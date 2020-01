După ce au scumpit simultan biletele, transportatorii din Prahova s-au înțeles și la abonamentele ”fără weekend”

După ce observatorulph.ro a publicat ieri articolul ”Minune în Prahova! Abonamentul lunar pentru transportul intrajudețean la DST este valabil doar de luni până vineri”, zeci de cititori ne-au semnalat că această practică a fost pusă în aplicare și de către alți transportatori din Prahova.

Dacă anul trecut transportatorii de persoane din Prahova au majorat aproape simultan tarifele la bilete și abonamente cu până la 40%, multe firme au adoptat încă o măsură în defavoarea călătorilor. Este vorba de reducerea perioadei de valabilitate a abonamentelor, de la o lună întreagă la 22 de zile, prin excluderea zilelor de sâmbătă și duminică!

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Citește și Navetiștii din Prahova, bătaia de joc a transportatorilor. De ce nu poate interveni CJ Prahova în scumpirea biletelor. VIDEO

După ce observatorulph.ro a publicat anunțul prin care DST informează navetiștii că abonamentele vor fi valabile de la 1 februarie doar de luni până vineri, nu și în weekend, mai mulți navetiști ne-au indicat alte trasee unde se aplică deja această regulă.

Este vorba de transportatorii care efectuează curse pe rutele Ploiești-Mărgineni, Ploiești-Plopeni, Ploiești-Azuga sau Ploiești Cosminele/Aluniș.

Iată câteva dintre mesajele cititorilor generate de acest subiect postate pe pagina de Facebook a ziarului:

Gina Păun: este o mare inselatorie noi parintii platim pe 30-31de zile nu pe 20...urat

Mihaela Costin Danila Noi in Spania platim in jur de 60 euro si mergem pe toate mijloacele de transport. Orí decateori vrem. Si unde vrem..... Inclus simbata... Duminica... Rusineeeee

Ioana Dumitrache Si in cursul saptamanii lasa abonatii in statie. Deci programul DST este doar in ziua de incasari

Valentin Iamandei Si plopeni ploiesti la fel.... Doar de luni pana vineri

Mariana Nichifor Tie scârbă sa mergi cu autobuzul ploiesti -salcia. Jeg maxim pe husele la canapele, pute nu altceva, bine ca stie sa mareasca biletul dintr-o data cu 2.50 ron

Laurentiu Branzea De la ora 8 la ora 16.......ar fi o idee..

Steluta Chira Și eu daca nu lucrez luni și miercuri dar lucrez sâmbătă și duminică?

Mihaela Costin Danila Numai in Romania se poate asa ceva

George Cosmin Gurau: Aici e unul din cazurile cand ANPC trebuie sa isi faca cunoscuta implicarea prin sesizarea ANPC de catre calatori. Ceea ce face DST(Dan Sepsi) este un abuz grosolan!! De aceea calatorii si abonatii trebuie sa reclame la ANPC acest abuz al transportatorului. Daca ii zice abonament lunar pai sa fie lunar! Si la tren si la metrou abonamentul este pe luna intreaga calendaristica!

Dani Dani: Și pe rutele de la Peedes trans dintre Ploiești și Cosminele/ Alunis e acelasi lucru!