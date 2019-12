Povestea lui Andrei Panait din Ploiești care, la numai 7 ani, a devenit Pilotul Anului în România la karting. Trofeul a fost mai înalt decât câștigătorul lui FOTO

Abia a împlinit șapte ani, însă poate oferi oricărui profesionist lecții de șofat. Este un profesionist în controlul volanului și chiar dacă-i place viteza, nu o lasă să-l domine, manevrând karturile electrice ca nimeni altul de vârsta sa. Nu degeaba, Andrei Panait din Ploiești, a și fost desemnat Pilotul Anului 2019, la numai 7 ani.

În viața de zi cu zi este dominat de timiditate și abia scoate un sunet atunci când se află printre persoane străine. Însă dacă vrei să vezi ce-i poate pielea la cei șapte ani pe care i-a împlinit de curând, du-l pe pista de curse și dă-i pe mână un monopost. Vei rămâne surprins de abilitățile de mare pilot pe care Andrei le are.

A avut noroc de niște părinți care i le-au sesizat încă de la 4-5 anișori și care și-au dorit să i le dezvolte, scoțându-l astfel din lumea virtuală, a jocurilor video de unde tatăl său, principalul adversar, ieșea tot timpul învins.

Astfel, pe când Andrei avea doar 5 ani, soții Panait au început să caute cursuri de karting. „Din păcate, doar în câteva locuri din țară am găsit, Bucureștiul fiind cel mai aproape, dar locația ne era peste mână de ajuns. După vreo șase luni am reluat căutările și am gasit un club, Clubul de Karting București, care are locația relativ aproape de Ploiești, la aproximativ 33 km de casă, la Academia Titi Aur și ne-am programat pentru o testare inițială pe 6 iunie 2018.

La testare i-a plăcut foarte mult că sunt karturi electrice, foarte silențioase, iar instructoarea Tina Drăgan ne-a spus că se descurcă foarte bine, că «simte» kartul. De atunci cred că n-a ratat niciun antrenament și nicio competiție”, ne-a mărturisit Alina Elena Panait, mama lui Andrei.

Comenzile a reușit să le deprindă încă de la testarea inițială, iar la ședințele de pregătire merge de 2-3 ori pe săptămână, antrenându-se de fiecare dată cam 1,5-2 ore. Totul este condiționat de vreme, ținând cont că circuitele se desfășoară în aer liber, iar sezonul de pregătire ține, de obicei, din martie până în septembrie-octombrie.

Victoriile virtuale au devenit extrem de rapid unele reale odată cu începerea competițiilor de karting. Primele premii au venit chiar de la a doua participare, unde a câștigat locul 1 la slalom paralel. „Succesul, nu știu în ce măsura îl realiza atunci, el bucurându-se indiferent de ce loc ocupă. Și acum, că a mai crescut un pic, la fel se bucură, indiferent de rezultat, pentru că stie ca orice punctaj este important și contează atât la clasamentul general al categoriei lui de vârstă, cât și la clasamentul general pentru Pilotul Anului la toate categoriile de vârstă”, ne-a mai spus Alina Panait.

Momentan, tânărul, dar talentatul pilot a participat doar la competițiile interne, însă dorința tuturor este ca el să depășească granițele pentru că potențial are și ar fi păcat să se plafoneze aici. Chiar dacă are doar 7 ani, Andrei știe că este un sport foarte costisitor, însă, în aceeași măsură este conștient că va avea susținerea necondiționată a părinților în măsura în care-și vor permite, iar el va dori să meargă pe linia performanței.

Un altfel de „motor“ pentru creier

Kartingul face parte din categoria auto-moto, este „un sport cu motor” care le oferă copiilor șansa de a se distra și a învăța, în egală măsura. Este modul în care, asemenea lui Andrei, pot testa real ceea ce fac în multe dintre jocurile virtuale.

Kartingul îi ajută pe copii să-și dezvolte reflexele, intuiția, concentrarea și gândirea strategică.

„Pe lângă deprinderea unor abilități tehnice și reflexe specifice condusului în siguranță, kartingul le poate oferi copiilor și multe alte beneficii. Conducerea unui kart îi învață pe cei mici cum să controleze mașina cu precizie, ceea ce contribuie la îmbunătățirea abilităților esențiale de gândire critică și de luare a deciziilor. Pe scurt, kartingul este un sport minunat pentru creier!

Apoi, cursele de karting sunt o modalitate bună de a le arăta micuților conducători cât de importantă este practica și perseverența pentru obținerea unui rezultat. Acest lucru ajută la dezvoltarea anumitor calități precum disciplina, responsabilitatea și concentrarea. Evident, copiii își dezvoltă mult și abilitățile de coordonare, incluzând o manevrabilitate bună și coordonare mână-ochi.

Kartingul îi învață cum să stăpânească volanul și le oferă șansa să dobândească competențe noi, contribuind la dezvoltarea abilităților motorii grosiere. Și foarte, foarte important, acest sport îi învață pe copii despre siguranță. De fiecare dată când merg pe circuit, ei re-învață toate măsurile de siguranță oferite de instructori pâna le devin reflex”, sunt beneficiile enumerate de Tina Drăgan, instructor de karting.

La școală, micul pilot este pasionat de matematică și ar face calcule toată ziua. Iar când iese la plimbare cu „amatorii” mai mari se comportă ca un copilot veritabil. Nu-i zăpăcește cu indicațiile, însă urmărește cu mare atenție direcția de mers și GPS-ul.



Pentru că sunt foarte mândri de ceea ce a reușit piticul lor în numai un an și jumătate de când l-au dus pe o pistă de curse, dar și pentru că poate sunt mulți părinți care și-ar dori să-și ducă micuții la un astfel de sport, dar au puține informații, soții Panait i-a creat campionului și o pagină de Facebook. Pe lângă evoluția lui Andrei și rezultatele frumoase pe care le are, aceștia speră să găsească ș un sponsor care să-i ajute în susținerea unei părți din cheltuieli, ținând cont că-și doresc să-l înscrie pe pitic la competițiile internaționale.

Andrei este deja în vizorul personalităților internaționale din lumea sporturilor cu motor, fiind printre sportivii invitați să facă demonstrații atunci când au loc recepții sau evenimente ocazionate de diverse situații.

La sfârșitul lui noiembrie, Andrei Panait a trăit unul dintre cele mai frumoase și emoționante momente de până acum, în cadrul Festivității de Premiere la Karting Electric. Datorită rezultatelor, i s-a înmânat trofeul de Campion Național la clasa PicoWatt, categoria lui de vârstă, dar Cupa Pilotul Anului eKarting România 2019 care se acorda celui care a acumulat cele mai multe puncte dintre toate categoriile de vârstă.

Toată lumea prezentă a fost amuzată de ineditul situației, trofeul fiind mai înalt decât câștigătorul lui.

Sursa foto: arhivă personală familia Panait