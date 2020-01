La un an după ce a fost înjunghiată de un fost elev, profesoara Andreea Alexe aduce acuzații grave conducerii Colegiului ”Spiru Haret” din Ploiești:”Mi-au falsificat semnătura!”

Astăzi se împlinește un an de când profesoara Andreea Alexe a fost înjunghiată în incinta Colegiului “Spiru Haret” din Ploiești. Aceasta a ales observatorulph.ro pentru a transmite o scrisoare deschisă prin care dezvăluie faptul că NU a fost ajutată și sprijinită în niciun fel de unitatea școlară în care și-a desfășurat activitatea. Mai mult, pentru a se acoperi în fața autorităților, cei din conducere i-ar fi falsificat semnătura! ”Nu-mi pot schimba locul de muncă, deși în fiecare zi petrecută în colegiu ar însemna să retrăiesc coșmarul suferit și să revăd cancelaria, holul și locul în care am fost înjunghiată, precum și pe cei care au încercat să mă lovească, în loc să mă sprijine”.

Observatorulph.ro publică integral scrisoarea deschisă a profesoarei Andreea Alexe:

În data de 29 ianuarie 2020 se împlinește un an de când am fost victima unei tentative de omor calificat. Atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu și al unor oameni deosebiți de la SMURD și Spitalul Județean de Urgență Ploiești, am reușit să supraviețuiesc, având astăzi posibilitatea de a vă transmite gândurile mele.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Mulțumesc tuturor prietenilor și colegilor care au fost alături de mine, dar și celor care, deși nu mă cunoșteau, au suferit alături de mine.

Pot afirma acum că, în decursul acestui an, nu am fost ajutată și sprijinită în niciun fel de unitatea școlară în care mi-am desfășurat activitatea. În schimb, mi-au fost aduse prejudicii constante și care, ulterior, vor putea fi cuantificate. Astfel, 2 semnături mi-au fost falsificate- cea din fișa postului și cea din fișa de protecție a muncii- și apoi folosite de colegiu în înaintarea către ITM Prahova după incident. Drept urmare, am formulat plângere penală, aflată în prezent pe rolul parchetului.

Citește și Profesoara înjunghiată în Colegiul Spiru Haret Ploiești, găsită vinovată de comisia de anchetă internă

Conducerea Colegiului “Spiru Haret” se manifestă discreționar prin refuzul de a-mi pune la dispoziție înscrisurile solicitate, necesare în cauzele aflate pe rolul instanțelor în care sunt parte impotriva acestuia și despre care are cunoștință.

De asemenea, consider că este necesară modificarea Legii Învățământului în scopul stipulării unei proceduri clare pentru schimbarea locului de muncă unui cadru didactic a cărui sănătate și chiar viață i-au fost puse în primejdie.

Deși sunt titular cu o vechime de 20 de ani cu gradul I și, având în vedere trauma suferită, nu pot realiza schimbarea locului de munca. Consecința ar fi ca, în fiecare zi petrecută în colegiu, să retrăiesc coșmarul suferit și să revăd cancelaria, holul și locul în care am fost înjunghiată, precum și pe cei care au încercat să mă lovească, în loc să mă sprijine.

Astfel, la momentul incidentului ne desfășuram activitatea 4 profesori de serviciu, dintre care doar eu am fost găsită răspunzătoare de către comisia de anchetă constituită la nivelul colegiului pentru nerespectarea Regulamentului de Organizare și Functionare, mai precis că nu am supravegheat intrarea elevilor în școală împreună cu portarul. Această acuzație mi-a fost adusă pentru a demonstra valabilitatea expresiei „Mortul este de vină”. Rolul unui dascăl este acela de a transmite informațiile acumulate, precum și acela de a forma elevilor o buna conduită socială.

În final, doresc să vă mulțumesc pentru răbdarea acordată. Țin să anunț că lupt în continuare pentru a-mi recăpăta, în limita posibilităților, viața pe care am avut-o înainte și aștept ca cei care au săvârșit nereguli să răspundă în fața legii”

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii colegiului.

Reamintim că agresorul profesoarei este Nițescu Mihai Alexandru (21 ani) exmatriculat din liceu.