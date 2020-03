Consilierul local PNL Gheorghe Sîrbu are în „curte” o stație de sortare ilegală de deșeuri – VIDEO, FOTO

Mai multe autospeciale ale Rosal încărcate cu deșeuri din Ploiești au ajuns, luni, în „curtea” consilierului local PNL Gheorghe Sîrbu, în Cartierul Bereasca din Ploiești. Consilierul local susține că terenul este al lui, deși nu figurează în declarația de avere a acestuia. Nici contractul de închiriere dintre consilierul local și SC Rosal nu este menționat în documentul oficial postat pe site-ul Primăriei Ploiești. Dar pentru toate, alesul local are o explicație...

Centura de Est a Ploieștiului, luni, 2 martie 2020, ora 14.50: O autospecială plină cu deșeuri vegetale și cu saci de gunoi intră pe drumul prăfuit spre zona de case din Cartierul Bereasca.

Autospeciala ajunge în dreptul unor porți mari care se deschid rapid. Mașina pătrunde în curtea unde se pot observa mai multe containere și o altă mașină de gunoi. Porțile se închid la fel de repede cum s-au deschis.

Pe consilierul local ploieștean Gheorghe Sîrbu l-am găsit în curtea unde a intrat autospeciala de gunoi. Susține că terenul îi aparține. Drept dovadă, consilierul local Gheorghe Sîrbu nu are nicio problemă că și-a lăsat mașina în fața porților înalte...

Cu gunoaiele în curte...

Consilierul Gheorghe Sîrbu spune că și-a închiriat terenul către operatorul de salubritate al Ploieștiului, SC Rosal, dar, inițial neagă că deșeuri din Ploiești sunt descărcate aici.

„E contract de închiriere cu Rosal... Rosalul nu aduce aici (n.r. gunoiul). Tot gunoiul se duce la TMB, la rampă acolo... Mergeți acolo cu mine și vedeți că duce tot gunoiul acolo. Nu există aici rampă de gunoi. Ați văzut aici sunt mașinile mici, sunt mașinile șoferilor care parchează gunoierele. D-aia le vedeți aici. Ei vin și le parchează seara”, susține Gheorghe Sîrbu, consilierul local ploieștean.

În momentul în care i-am explicat că în curte a intrat o autospecială cu deșeuri vegetale, consilierul Sârbu și-a nuanțat declarația.

„În același timp le pune în cupele alea. N-ați văzut mașina? Era un încărcător acolo. Le pune în cupe ca să fie mai mult. Deci stă pe loc. Deci ăla descarcă direct în cupă și le pune în container de 40 mc ori le încarcă imediat el. Deci nu le lasă la noi în curte. Nu stă niciodată!”, declară consilierul local, care ne-a explicat traseul deșeurilor.

„Depinde... Reciclabilele le duce la reciclabil, la Boldești, la TMB, deșeurile menajere la TMB, cică le neutralizează și așa mai departe. Păi nu vă dați seama? Ei au 40 de mașini”, spune consilierul local.

Foarte simplu... Și așa mai departe...”

Cu privire la închirierea terenului către operatorul de salubritate din Ploiești, spune consilierul local, a fost „foarte simplu”.

„Foarte simplu. Eu am avut serviciul (n.r. de salubritate) în 20 de localități. De la 1 octombrie au preluat ei (n.r. societatea Rosal). Au închiriat și o parte din mașinile mele și au închiriat și terenul. Dar ce să fac? Să-l țin degeaba?”, ne întreabă retoric Gheorghe Sîrbu, care spune că, înainte de a închiria terenul la Rosal, acesta a avut ca destinație garaj, „să parchez gunoierele aici. L-am cumpărat pentru firma noastră, care nu mai are activitate și așa mai departe...”.

Fără mențiuni în declarația de avere

Ultima declarație de avere și de interese a consilierului Gheorghe Sîrbu, postată pe site-ul Primăriei Ploiești, secțiunea Consiliul Local, datează din 13.06.2019. Conform documentului oficial, consilierul local nu a menționat că deține vreun teren în Ploiești și nici nu a declarat că are vreun contract de închiriere cu Rosal.

La începutul anului 2019, în declarația de interese, a menționat însă, la secțiunea „funcții deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților sau instituțiilor de către soț/soție” că „administrator la SC Servicii Ecologice Salubritate Prahova”.

Nu participă la vot, dar laudă activitatea Rosal

Anul trecut, în data de 31 octombrie, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești s-a aflat proiectul privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale pentru utilizatorii casnici și non-casnici din mediul urban (...). Pe lângă tariful de 9,5 lei/persoană pe lună cu TVA, aleșii locali au aprobat un tarif penalizator de 3,72 de lei/persoană/lună cu TVA, pentru deșeurile nesortate.

Consilierul local Gheorghe Sîrbu a anunțat că nu participă la vot. Proiectul a fost aprobat, iar la scurt timp Gheorghe Sîrbu, în stilul caracteristic, a explicat cu lux de amănunte cum în zona Bereasca se face colectare selectivă de deșeuri.

Ședință Consiliul Local Ploiești (31 octombrie 2019), proces – verbal – Gheorghe Sîrbu, consilier local: „Stimați colegi, Vreau să vă spun că activitatea de salubritate din municipiul Ploiești s-a îmbunătățit peste 80% față de astă-vară. Vreau să vă spun că marea majoritate a cartierelor sunt curate. Nu am vrut să influențez votul acestui proiect, dar operatorul de salubritate s-a dotat cu mașini de colectare selectivă, vreau să spun că a dotat și cartierele cu eurocontainere pentru colectare selectivă. RASP-ul, zilnic, le-a pus la dispoziție o suprafață de 3.000 de mp platformă, unde cară zilnic reciclabile, le încarcă în mașini mai mari de trei containere de 30 de metri cubi sau de 40 de metri cubi și merg cu ele la Drăgănești și la Vălenii de Munte. Deci în Ploiești la ora actuală vreau să vă spun că se face 50% colectare selectivă. Puteți verifica, puteți face o comisie, mergeți acolo pe Drumul Serii la nr. 58, prin spate, prin centură, le-am făcut drum frumos cu piatră, cu o intrare separată unde aduc reciclabilele, le încarcă și pleacă cu ele în cele două rampe unde se face...”

Conform datelor de la Registrul Comerțului, administratorul SC Servicii Ecologice Salubritate Prahova este soția consilierului Gheorghe Sîrbu și are ca obiect de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase...

Raul Petrescu, director RASP Ploiești: „Cu siguranță nu este vorba de așa ceva. RASP-ul nu deține platforme pe care să le pună la dispoziție operatorului de salubritate”.

Bogdan Nica, director APM Prahova: „Nu există agenți economici care să aibă ca activitate autorizată de AMP Prahova sortarea de deșeuri în zona respectivă”.

Gabriela Munteanu, comisar-șef Garda de Mediu Prahova: „A existat o sesizare și anul trecut pe această temă, în zonă, dar nu s-a constatat nimic. Acolo nu există autorizare pentru stocare temporară de deșeuri. Amplasamentul aparține unei societăți”.

SC Rosal Grup SA: „Referitor la cererea Dvs cu privire la exprimarea unui punct de vedere facem următoarele precizări: 1. Societatea noastră are încheiat un contract pentru utilizarea spațiului situat în strada Drumul Sării nr 58 cu S. C. Servicii Ecologice Salubritate Prahova SRL; 2. Deșeurile observate la această adresă au fost colectate ca și deșeuri municipale de pe raza municipiului Ploiești. Acțiunea de strângere a acestora a fost încheiată la o oră ulterioară finalizării programului rampei ecologice de la Boldești Scăeni. Din acest motiv, am fost obligați să staționam mașinile/containerele până a doua zi, la aceasta adresă. La acest moment, la adresa amintită de Dvs. nu se mai află depozitat nici un fel de deșeu. Cu deosebită considerație, va asiguram de disponibilitatea noastră în lămurirea tuturor aspectelor cu privire la activitatea SC Rosal Grup SA”.

Cu alte cuvinte, vorba consilierului local Gheorghe Sîrbu, „și așa mai departe”...

Locul unde au ajuns autospecialele încărcate cu deșeuri:

Declarația de avere și de interese a consilierului Gheorghe Sîrbu:

Procesul verbal al ședinței Consiliului Local Ploiești, din 31 octombrie 2019, în care Gheorghe Sîrbu îi invită pe colegi în Cartierul Bereasca: