Colinde pentru fapte bune, la Ploiești. Un grup de elevi cântă pe stradă pentru a strânge bani să facă donații - VIDEO

Pasajul subteran din centrul Ploieștiului a răsunat, luni după-amiază, de colinde. Câțiva elevi ai Liceului Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei din Ploiești au încântat trecătorii cu vocea lor. În spatele colindelor stă unul dintre cele mai frumoase gesturi. Adolescenții strâng bani pentru a face donații la căminele de bătrâni și la centrele de copii din Prahova.

Cu doar o săptămână și jumătate înainte de Crăciun, șapte elevi ai Liceului Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei din Ploiești și-au propus să ofere un strop de bucurie bătrânilor din cămine și copiilor din centrele de plasament din Prahova.

De câteva zile cântă colinde, iar din banii strânși cumpără alimente și mici daruri pentru bătrânii din cămine și pentru copiii din centrele de plasament din Prahova.

„Săptămâna trecută am fost cu alimente la Căminul de la Liliești, Am fost și la un centru de copii din Ploiești. Am strâns bani și am cumpărat alimente”, ne-a povestit rapid una dintre adolescente, în timp ce se pregătea să cânte, alături de colegi, un nou colind.

Elevii au cântat colinde pentru fapte bune. Gestul lor nu a rămas fără ecou. „Felicitări. Din bănuții strânși au mers și la copiii din centrul Sfântul Andrei cu câte o bucurie. Bravo măi copii!”, este doar unul dintre mesajele de felicitare al celor care au ascultat colindele postate pe pagina de Facebook a Observatorulph.ro.