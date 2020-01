Povestea profesoarei Daniela Burlacu din Ploiești care demontează mitul școlii „de cartier“

Înainte de a o cunoaște ca profesor, pe Daniela Burlacu am întâlnit-o la o multitudine de evenimente caritabile. O persoană implicată, cu inițiativă, dar, în același timp, jovială, curioasă în a afla informații despre oameni, domenii și activități diverse. Ulterior, aveam să aflu că, în viața de zi cu zi, este cadru didactic la Școala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu“ din Ploiești. Un loc unde de peste două decenii modelează caractere, stimulează creativitatea și oferă o mână de ajutor copiilor care se confruntă cu diverse probleme în pragul adolescenței.

Daniela Burlacu predă din 1999 Limba Română într-o școală de cartier din Ploiești. Deși a avut a treia medie la Titularizare într-un an în care erau posturi disponibile în foarte multe unități de învățământ din județ, a optat pentru o școală gimnazială „de cartier“. Iar prin ceea ce a reușit aici, a confirmat zicala conform căreia „omul sfințește locul“.

A iscat multă rumoare în rândul profesorilor, atunci când, chemată de inspectorul de specialitate, în a-și exprima opțiunea pentru unul dintre cele 60 de posturi, a ales Școala cu clasele I-VIII din Bariera București. O școală fără multă notorietate, evitată de mulți părinți pentru că acolo au învățat și învață mulți romi, însă despre care Daniela Burlacu știa la acea vreme prea puține. Abia își luase licența și se mutase în Ploiești. Venea de la aproape 400 kilometri distanță, ea fiind originară din Moldovița (Suceava) și cu studiile universitare finalizate la Iași.

„Am venit după soțul meu, în Ploiești. Voiam să ne cumpărăm un apartament în Bariera București și am întrebat de o școală «din zonă». Atunci mi s-a spus de Școala 14, cum era pe atunci. Când a venit momentul să spun public ce post îmi aleg, eu având a treia medie din acel an, în rândul celor din sală s-a stârnit o oarecare rumoare. Inclusiv inspectorul m-a privit un pic nedumerit. Reacțiile mi-au stârnit abia atunci ideea că fie alesesem o școală de top, fie una la polul opus. A doua variantă a fost, dar n-a contat pentru că am plecat la drum cu două principii: «omul sfințește locul» și ceea ce-am reținut la festivitatea de absolvire de la una dintre profesoarele mele «pe unde veți ajunge, încercați să nu fiți mediocri»“, ne-a declarat Daniela Burlacu.

Fii prof’ul elevilor de acum!

Din start s-a implicat în pregătirea elevilor, însă fiecare pas l-a făcut, înainte de toate, prin instruirea proprie. S-a adaptat vremurilor, conștientizând că fiecare generație vine cu tipologia sa. Inclusiv la partea de lectură, Daniela Burlacu este conștientă că nu le mai poți impune elevilor de azi să citească și înțeleagă în aceeași manieră „Amintiri din copilărie“, „La Medeleni“ sau „Dumbrava minunată“. Îi încurajează pe copii să citească tot ceea ce le place și-i verifică, punându-se în permanență la curent cu rezumatele care sunt postate pe internet, astfel încât să-și dea seama dacă vreunul dintre ei vrea s-o fenteze.

O abordare diferită o are și cu modul în care le încurajează creativitatea și libertatea opiniilor și se delectează când constată câtă imaginație și potențial au acești micuți atunci când abordează idei de genul „ce spune carnetul meu de note“ sau „de vorbă cu animalul meu de companie“ sau „întâmplările unui păianjen în Școala «Mihai Eminescu»”.

Totodată, îi scoate pe copii atât din „granițele“ unității didactice, chiar dacă acest lucru presupune teancuri de hârtii, dar și din zona lor de confort și le oferă imaginea și informația unor noi domenii. Nu se știe niciodată când, unde și cum, unul dintre elevii săi își va descoperi un sâmbure de interes, talent care, ulterior, va rodi frumos.

Și în genul acesta de activități, încearcă să-i implice într-o mare măsură și pe părinți pentru că a înțeles, de multă vreme, mamă a trei fete fiind, că Educația pe termen lung dă cu totul alte rezultate atunci când există colaborare în trio-ul elev-profesor-părinte.

La această relație recurge și atunci când descoperă că sunt copii cu care se întâmplă „ceva“. Îi urmărește, îi testează, încearcă să le demonstreze că este acolo pentru a-i ajuta, nu doar pentru a-i asculta și a le pune o notă. Iar în prag de preadolescență, problemele sunt multe.

„Acești copii sunt avizi de discuții despre viață. Au problemele lor, unele preluate din mediul de acasă, iar în unele cazuri, părinții au impresia că dacă le cumpără și oferă diverse lucruri este suficient. Nu! Comunicarea este esențială. Și au fost cazuri cu probleme, unde am stat de vorbă în mod deschis cu părinții, îndrumându-i să meargă la psiholog cu copiii lor“, ne-a mai spus Daniela Burlacu. Iar atunci când vezi că lumina de pe fața copilului se schimbă, atitudinea este cu totul alta și când, peste un timp, mai primești și mulțumiri, n-ai cum să nu te bucuri de drumul ales și deciziile luate.

Schimbări de drumuri, schimbări de mentalități…

Daniela Burlacu a fugit de plafonare. A învățat continuu, a fost șef de catedră, iar din toamnă este director adjunct al Școlii „Mihai Eminescu“ din Ploiești.

În anul 2009 a pus bazele concursului „15 pentru Eminescu“, un proiect care avea să-i deschidă o nouă ușă, cea de a fi profesor metodist la Casa Corpului Didactic (CCD). „A fost cea mai grea decizie. Am crezut că va trebui să renunț definitiv la predat, ceea ce nu-mi doream sub nicio formă. Pe de altă parte, în momentul în care mi s-a recomandat acest post, doamna inspector mi-a spus că este un tren pe care-l pot prinde o dată-n viață și ar fi păcat să-l ratez. Timp de cinci ani am fost la CCD și mă bucur că am avut această șansă“, ne-a mai spus profa’ de Limba Română.

O deranjează când aude că sunt părinți care fac tot posibilul ca micuții lor să nu ajungă la această școală, care pun etichete unității de învățământ fără a se informa care este situația reală de aici. „Avem olimpici, avem copii premiați la o serie de concursuri. La Română, promovabilitatea este aproape de 100% la Evaluarea Națională. Este adevărat că la Matematică mai este ceva de lucru, dar colectivul profesoral își dă tot interesul. Noi facem, gratuit, o serie de pregătiri, aici, la școală atât pentru perfomanță, cât și pentru recuperare, dar și pentru examenele naționale“, ne-a mai spus Daniela Burlacu.

Despre și pentru suflet

Iar dacă nu este implicată în vreun proiect educațional, atunci o găsim într-unul de suflet. Vine dintr-o zonă în care lumea este parcă mai aproape de Divinitate, unde sufletul încă nu s-a dezrădăcinat lăsând loc materialului sau altor interese. Și poate că și-ar fi dorit să găsească aici o comunicate mult mai implicată în aria filantropiei, dar speră ca timpul să deschidă mai mult viața socială cu toate palierele ei.

„După cum știm cu toții foarte bine, în țara noastră progresul, creșterea nivelului de trai, dezvoltarea economică etc. nu au avut dinamica pe care ne-am fi dorit-o, astfel încât mi s-a părut firesc și necesar să nu ne mai lamentăm la nesfârșit din cauza disfuncționalităților din diferite ramuri ale vieții noastre, ci să acționăm într-un fel sau altul pentru remedierea acestora“, este unul dintre motivele care au stat la baza implicării Danielei Burlacu în activitățile Fundației Comunitare Prahova, acolo unde se numără printre doamnele „de fier“ care pun umărul la crearea și susținerea unor proiecte caritabile. (VEZI VIDEO despre reforma educațională și implicarea în acțiunile filantropice)

Are trei fiice, două dintre ele studente. Niciuna nu-i calcă pe urme, însă este extrem de mândră de ele. Până în clasa a IV-a au fost eleve ale școlii din Bariera București, însă a vrut să evite anumite discuții sau suspiciuni că ar fi favorizate de cadrele didactice prin prisma relației de rudenie, așa că le-a transferat la alte școli. Ea însă nu are de gând să plece prea curând de aici. Este locul unde modelează și creează! Caractere și oameni puternici, fericiți, sănătoși psihic și cu multă încredere în puterile lor! Poate că nu i-a ieșit cu fiecare copil care i-a trecut prin mână, dar are mulțumirea că a făcut tot ce a putut și s-a priceput pentru a-l (re)aduce pe calea cea bună.

