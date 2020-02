”Stațiunile de pe Valea Prahovei deversează canalizările în râul Prahova” - noi detalii despre ediția de duminică, ”România, te iubesc!”

Reporterul Alex Dima a făcut noi precizări despre conținutul ediției emisiunii, pe care ProTV o va difuza mâine, de la ora 18.00, o ediție dedicată corupției, nepăsării și poluării din Prahova.

Din ciclul ”Județe la stăpâni”, emisiunea ”România, te iubesc!” face o incursiune prin mizeria care este prezentă la tot pasul, în Prahova.

Printre subiectele emisiuni se află și felul în care în râul Prahova sunt devesate canalizările din Sinaia, Bușteni și Azuga.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Alex Dima: ”

Statiunile de pe Valea Prahovei deverseaza canalizarile in Raul Prahova.

Canalizarea este administrata de Hidro Prahova, firma in care CJ Ph este actionar principal. Hidro percepe taxe pentru canalizare.

Sinaia plateste aproape 200.000 de lei pe luna.

Presedintele CJ habar nu are.

Garda de Mediu habar nu are.

Agentia pentru Mediu habar nu are.

Prefectul habar nu are.

Directorul Hidro Prahova e relaxat si nu-i pasa unde ajung dejectiile.

Canalizare trebuia sa functioneze de ani buni.

Dar s-au pierdut finantari, s-au blocat lucrari.

Nimeni nu a fost pedepsit sau tras la raspundere.

Aflati toata povestea, duminica la ROMANIA, TE IUBESC!

Prahova-Judete la Stapan”