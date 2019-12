Ce a pățit o bolnavă de diabet care a ajuns, în prag de Sărbători, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești: „Ce facem în țara asta? Așteptăm să murim acasă?”

Pentru unii dintre noi, Sărbătorile par a fi un factor de stres în plus. Mai ales dacă au anumite afecțiuni pe care nu și le mai pot monitoriza și sunt nevoiți să ajungă la specialiști. Printr-o situație de acest gen ar fi trecut și o prahoveancă, bolnavă de diabet, care a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Disperată că nu găsește o soluție și simte că starea de rău i se accentează, femeia ne-a trimis câteva rânduri despre experiența trăită, sperând, ca prin intermediul nostru, să primească un răspuns. Vă redăm integral rândurile prahovencei, poveste pe care le-am direcționat-o și către Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru un punct de vedere.

„A. M. mă numesc și aș dori să vă împărtășesc experiența mea din această seară (n.r. luni, 23 decembrie) la UPU Spitalul Județean Ploiești. Sunt diabetică insulinodependentă de 30 de ani și hipertensivă, o complicație a diabetului de care sufăr.

În dimineața acestei zile, mai exact la ora 4 dimineața, simțindu-mă rău, mi-am monitorizat glicemia care avea o valoare acceptabilă pentru un diabetic și tensiunea care era 16/8. Am luat un captopril de 50 și apoi dupa o oră scăzuse la 13,5/7,5.

A urmat medicamentul prescris de cardiolog pentru tensiune, cel pe care îl iau dimineața și seara, dar nu era eficient. Pe parcursul zilei am fost nevoită să iau de trei ori captopril de 50 pentru că tensiunea urca, simțeam o stare de rău, mai exact de leșin și presiune în partea dorsală a capului. Am tot sperat să scadă. Pe 6 ianuarie am programare pentru internare la Institutul Paulescu, București, unde mi se vor face investigații amănunțite.

La ora 18, am făcut insulina de seară și am mâncat, am luat pastilele de tensiune și pentru ca era 18/8,5 am mai luat un captopril de 50 pentru a încerca să o scad și am chemat salvarea. Valoarea nu s-a modificat mult, mi-au facut un furosemid pe venă și am cerut să merg la spital. Acolo, tensiunea nu scăzuse cu mult, eu am văzut 159/8, deși asistenta a spus ca ar fi 154.

Medicul care m-a primit și care era nervos de când am intrat acolo mi-a spus să mă întorc acasă pentru că tensiunea va scădea până la urmă, iar glicemia era 171, în creștere (mi-am montat un senzor care monitorizează continuu și care are durată limitată,14 zile). Nu m-a întrebat la ce oră a fost ultima masă pentru ca maximum ajunge la 2 ore și jumătate, iar în cazul meu, uneori, crește mult după trei ore de la masă, tot o complicație a diabetului.

Și, iată-mă, înapoi cu taxiul acasa în 30 de minute de la plecare. Am intrebat ce fac dacă tensiunea nu scade nici la noapte? Voi chema din nou salvarea? Și mi-a spus că același lucru va face. Adică îmi face probabil ceva să scadă și mă trimite acasă să aștept să scadă.

Acasă, tensiunea este neschimbată 159/8, iar glicemia este, în acest moment, 255, în creștere. Presiunea de la ceafă nu scade, tensiunea nu, glicemia crește. Ce facem în țara asta? Așteptăm să murim acasă? Nu era normal să fiu ținută măcar 2-3 ore sub observație pentru a vedea evoluția glicemiei și a tensiunii? Vorbim de 30 de ani de boală cronica cu risc de a face un accident cerebral.

Mi-a spus că ar trebui să merg la medicul de familie. În afara faptului că sunt Sărbătorile și este în concediu, ce ar putea să facă un medic de familie la care merg cu scrisoare medicală de la medici specialiști pentru a lua rețeta?“.

