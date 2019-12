Povestea juristei Luminița Ciobanu din Breaza, cea care readuce gustul de altădată prin „Dulciurile naturale artizanale”. Rețetele sale au peste 150 de ani

În fața unei vitrini cu prăjituri de casă, cu cozonaci cum i-ai văzut în cuptorul bunicii, cu plăcinte împletite cu brânză care miroseau de-ți venea apă-n gură, nu ai cum să nu te oprești. Iar după ce începi să guști din minunățiile dulci, sărate, cu cacao, cu fructe, mintea și sufletul fac un salt peste timp și, da, realizezi că tocmai ai savurat din gustul copilăriei. Unul frumos, curat, unul din care E-urile și grija caloriilor lipseau, unul dorit, așteptat în zilele de duminică sau la marile sărbători. Este minunat cum Luminița Ciobanu, o juristă din Breaza, reușește să le readucă atât de fidel în zilele noastre.

Am întâlnit-o la un târg tradițional de bunătăți, iar povestea sa și a afacerii sale m-au fascinat. Nu se deosebește cu mult de a celor care au avut bunici la țară și care și-au petrecut copilăria în mediul rural. Luminița a avut-o pe bunica Anica în Comănești, județul Botoșani, de la care a deprins tot ce e românește, de la tradițiile de la anumite evenimente, îndeletnicirile casnice, până la rețetele noastre gustoase care erau pregătite după anumite ritualuri și cu mult suflet. Bunica Anica nu uita niciodată că hrana trebuie închinată pentru că urmează să-i hrănească pe cei ai casei, și nu numai, să le dea putere, să le dea o stare de bine.

Bunica Anica și ritualul cozonacilor

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

„Vacanțele mele de iarnă la bunici, însemnau, în mod special, pregătirile culinare pentru masa de Crăciun și Paște. Dintre toate pregătirile, cel mai mult mi-a plăcut ritualul cozonacilor…

Și făcea bunica un «cuptior» de cozonaci, de-ți rămânea gândul la ei pân` de Paște, la următoarea serie («un cuptior de cel puțin 20 de tingiri», adică tăvi).

Secvențele de început erau cam așa: bunica își pregătea cu o seară înainte o covată mare și veche pentru cozonaci, alta pentru pâine și colăcei, foarte multe ouă, zahărul, esențele, borcanul cu coajă de lămâie și portocale, florile de trandafiri, făina și lemnele.

Dimineața, în zori de zi, ea era prima care se trezea. Cu noaptea în cap, bunicul făcea focul în cuptor, având grijă la «măsura de-un braț și ceva» de lemne ce urma s-o ardă pentru buna coacere a cozonacilor și-a pâinii. (…)

Ca un chirurg în sala de operație, înainte de începerea frământatului, ea se spăla bine pe mâini, spunând o rugăciune scurtă, apoi făcea o cruce mare spunând «Doamne ajută», iar în final își punea șorțul.

Laptele proaspăt muls îl punea la fiert, pregătind în prealabil drojdia; câte o «nucă» de drojdie proaspătă pentru fiecare cozonac, apoi turna zahărul pentru a se topi în lapte. Cernea făina cu o sita mare de lemn, iar în covată se formau mormane albe și grele așezate ca niște dealuri înzăpezite.

Bunica nu folosea unități de măsură, cântărea ingredientele din ochi, fără a da greș”, este partea din ritualul cozonacilor expus cu multă noastlegie de către Luminița.

Revenirea la rădăcini

Drumurile vieții au purtat-o pe alte căi, dar gustul și plăcerea pentru gătit nu le-a abandonat niciodată. O mică problemă medicală a fiicei sale, Sofia, dar căreia pe tot parcursul sarcinii i-a spus „Smărăndița“, avea să fie de fapt momentul „revenirii la origini”. Luminița a studiat tot ce s-a putut despre alimente și a căutat să le ia din acele locuri unde efectele progresului și, implicit, ale poluării le-au atins mai puțin.

„O mare provocare de a sparge tiparele a fost, de a lăsa în spate promisiunile capitalei şi de a mă implica, într-un proiect îndrăzneţ pentru oraşul meu adoptiv (Breaza), deschiderea acestui mic și cochet laborator de cofetarie-patiserie. Următorul pas a fost scrierea primului Proiect European cu tematică legată de calitatea vieții, pe care l-am și câștigat, urmând implementarea lui.

Am numit acest Proiect, «Dulciuri naturale artizanale», iar scopul principal este de a readuce parfumul bunătăților de altădată tuturor acelora care au nevoie de bunul gust, bucuria mâncatului, culoarea din farfurie, senzații descoperite în condimentele orientale proaspăt râșnite, visare, viață, încredere în bunătățile diferite, cu adevărat naturale, dar mai cu seamă celor care se simt dezrădăcinații locului”, este modul în care-și prezintă Luminița ideea punerii pe picioare a afacerii dulci, cu gust, culoare, arome și mult suflet.

„Smărăndița“ și rezultatele ei

„Dulciuri naturale artizanale” sunt lucrate în casă, integral manual. Luminița nu face cantități industriale pentru că termenul de garanție pentru aceste produse este de 5-7 zile, iar pentru prăjiturile cu cremă de maximum trei zile. Pentru târguri le pregătește după ce termină treaba la stand, seara și pe parcursul nopții. În rest, merge doar pe comenzi. Singură, poate face într-o zi și până la 80 kg de cozonac, toți urmând ritualul deprins de la bunica Anica.

Rețetele de prăjituri le are într-un caiet care este o adevărată comoară pentru ea, un prețios testament de la străbunica sa. „Are vreo 150 de ani, bunica avea rețetele de la mama ei. Eu le-am mai actualizat, aducându-le noile condimente sau în loc de nucă mai pun migdale. În bucătărie trebuie să lași să funcționeze creativitatea“, ne-a mărturisit Luminița.



„Îmi amintesc, aveam 5 ani am mi-am pus prima dată șorțulețul în brâu, am început să o ajut pe mama în bucătarie, urmărind-o cum pregătea bunătăți pentru masa de Crăciun şi tot atunci m-am îndrăgostit la prima vedere de tot ce înseamna tăvi... forme... boluri... teluri... arome... erau atâtea secrete în bucătărie! Auzeam despre alimente de calitate... 6 ani mai târziu iată-mă în laboratorul Smărăndiței. Între timp, viaţa m-a dus în Bucureşti unde am învățat la o școală din apropierea casei... copil fiind, doaream... închideam ochii... visam să ne reîntoarcem la Breaza. Îmi era dor să merg desculță prin iarba plină de rouă, dimineața... simțeam cum mă cheamă pomii să mă cațăr în ei... să merg cu bicicleta cât vreau, fără constrângeri legate de aglomerația mașinilor... îmi era mereu dor de liniștea și verdele de acasă...

Eram sigură că familia va face tot posibilul pentru a reveni în Breaza, unde ne așteptau casa, grădina cu florile și pomii roditori, cățeii, pisicuțele, chiar dacă parcurile și locurile de joacă erau o provocare pentru mine... tânjeam după ”țara mea”. Așa spun eu locului în care am deschis prima dată ochii, pentru că e muuuultă natură verde... ca la țară.

Atât cât știam, povesteam cu prietenele mele despre proiectele mamei legate de prepararea dulciurilor naturale artizanale și erau foarte încântate, dorindu-și chiar să ne ajute în acestă mică afacere... Mama zâmbește și mă asigură că toate se vor împlini când vom fi pregătite îndeajuns... Visez!...

Până atunci, ajut cum știu și cu ce pot”, povestește Sofia sau „Smărăndița“ pe www.smarandita.com. Este un ajutor de bază pentru mama sa. Însă are nevoie și de personal în proiectul pe care-l are în derulare, unul priceput, care să iubească munca în bucătărie și care, înainte de dorința de a câștiga un ban, să o aibă pe cea ca din mâine sale să iasă ceva frumos, gustos și sănătos. În rest, Luminița îi va pune la dispoziție toate informațiile și ingrediente de calitate superioară, adunate de prin toate colțurile țării studiate și testate ca fiind cât mai puțin atinse de efectele nocive ale modernizării.

Despre Luminița și drumul proiectului „Smărăndița – Dulciuri naturale artizanale”, puteți afla pe www.smarandita.com, de pe pagina sa de Facebook. O veți întâlni și pe la târguri, acolo unde nu ezitați să vă opriți și să degustați cu toată încrederea din bunătățile pregătite de ea.

Foto: Liliana Maxim și arhivă personală Luminița Ana Ciobanu