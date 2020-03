Cum a reușit prahoveanul Florin Zecheru să facă performanță pe piața materialelor de construcții cu firma Danzecris, deși este înconjurat de marile magazine de bricolaj din Ploiești. FOTO

La 46 de ani, Florin Zecheru, un ploieștean care s-a mutat în Blejoi, se poate considera un om împlinit: are o familie perfectă, cu o soție la fel de frumoasă ca în prima zi de relație și doi copii minunați, dar și o afacere de succes pe o piață unde concurența este acerbă: materialele de construcții. Observatorulph.ro vă prezintă povestea antreprenorului care a reușit cu succes să reziste concurenței și presiunii uriașe din partea marilor magazine de bricolaj din Ploiești cu firma sa Danzecris.

A transformat o groapă ilegală de gunoi într-un depozit și atelier unde curățenia este ”lună”

Pe marginea DN 1B, în satul Ploieștiori, comuna Blejoi, la numărul 663K își are sediul firma de materiale de construcții Danzecris. Cei care ajung aici pentru prima data nu au cum să nu observe curățenia și ordinea desăvârșită din incinta societății, deși vorbim de cantități uriașe de materiale de construcții.

”Vinovat” de acest aspect este administratorul firmei, Florin Zecheru, cel care a transformat un teren plin de gunoaie și mărăcini într-un depozit de materiale de construcții așa cum nu au nici marile magazine de bricolaj din Ploiești. ”Recunosc, sunt obsedat de ordine și curățenie, chiar dacă lucrăm cu materiale de construcții. La mine nu se aplică zicala românească ”las-o, mă, că merge și așa”!” ne spune Florin Zecheru, unul dintre cei mai vechi antreprenori din Ploiești. A intrat în afaceri încă din anul 1995, timp în care a cunoscut atât gustul succesului, cât și amărăciunea problemelor financiare. De fiecare dată a avut puterea de a o lua de la capăt, iar de 15 ani se ocupă ceas de ceas, zi de zi, de firma Danzecris.

Această firmă vinde cherestea răninoase, lacuri și vopseluri, lambriu lemn, materiale de construcții, plăci OSB, please sudate, sistem acoperiș, șuruburi și accesorii lemn (oferta completă pe www.danzecrisbricolaj.ro).

”Am avut ambiția să creez locuri de muncă la mine în sat”

Dacă la începutul acestei afaceri s-a axat în special pe comercializarea de material lemnos, acum se poate mândri că a pus pe roate un întreg mecansim de ”business”. Pe lângă activitatea de vânzare de materiale de construcții a dezvoltat și un atelier de tâmplărie, unde confecționează lambriuri de lemn, scândură și alte elemente din lemn, la comandă. ”Tot lemnul pe care îl vindem sau îl prelucrăm în produse finite provine din România, din tăieri 100% legale. Țin mult la acest aspect, mai ales că piața a fost invadată de produse de import. Am avut ambiția de a face o linie de producție pentru că nu mi se pare normal ca buștenii din pădurile noastre să meargă la export, iar românii să cumpere produse fabricate în străinătate. Eu vreau să creez locuri de muncă aici, la mine acasă, în Blejoi” spune Florin, care se mândrește cu filonul său naționalist.

Galerie FOTO La Danezcris, ordinea și curățenia sunt literă de lege

A interzis cuvântul ”patron” și le-a impus angajaților norme stricte de igienă

În prezent are aproximativ 30 de anajați, cărora le oferă condiții excelente de muncă, o masa caldă la prânz, salarii decente și transport gratuit până la casele lor, unele aflate și la 80 de km distanță de serviciu. Recunoaște că cel mai greu i-a fost să-i educe pe muncitorii săi. ”Din păcate ne confruntăm nu doar cu o criză de forță de muncă, ci mai degrabă cu lipsa de educație a oamenilor. Încerc să-i conving și în mare parte am și reușit pe angajații mei să respecte normele de igienă (n.r. muncitorii au vestiare dotate cu dușuri) și să păstreze curățenia la locul de muncă”, povestește Florin. În ciuda acestor greutăți, acesta își vede angajații ca pe membrii unei mari familii. ”Petrec cu ei mai mult timp decât cu familia, așa că ajung să îmi povestească cu ce probleme se confruntă. Unul îmi spune că i s-a îmbolnăvit copilul sau nevasta, altul că nu se înțelege cu socrii, pe toți încerc să-i înțeleg și, pe cât pot, să îi și ajut”. În timp ce Florin Zecheru ne povestește toate aceste lucruri, angajații merg la cantină, unde, în fiecare zi, beneficiază de o masa caldă. Astăzi au la meniu ciorbă de perișoare și pui cu legume.

Prețul uriaș al succesului: muncă până la epuizare. ”Când mi-am dat seama că nu mai pot, mi-am schimbat radical stilul de viață”

Deși este invidiat de mulți pentru succesul său în afaceri, Florin Zecheru a fost la un pas să cedeze. ”Până acum un an și jumătate munceam non stop. Veneam la patru dimineața și descărcam camioanele cu lemne, apoi mă schimbam și intram în birou pentru a mă ocupa de clienți și furnizori. Plecam acasă seara târziu, uneori nici nu-mi vedeam familia, iar dimineața următoare o luam de la capăt. Au fost ani buni în care nu am plecat nici măcar o zi în concediu. Într-o zi am simțit că nu mai pot, din cauza oboselii fizice și psihice. A fost momentul în care mi-am spus că nu merită să-mi distrug sănătatea și să-mi pierd familia, așa că am început să-mi organizez mai bine programul de lucru”, spune Florin Zecheru.

Acum este atent la ce mănâncă, merge la sală de trei ori pe săptămână și pleacă alături de familie în excursii în țară și străinătate. ”Am început să-mi trăiesc, în sfârșit, viața” răsuflă, ușurat, antreprenorul, mândru că a reușit să țină piept atât concurenței neloiale, cât și presiunii marilor lanțuri de magazine de bricolaj.

Pe Florin Zecheru îl găsiți zilnic la sediul Danzecris, din SAT Ploiestiori NR 663K, comuna Blejoi, Prahova, telefon 0732113193 sau puteți comanda online accesând www.danzecrisbricolaj.ro

