Mobilizare impresionantă pentru familia cu doi copii din Măgureni a cărei casă a ars la începutul anului FOTO

Au primit o lovitură puternică la început de an, dar asemenea Păsării Phoenix, cei patru membrii ai familiei Pantaia din Măgureni renasc propria cenușă. La început de an nou, pe 3 ianuarie, casa le-a luat foc de la un scurtcircuit. Pentru un moment, cei doi soți și cei doi copii ai lor, de 9 și 14 ani, au crezut că totul este pierdut. Însă comunitatea locală și mulți dintre cei care le-au aflat povestea le-au întins o mână de ajutor.

Coșmarul pentru familia Pantaia a început într-o seară de vineri, când se bucurau împreună de un moment al familiei reunite. Cei patru vizionau împreună un film. Să fi fost ora 10 seara când un zgomot puternic l-a scos afară pe Cristian Pantaia (49 de ani). Nici în cele mai negre gânduri nu i s-a derulat coșmarul pe care avea să-l trăiască. O priză supraîncărcată, aflată în vecinătatea unui generator plin cu benzină și în vecinătatea altui recipient cu benzină au declanșat vâlvătaia. A încercat s-o lichideze cu apa din butoaiele din curte, însă încăpățânarea focului a fost mai mare decât puterea de stingere a apei. Atunci a realizat că singurul lucru pe care-l face în acele momente este să-și salveze familia.

Aflați detalii despre MOMENTELE DE FOC PRIN CARE A TRECUT FAMILIA DIN MĂGURENI

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

La nicio lună de la nenorocire, lucrurile au început să se lumineze pentru această familie. Oamenii au primit ajutorul de urgență acordat, pentru astfel de situații, de Primărie și Consiliul Local Măgureni. Un sprijin financiar important, în valoare de 5000 de lei, bani care au venit în completarea donațiilor făcute de oamenii de bine.

Astfel și-au putut procura materiale de construcții și s-au putut reapuca de ridicarea casei pe vechea structură. „Am dat totul jos, până la pereți. Având stâlpii din beton, zidurile au rezistat, sunt în stare bună. Am ridicat acoperișul, am pus și tabla, iar acum începem munca la interior. Am primit sprijin din toate părțile, iar la construcție au venit colegi de serviciu, consăteni, rude, prieteni. La un moment dat, eram vreo 30 de inși pe șantier. Este emoționant să vezi că lumea nu te lasă la greu și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru“, ne-a mărturisit Cristian Pantaia.

Momentan, oamenii locuiesc la un vecin. Speră ca într-o lună, două, să aibă o cameră gata și să poată reveni cu totul acasă.

Chiar dacă au fost prinși de vâltoarea lucrărilor, soții Pantaia și-au urmărit îndeaproape și copiii asupra cărora nenorocirea a avut un impact emoțional puternic. Le-au rugat și pe cadrele didactice să le acorde atenție și să-i informeze dacă sesizează ceva în neregulă la ei. Din fericire, chiar dacă sunt mici se dovedesc a fi caractere puternice care au înțeles că pot merge mai departe, că au alături de ei niște părinți puternici, dar în jur există și OAMENI care nu rămân indiferenți la astfel de situații.

Dincolo de ziduri, oamenii și-au pierdut și bicicletele. Singurul căruia i-a fost salvată fiind băiatul. „Aveam toți biciclete, ale noastre au fost distruse, însă pe-a celui mic a reușit cineva s-o scoată din foc. Mă bucur enorm pentru că era unul dintre obiectele lui preferate“, ne-a mai spus Cristian Pantaia.

Din nou, am avut de-a face cu același mult bun-simț, unul care-l face pe om să nu îndrăznească să ceară nici atunci când simte că anumite lucruri îi lipsesc. Dacă aveți pe acasă biciclete în stare bună sau vă doriți să oferiț una nouă, veți face o mare bucurie atât soților Pantaia, cât și fetei acestora de 14 ani. La țară, știm cu toții că este un mijloc de deplasare extrem de util, iar ei au de alergat mult în această perioadă.

Totodată, dacă vreți să-i sprijiniți cu bani, materiale de construcție, mobilier, obiecte de uz casnic etc, o puteți face fie contactându-l pe Cristian Pantaia, la 0733257104 sau făcând donații în contul la OTP Bank

Titular: Sonia Pantaia

IBAN: RO68OTPV180001145369RO02

Foto cu casa in stadiul actual: arhivă personală Cristian Pantaia