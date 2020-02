Campanie observatorulph.ro: Cât de protejat este copilul tău la școală?

În contextul răspândirii gripei, dar și a amenințării coronavirusului, observatorulph.ro demarează o campanie de informare privind dotarea școlilor și grădinițelor din județ cu apă caldă curentă și materiale igienico-sanitare (săpun).

Spălați-vă des pe mâini cu apă caldă și săpun! Este primul sfat pe care medicii și reprezentanții Ministerului Sănătății îl dau copiilor și adulților ca măsură de prevenire a contactării virusului gripal, inclusiv împotriva temutului coronavirus.

Din păcate, din multe unități de învățământ din mediul rural, dar și din cel urban, chiar și din Ploiești, lipsește banalul săpun, iar apa caldă este un ”lux”.

Așadar, dacă sunteți părinți, bunici și chiar cadre didactice sau elevi, trimiteți informații și imagini despre dotările din toaletele unităților de învățământ, precizând și din ce fonduri au fost cumpărate sub forma unui mesaj pe Facebook/ObservatorulPrahovean sau la numărul de whatsapp al ziarului 0726.221.596.

Este suficient să răspundeți la întrebările: Cât de dotată e toaleta din școala ta? Are apă caldă? Are săpun? Are prosoape de hârtie?