Cum a reușit ploieșteanul Ionuț Urzeală să stopeze furtul din coletele Amazon din Barcelona. VIDEO

Ionuț Urzeală, proprietarul bizz.club Ploiești, a povestit la Observatorulph.ro LIVE experiența pe care a avut-o la centrul logistic Amazon din Barcelona, dar și cum a câștigat procesul cu un mare lanț de magazine din Ploiești după ce a fost concediat dintr-un motiv incredibil: a refuzat șpaga oferită de un furnizor!

În 2018, printr-o recomandare, ploieșteanul Ionuț Urzeală a ajuns la depozitul Amazon din Barcelona pentru a identifica o breșă de securitate din fluxul de transmitere a coletelor de la furnizori la clienți. În acea perioadă, numărul reclamațiilor spaniolilor privind coletele care ajungeau la destinație goale, fără produse, era în creștere.

Timp de trei săptămâni, Ionuț s-a ”deghizat” în angajat de la curățenie sau ”manipulant marfă” pentru a observa dacă din depozitul Amazon se furau produsele din ambalaje.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Atunci și-a dat seama că era practic imposibil, la volumul de sute de mii de livrări zilnic, să prindă în flagrant hoții. Așa le-a propus șefilor de la Amazon Barcelona o soluție simplă, eficientă, de stopare a furturilor, cu costuri infime.

”Le-am indicat să aplice un sigiliu, practic o banală bandă adezivă, cu un cod Amazon, pe ambalajele nesigilate care veneau de la furnizori. Așa își puteau da seama unde se produc furturile: în depozit sau pe timpul transportului către clienți. Odată aplicată această măsură banală de siguranță, numărul reclamațiilor a scăzut imediat”, a povestit Ionuț Urzeală.

Ploieșteanul a refuzat propunerea celor de la Amazon de a rămâne în Barcelona, pentru un job bine plătit, dintr-un motiv cât se poate de ....”românesc”: dorul de casă, de țară, de prieteni, dar și de...franzela proaspăt scoasă din cuptor.

”Înainte de experiența Amazon, eu am mai avut o tentativă de a lucra în Spania, unde am rezistat mai puțin de șase luni. Într-adevăr eram mai tânăr și nu-mi plăcea că nu găseam pâine de-a noastră, dar și că, în comparație cu ale noastre, cluburile lor erau jalnice. Știu, sună ciudat, dar nu cred că m-aș putea stabili vreodată în străinătate”, a mărturisit Ionuț, care are acum 33 de ani.

În aceeași emisiune, Ionuț a povestit și despre o experiență mai puțin plăcută pe care a avut-o într-o companie multinațională. Acum câțiva ani buni, el a lucrat la depozitul unui mare lanț de magazine din Ploiești, unde a fost suspendat din post pentru că a refuzat să primească șpagă de la un furnizor!

”Într-o zi a venit la mine, lucram atunci la recepție marfă, un furnizor cu produse care nu erau conforme standardelor de calitate. Când i-am atras atenția, mi-a oferit șpagă, pe care am refuzat-o! Apoi am aflat că marfa a ajuns totuși în depozit, motiv pentru care am raportat incidentul superiorilor mei. Drept răsplată, mi-a fost suspendat contractul de muncă, însă i-am dat în judecată și, după un an și jumătate de procese, am ajuns la o înțelegere financiară avantajoasă pentru mine. Așa am făcut rost de bani să lansez un club sportiv și să devin antreprenor”, susține Ionuț Urzeală.

Acum este proprietarul bizz.club Ploiești, o comunitate cu peste 30 de membri din comunitatea de afaceri, de care este foarte mândru.

Înregistrarea integrală a emisiunii Observatorulph.ro LIVE, invitat: Ionuț Urzeală, proprietarul bizz.club Ploiești