Scandal la Colegiul Pedagogic din Ploiești. Mai mulți părinți, indignați de transferul unei fete cu o medie de 5,48 la admitere, cu mult sub cea obținută de copiii lor. Reacția autorităților

Revoltă în rândul mai multor părinți care își au copiii la o clasă de a IX-a din Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria“ Ploiești. Oamenii susțin că în unitatea de învățământ a fost transferată o elevă care avut o medie foarte mică de admitere, de 5,48, în condițiile în care în clasa unde aceasta a venit, ultima medie de admitere a fost de 8,30.

Conducerea colegiului susține că transferul a fost aprobat de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova și avizat de Ministerul Educației Naționale, fiind una dintre situațiile de excepție.

„Nu mi se pare normal să fie aprobat un astfel de transfer, în condițiile în care copila respectivă nu are nici bilingvul dat, iar media de admitere, care este publică pe rezultate.edu.ro, a fost cu mult sub cea cu care au fost admiși copiii noștri la acest profil. Mai precis, ultima medie a fost de 8,30, iar M.A.-E. a avut la examenele de la Matematică și Română o medie sub 5 (n.r. Română – 5,80, Matematică – 3,50, media din clasele V-VII – 8.82). N-avem nimic cu fata, dar nu este corect față de copiii noștri care au învățat ca să ajungă aici, dar și față de noi care am făcut eforturi să-i ajutăm să intre la un colegiu de top“, ne-a mărturisit un părinte al unuia dintre elevii de la clasa a IX-a de Filologie, bilingv Engleză, de la Colegiul Pedagogic.

Potrivit Legii Educației, „elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de înscriere la liceu este cel puțin egală cu media ultimului intrat la specializarea la care solicită transferul. Transferurile pentru cazuri medicale se aprobă pe baza avizului comisiei medicale județene/a municipiului București”.

O cauză medicală apare și în dosarul acestei fete, iar în documentele de transfer, Lucia Ionescu, directorul Colegiului Pedagogic din Ploiești, ne-a spus că este făcută precizarea că mutarea „se aprobă fără respectarea condiției de medie. Noi am primit foaia de transfer pe 25 septembrie aprobată de ISJ Prahova în urma unei ședințe în care s-a discutat această situație și care a avut loc pe 21 august. Documentul are inclusiv avizul Ministerului Educației, iar motivele pentru care s-a făcut această solicitare sunt de natură medicală”.

Răspunsul este susținut și de către inspectorul școlar Camelia Stroe Bibescu care a precizat că la nivel de județ au fost aprobate peste 20 de astfel de transferuri. „Cererea este însoțită de un certificat medico-pedagogic, de o recomandare a Direcției de Sănătate Publică, precum și de unele documente doveditoare de la specialiști, în unele cazuri. De ce ajung acești copii și la colegii de top, deși au avut medii mici? Pentru că părinții vin cu o cerere pe care o depun la Inspectorat în care motivează alegerea instituției și de care noi ținem cont, fiind vorba despre cazuri speciale“, ne-a precizat inspectorul școlar.

Întrucât sunt mulți părinți cărora le este teamă ca astfel de situații să nu creeze un precedent, iar copiii lor să fie descurajați de modul în care se poate ajunge la unități de elită fără a avea rezultate bune și foarte bune la învățătură, Camelia Stroe a completat că nu toate dosarele depuse primesc avizul de la Ministerul Educației, ci sunt o serie de criterii care trebuie îndeplinite și dovedite.

Am solicitat un punct de vedere și Ministerului Educației Naționale în legătură cu această situație, iar în momentul în care ne va fi transmis, îl publicăm integral.

Foto: