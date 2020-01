O familie din Măgureni trece prin momente dramatice la început de an, după ce casa li s-a făcut scrum FOTO

Început de an fatidic pentru o familie din Măgureni. În seara zilei de ianuarie, în câteva zeci de minute au trăit calvarul vieții. Un incendiu le-a mistuit casa în totalitate, lăsându-i doar cu câteva haine și acte pe care au reușit să le salveze. În rest, multe lacrimi, gânduri, o stare de spaimă generată și de ceea ce-au trăit și de un viitor aflat într-o ceață densă.

Era o seară de vineri, început de an și un moment de relaxare pentru toată familia Panataia. Cei doi soți și cei doi copii, în vârstă de 9 și 14 ani, vizionau împreună un film. Să fi fost ora 10 seara când un zgomot puternic l-a scos afară pe Cristian Pantaia (49 de ani). Nici în cele mai negre gânduri nu i s-a derulat coșmarul pe care avea să-l trăiască. O priză supraîncărcată, aflată în vecinătatea unui generator plin cu benzină și în vecinătatea altui recipient cu benzină au declanșat vâlvătaia. A încercat s-o lichideze cu apa din butoaiele din curte, însă încăpățânarea focului a fost mai mare decât puterea de stingere a apei. Atunci a realizat că singurul lucru pe care-l face în acele momente este să-și salveze familia.

Citește Informațiile ISU despre incendiul de la Măgureni

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„Abia am scos soția și copiii din casă. Băiatul (9 ani) adormise și l-am luat din somn. L-am dus la o vecină, însă tot a apucat să vadă flacăra și cum începuse să pice din casă. E încă speriat, are coșmaruri. Fata (14 ani), fiind mai mare, pare să fi trecut altfel peste șocul momentului. Am scos atunci ce-am putut: niște haine, punga cu acte, câteva rechizite“, ne-a mărturisit Cristian Pantaia.

Au sărit vecinii, au încercat să ajute, dar au fost cu toții depășiți de gheara distrugătoare a focului.

La un moment dat, toată atenția s-a concentrat pe casa vecină. Un căprior, aflat foarte aproape de locuința familiei Pantaia, s-a aprins. Oamenii s-au mobilizat să izoleze, până la venirea pompierilor, acel perimetru. Proprietara casei amenințată de foc a făcut atac de panică și a avut nevoie de ajutor medical.

„N-aș putea spune că pompierii au ajuns foarte repede. Primii au ajuns cei de la SMURD și cred că vreo trei sferturi de oră le-a luat și pompierilor să ajungă. Deja era totul pierdut“, ne-a mai spus Cristian Pantaia.

Acum, sunt la mila vecinilor, cu un braț de lucruri înghesuite într-o anexă gospodărească. Pornesc în noul an cu o viață luată de la O, cu un suflet care încă le plânge, cu un munte de amintiri făcute cenușă.

Sunt niște oameni modești, muncitori, dar care din salariul de muncitor în construcții al lui Cristian reușeau să se întrețină.

„Acum, am fost nevoit să-mi anunț șeful că, o perioadă, nu voi putea merge la muncă. Eu lucrez la București, pe șantier, și trebuie să stau acolo. Nu-mi pot lăsa soția și copiii singuri în starea actuală“, ne-a mai spus bărbatul.

Sunt dezorientați, nu știu încontro s-o apuce, cui să-i ceară ajutorul, ce să facă. De la Primărie au fost anunțați că vor beneficia de sprijinul financiar care se acordă pentru astfel de situații, dar din februarie încolo, după ce va fi aprobat bugetul de stat.

Despre ajutorul guvernamental pentru situații de urgență, acordat prin Agenția Județeană de Plăți și Indemnizații Sociale, habar n-aveau. Deși este un ajutor care poate oferi o mână importantă de sprijin pentru cei aflați în dificultate, acest drept este foarte puțin cunoscut. Potrivit reprezentanților AJPIS Prahova, sarcina informării asupra acestui drept financiar revine angajaților direcțiilor de asistență socială din cadrul primăriilor. (Vezi detalii și actele necesare pentru acest ajutor)

Deși au salvat parte din rechizite, copiii mai au nevoie de multe materiale didactice pentru a reîncepe școala în condiții normale.

Însă prioritatea familiei este asigurarea unei locuințe provizorii unde să-și poată duce traiul până vor reuși să ridice o nouă locuință.

Le vor fi utile, totodată, și materiale de construcție, alimente neperisabile și bani.

Cei care vor să dea o mână de ajutor acestei familii, îl pot contacta pe Cristian Pantaia, la 0733257104.

Sursa foto: arhiva personală familia Pantaia