomaj nu voi putea acoperi cheltuielile. Chiar dacă am auzit că mulți români s-au întors deja în țară, pentru mine nu ar fi o soluție. În primul rând mi-aș putea îmbolnăvi părinții, apoi am auzit că nici în România lucrurile nu merg cum ar trebui. Să sperăm că această criză va trece cât mai repede, iar viața noastră va reintra la normal” încheie, într-un ton optimist, prahoveanul ”spaniol”.