Cum a ajuns „poetul din peluză“, Liviu Drăghici, să predea Științe Economice la Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ din Ploiești FOTO-VIDEO

„Îmi aduc aminte că eram la anticafenea și mă pregăteam să merg la școală. În momentul în care eram pe punctul să ies pe ușă aud «serviciu ușor». Am ieșit, dar imediat mi-am dat seama că urarea celor din anticafenea era pentru mine. A fost destul de ciudat pentru că niciodată n-am perceput școala ca pe un job, ci ca pe un loc unde merg cu drag și fac ceea ce-mi place”. Vorbele-i aparțin lui Liviu Drăghici, profesor de Științe Economice la Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ din Ploiești, dar și una dintre cele mai cunoscute și active persoane din comunitatea prahoveană prin multitudinea de activități derulate și, mai ales, maniera în care o face.

Pe Liviu Drăghici îl cunosc foarte mulți prahoveni fie ca „poetul din peluză“, fie ca antreprenorul care a înființat prima anticafenea din Ploiești, fie ca persoana care a animat prin melodiile și vocea sa o serie de petreceri, fie, de câțiva ani încoace, prin postura de cadru didactic. Unul atipic, unul care merge cu drag la întâlnirile de la școală cu elevii săi, unul care nu-și păcălește materia, dar pe care o predă în maniera proprie. Și asta pentru că-și dorește ca, la finalul liceului, elevii săi să aibă habar în a face ceva concret. Teoria o vor uita mulți, în mare parte, dar aplicabilitatea ei și raționamentele logice de punere în practică a ceea ce li se predă, îi vor ghida toată viața, indiferent de domeniul ales.

Dacă ne uităm la câte am enumerat mai sus despre Liviu, vom crede, probabil, că are un „car“ de ani în spate. Ei bine, are doar 35 de ani, însă a avut grijă să nu lase vremea să se scurgă degeaba, ci a fost adeptul unui „timp de calitate“.

Crescut la țară, la Boldești-Grădiștea, una dintre sarcinile principale care-i reveneau când era la bunici era de a sta cu vacile la pășunat. Sătul de această treabă, în momentul în care a fost să aleagă liceul, a decis să se îndrepte spre Economic pentru a învăța cum să înființeze și gestioneze o fermă de vaci, astfel încât să fie alții care să lucreze pentru el. „Toate proiectele mele din timpul liceului au avut ca tematică fermele de vaci. În clasa a XII-a am realizat un proiect SAPARD, în valoare de 3000 lei. A constituit practic subvenția pentru o instalație electrică de muls pe care am dus-o la țară“, ne-a povestit Liviu.

Drumul spre catedră

A urmat două facultăți în paralel: Management și Pedagogie. Pentru cea de-a doua a optat fiind fascinat de stilul de predare a profesorului Albu, care reușea să capteze în aceeași manieră atenția tuturor studenților dintr-un amfiteatru plin ochi.

Pentru a-și acoperi cheltuielile cu taxa pe care o avea de achitat la una dintre facultăți, s-a angajat la una dintre marile firme de telefonie mobilă. Până în 2014, când a hotărât să-și schimbe drumul. Și-a dat demisia de la locul unde oferise consultanță la mii și mii de abonați. „Am dormit zdravăn câteva luni. Între timp mi-am înființat și primele două afaceri care n-au mers. Una cu mici și bere pe la târguri care era profitabilă, dar n-aveam timp să mă ocup de ea, iar cea de-a doua de consiliere profesională“, ne-a mărturisit Liviu Drăghici.

Din 2015, a hotărât că este vremea să schimbe macazul, a dat Titularizarea, a avut o notă mare, dar n-a prins unul dintre cele trei posturi titularizabile. A revenit în 2016, a reușit să ocupe un post și și-a început activitatea ca profesor de Științe Economice la Liceul Tehnologic „Constin Istrati“ (Petrolul) din Câmpina. În 2017 a revenit însă la colegiul unde foștii săi profesori îi deveneau, acum, colegi.

I-a plăcut și-i place la nebunie lucrul cu adolescenții, în care vede un aluat bun de modelat, dar care pentru a prinde forma bună are nevoie de niște mâini potrivite. Pasiunea pentru predat și sursa alternativă de venit pe care o are din prima anticafenea pe care a deschis-o la Ploiești i-au conferit lejeritatea de a nu merge la școală constrâns de obținerea unui salariu. Întotdeauna s-a axat pe finalitatea informației pe care o predă elevilor săi, să combată tocmai problema cu care ne confruntăm într-un procent îngrijorător, cel de „analfabetism funcțional“, în care știm multă teorie, dar fără a fi capabili s-o aplicăm. (vezi VIDEO 1)

Chiar și actele caritabile pe care le derulează, Liviu le gândește ca un mod eficient prin care elevii să înțeleagă și aplice managementul proiectelor. Totodată, elevii lui Liviu Drăghici au ca sarcină gestionarea, în mod real, al bugetului propriu.

Notele pe care le dă sunt după ce liceenii cumulează o serie de puncte pe care le adună din diverse activități. Pentru că școala nu este numai despre materia pe care o predă un elev, ci despre ceea ce-i rămâne viitorului absolvent de liceu. Astfel, pe lângă științele economice, adolescenții sunt încurajați să citească, având la fiecare început de an o listă de câteva cărți recomandate de Liviu Drăghici, să meargă la teatru și filarmonică, să se uite la o serie de filme cu tematică pshihologică. Pentru fiecare sarcină îndeplinită, tinerii acumulează puncte

Iar la final, cine cumulează toate cele 60 de puncte puse-n joc, pe lângă notele maxime pe care le va obține, are asigurată și cazarea pentru două nopți la mare. „Vara asta am avut trei elevi cu punctaj maxim pe care i-am dus la mare pe banii mei. Sper ca la vară să-mi «afecteze» bugetul și mai mulți“, ne-a mai spus Liviu.

Celor care-și doresc să lucreze imediat după terminarea liceului și au avut rezultate foarte bune, dascălul le oferă șansa de a face parte din echipa anticafenelei. Opt dintre foștii săi elevi și-au făcut prima serie de experiență aici.

Atitudine și planuri

Chiar dacă lucrează într-o lume a cifrelor și hârtiilor, interlocutorul nostru urăște tot ce înseamnă parte de birocrație inutilă. Și refuză să facă treburi doar pentru că „așa trebuie“. Este și motivul pentru care, în ciuda rezultatelor, nu-l vom întâlni la Liviu Drăghici dosare depuse pentru tot felul de gradații sau diplome peste diplome. Însă avem parte, din plin, de alt tip de recunoștință: cea conferită de elevii săi. Despărțirile de profesorul Drăghici se lasă cu lacrimi de ambele părți. Totodată, tineri de la alte clase îl opresc pe holurile școlii să-l întrebe dacă nu poate să facă într-un fel să le fie și lor dascăl. Un alt moment care-l emoționează, dar este și o răsplată a muncii sale, este atunci când foști elevi de-ai săi îl vizitează ori de câte ori ajung la Ploiești. (Vezi VIDEO 2)

Și pentru că este genul omului care iese din rând, și planurile pentru viitorul apropiat ale lui Liviu Drăghici. Peste cinci ani se vede în însorita și frumoasa Grecie acolo unde vrea să se mute definitiv cu familia. În vară a testat traiul acolo timp de o lună. Cu un buget de 2608 euro, din care a plătit și cazare, și o masă zilnică la tavernă, dar și mici mofturi pentru că, totuși, era cu familia în concediu, Liviu Drăghici și-a încropit un „draft“ de proiect pentru o viață pe care vrea s-o trăiască într-un altfel de stil. Știe însă că dacă-i va merge totul ca pe roate, plecarea îi va aduce și-un mare dor, cel de elevii săi.

VIDEO 1 Liviu Drăghici, profesor Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ Ploiești

VIDEO 2 Liviu Drăghici, profesor Colegiul Economic „Virgil Madgearu" Ploiești

FOTO: arhiva personală