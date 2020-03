Război monstruos pe tubul de la ghenă, la un bloc din Ploiești – VIDEO, FOTO

Liniștea de la blocul 55, de pe strada Baciului, din Ploiești, a fost spulberată de un scandal izbucnit între locatarii celor două scări ale imobilului, după ce unii dintre ei au luat decizia să renunțe la tubulatura de gunoi, pe motiv că mirosurile degajate de deșeurile menajere au devenit insuportabile, mai ales pe timpul verii.

Ani de zile, cei care locuiesc în blocul 55 cu 10 etaje de pe strada Baciului nu au avut motive de supărare. Problemele au început să se țină lanț de câțiva ani, dar totul s-a accentuat în ultimele luni când locatarii de la scara A au decis închiderea tubulaturii de gunoi și strângerea deșeurilor menajere într-o cameră de precolectare, fapt care necesită din partea locatarilor „efortul” de a duce deșeurile menajere, cu liftul, câteva etaje. Tubulatura de gunoi se află pe culoarul dintre cele două scări de bloc și, prin urmare, ambele tabere și-o revendică.

„Nu vrem tubulatură de gunoi!”

Pe fondul crizei legate de gunoaiele neridicate din Ploiești, anul trecut, locatarii de la Scara A au stabilit să facă curat în camera de precolectare, având în vedere că zona era frecventată de șobolani. Oamenii au reclamat că nu mai puteau intra în bloc din cauza mirosurilor degajate de deșeurile menajere.

Câțiva dintre locatari s-au mobilizat și, bineînțeles, cu eforturi financiare, au reușit să amenajeze camera de precolectare. Încăperea de câțiva metri pătrați a fost zugrăvită, pe jos a fost pusă gresie, iar tomberoanele stau acum aliate, unul câte unul, într-o ordine desăvârșită.

Totul a fost posibil, spun locatarii de la scara A, după ce s-a renunțat la tubulatura de gunoi, care, a devenit, mai nou, și motivul întregului scandal. Maria Tiță, înconjurată de câțiva vecini de la scara A, ne-a explicat cum au stat lucrurile.

„Am zugrăvit, am pus gresie la intrare și am ajuns la ghena de gunoi. Aici am vorbit cu domnul președinte, i-am spus că o să zugrăvim și că o să punem gresie. A zis că este de acord, dar nu este de acord cu închisul tubulaturii. Tubulatura a fost închisă în momentul în care s-a făcut curățenie, pentru că nu putea ca acela care lucra să-i curgă mizeria în cap. Apoi i-am spus că o să lăsăm așa pentru că dacă dăm drumul din nou la tubulatură se face mizeie la loc pentru că sunt deja oameni care vin cu oala de ciorbă și o răstoarnă direct pe burlan. Aici a fost miros insuportabil... Îmi pare rău că nu toate persoanele care stau lângă ghene sunt aici, pentru că vara nu puteau să deschidă geamul la baie. Acum, dumnealor (n.r. de la scara B), nu mi-au dat niciun ban, nici nu le-am cerut, m-au chemat pe la toate instituțiile posibile.

Toată lumea care a venit aici le-a spus că le place ce-am făcut. Numai dumnealor (n.r.locatarii de la scara B) nu sunt de acord pentru că au câțiva bătrânei pe scară care nu pot să coboare... Dar au lift”, a explicat Maria Tiță, președintele asociației de la scara A, cea care s-a trezit apoi reclamată la mai multe instituții ale statului.

„Avem o scrisoare de la Primărie în care el (n.r. președintele Asociației de proprietari de la scara B) declara, când a făcut separația de asociație, că nu avem părți comune și, dacă vă uitați, orice om cu cap dacă se uită așa, camera este pe teritoriul de la scara A. Deci nu avem nimic în comun cu ei. Acum de ce zgândăre și vor să dărâme. Nouă ne convine așa, că poți să respiri vara. Poți să intri acum în bloc. Pe scara blocului puțea a hoit. Acum este un aer respirabil”, e de părere și un vecin de la scara A, susținător al inițiatoarei proiectului.

Apel la 112...

La polul opus, Marin Ciobanu, președintele Asociației de Proprietari de la blocul 55, scara B, spune că închiderea tubulaturii de la bloc nu are acordul locatarilor de la scara B.

Prin urmare, după mai multe scrisori trimise la diverse instituții ale statului, în urmă cu câteva săptămâni, locatarii de la scara B au decis să spargă peretele de la camera de precolectare, astfel încât să existe posibilitatea de golire a tubulaturii de gunoi. Pentru că, între timp, a apărut o nouă problemă.

Supărați de decizia de a bloca tubulatura, unii vecini de la scara B au continuat să depoziteze gunoi aici, chiar dacă deșeurile nu au mai putut fi evacuate.

Vigilentă, Maria Tiță, în momentul în care a auzit că se sparge peretele de la camera de precolectare, a sunat la 112 și a chemat Poliția.

„Dacă au văzut că nu au sorți de izbândă cu nicio instituție, de la sine putere, au venit și au vrut să spargă acolo. Norocul a fost că eu am venit să iau ceva din cutia de scrisori și am auzit zgomot. Am venit aici și m-am așezat în fața peretelui ca să pot să nu-i las să spargă și am chemat Poliția. Poliția le-a spus clar că dacă nu le convine ce am făcut să dea în judecată. Că dumnealor spun că eu nu am avut autorizație să închid bucata de perete pe unde venea gunoiul”, povestește Maria Tiță despre peripețiile care au urmat după închiderea tubulaturii de gunoi.

„Asta nu este treaba celor de la Scara B. Asta este în curtea noastră”, explică un alt locatar de la Scara A, susținător al Mariei Tiță. În sprijinul acesteia s-au strâns mai mulți locatari, în special cei care din cauza mirosurilor insuportabile nu mai aveau posibilitatea să deschidă geamurile de la grupurile sanitare.

Reclamații la DSP, Garda de Mediu, Inspectoratul în Construcții, Poliție și Primăria Ploiești

Președintele Asociației Blocului 55, scara B, Marin Ciobanu, recunoaște că după închiderea tubulaturii a reclamat situația la mai multe instituții. Sesizările au fost făcute în baza unui tabel de semnături din partea locatarilor de la scara B, care nu vor cu orice preț ca tubulatura de gunoi să fie redeschisă

Prima sesizare a ajuns la DSP Prahova, care a redirecționat adresa la Primăria Ploiești... A fost sesizată Garda de Mediu, care a redirecționat adresa la Primăria Ploiești. A fost transmisă o adresă la Direcția de Dezvoltare Urbană a Primăriei Ploiești, care a redirecționat adresa la Serviciul de Monitorizare Asociații de Proprietari. A fost transmisă adresă și la Inspectoratul de Stat în Construcții, care a spus că problema nu intră în atribuțiile instituției și că situația se poate rezolva în instanță. Și de la Serviciul de Monitorizare Asociații de Proprietari a fost același răspuns.

Ca soluție, cele mai multe instituții au recomandat rezolvarea problemei pe cale amiabilă sau găsirea unei soluții în instanță. Numai că scandalul a continuat, iar cele două părți au ajuns inclusiv la Poliție pentru rezolvarea litigiului care a încins spiritele între locatari.

„Așa am luat blocul cu ghenă, așa îl vrem!”

„Avem tabel cu semnăturile locatarilor de la Scara B care vor să fie folosită tubulatura de gunoi. Doar doi locatari nu au semnat”, explică Marin Ciobanu, președintele Asociației de proprietari de la Scara B, care spune că „Așa am luat blocul cu ghenă, așa îl vrem”.

„Unul dintre proprietari a spus clar: „Eu am cumpărat blocul cu gunoi la ușă, vreau cu gunoi la ușă!” Aici a fost angajat un om care făcea curat. De vara trecută, Ion nu a mai fost angajat. Să vedem de acum încolo ce miros o să fie că tubulatura este plină. Or să iasă viermii din tubulatură. Gândaci sunt deja. Tubulatura blocului este plină de gunoi și nu avem pe unde să desfacem și să golim pentru că este zidit peretele”, a explicat Ciobanu, care spune că nu poate fi invocat faptul că nu există spații comune între cele două scări de bloc.

„Nota informativă: tubulatura este comună!”

„Avem o notă informativă. (...)Tubulatura este comună. Așa am luat blocul. Așa a fost construit. Ca utilități comune sunt toboganul de gunoi, acesta, adică gunoiu fiind plătit pe fiecare scară pe număr de persoane”, susține Marin Ciobanu, care susține că mirosurile reclamate de vecinii de la scara vecină au avut legătură directă cu modul de colectare al deșeurilor în vara anului trecut.

„Nu sunt chestii între locatari. Este o chestie cu doamna Tiță care a făcut această lucrare fără să ne întrebe. Noi am stabilit cândva că, în momentul în care se va igieniza, facem următorul lucru. Ne întâlnim - comitetul vostru, comitetul nostru, stabilim ce și cum, cum facem lucrarea, cât ne costă și facem jumătate – jumătate cheltuielile. Dânsa s-a apucat fără să stea de vorbă cu noi, fără să anunțăm locatarii, fără niciun fel de probleme, să facă dânsa lucrarea”, este varianta lui Marin Ciobanu.

Singura soluție în instanță?

Cum pe cale amiabilă problema nu poate fi rezolvată, scandalul cu siguranță va ajunge într-un final în instanță. Locatarii de la cele două scări s-au împărțit acum în tabere și unii, chiar dacă și-au dat binețe în ultimii 40 de ani, au început să se privească cu răutate.

Locatarii de la scara A spun că ar putea să treacă peste problemele cauzate de președintele Marin Ciobanu, dacă, într-un final, acesta ar înțelege că închiderea tubulaturii a rezolvat problema mirosurilor insuportate.

Pe de altă parte, cel acuzat spune că blocul a fost dat în folosință cu tubulatură de gunoi comună pentru ambele scări și așa trebuie să rămână. Cine va avea câștig de cauză? Momentan, nimeni nu poate să spună...