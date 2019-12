Un nou medicament lipsă de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Mărturiile unei femei, pusă pe drumuri să caute un antibiotic vital pentru tatăl său, fără a i se elibera rețetă. Răspunsul conducerii

Relatarea unei prahovence al cărei tată a fost internat la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, cu o serie de afecțiuni, decedând la câteva zile, scoate la iveală, din nou, lipsa unor medicamente vitale din farmacia celei mai mari unități medicale din județ și însărcinarea aparținătorilor în a le găsi și cumpăra. Femeia susține că s-a confruntat și cu refuzul cadrelor medicale în a elibera rețeta pentru antibioticul solicitat, dar și că tatăl său s-ar fi ales cu o bacterie intraspitalicească. De partea cealaltă, conducerea spitalului susține că situația nu corespunde cu relatările femeii.

Prahoveanca scrie pe o rețea de socializare faptul că problemele au apărut încă de când tatăl său a fost internat la Județean, de unde fusese adus cu ambulanța, prin transfer, de la Spitalul Orășenesc Sinaia. A fost internat la secția Nefrologie, având o hematurie (pierdea sânge în urină).

„După o săptămână ni s-a spus că trebuie să i se facă transfuzii de sânge și să mergem să donăm sânge pentru că spitalul nu are. Ne-am mobilizat cu prieteni, rude și am mers și am donat sânge. Avea o hematurie și pierdea sânge. După toate astea începuse să se simtă mai bine, până într-o zi când a fost mutat în salonul izolator fiindcă luase bacteria Clostridium difficile. Era într-o stare foarte proastă, deshidratat și fără niciun pic de vlagă. Am încercat să stăm de vorbă cu o asistentă și când am întrebat despre această bacterie, cum a luat-o și cât de grav este, replica ei a fost: «numai Dumnezeu știe» și ne-a întors spatele”, scrie femeia.

Singurele lucruri care cadrele medicale le-ar fi comunicat rudelor pacientului a fost să cumpere o serie de medicamente care nu ar fi în spital. Însă momentul în care spiritele s-au încins și care a revoltat-o cel mai tare pe femeie a fost când a fost anunțată că trebuie să cumpere Vancomicină, un antibitotic pe care l-au găsit după căutări zdravene, dar pentru care aveau nevoie de rețete.

„Ne-au informat că starea tatălui meu nu este bună și că au nevoie de Vancomicină pentru că spitalul nu mai are și că nici nu-i mai administrase tatălui meu nici cu o zi înainte, nici în ziua respectivă medicamentul. Ne-a fost pus flaconul în mână și ne-au trimis să căutăm acest medicament fără nicio rețetă, fără nimic (…) După îndelungi căutări și printr-o cunoștință care lucrează în domeniul farmaceutic am reușit să găsim 12 flacoane într-o farmacie din București. Era vineri seara și ne-am lovit de o problemă: nu aveam rețetă pentru le ridica. Seara, la ora 19, am sunat la spital și i-am rugat să-mi elibereze o rețetă pentru că am făcut rost de medicament. Nu au vrut sub nicio formă să-mi elibereze rețeta și nici medicul de gardă, ci mi-au spus să revin luni când e medicul care s-a ocupat de tata și să vorbesc cu dumneai”, mai relatează fiica pacientului.

Epuizată, disperată în a-și salva tatăl și simțind că este o luptă contra cronometru, aceasta mărturisește că a recurs la tot felul de replici, însă inclusiv la o cunoștință din Ministerul Sănătății. După intervenția acesteia din urmă, femeia spune că a doua zi dimineața a avut rețeta în baza căreia a putut ridica medicamentul. „M-am întors la spital și am lăsat două flacoane. Ce credeți că după două zile, acest medicament a apărut în spital! Cum vă explicați lucrul acesta? Ei știau foarte bine că noi nu vom găsi acest medicament, de aceea nu au vrut să ne dea rețeta și urma să ni-l externeze ca să moară acasa”, este de părere prahoveanca.

Acuzele femeii continuă, fiind de părere că tatălui său nu i s-ar mai fi administrat antibioticul, dar și că decesul ar fi survenit în urma contactării baceriei intraspitalicești.

Răspunsul conducerii de la Județean

Întrebați în legătură cu acest caz, reprezentanții Spitalului Județean de Urgență susțin că pacientul, în vârstă de 77 de ani, din Bușteni, a fost diagnosticat la Ploiești cu „insuficiență renală cronică acutizată și sindrom anemic“, însă era în evidență și cu alte afecțiuni, printre care insuficiență cardiacă congestivă, insuficiență venoasă cronică etc.

Însă de aici încolo, reprezentanții Spitalului încep să aibă puncte de vedere diferite, pornind de la transfuzia de sânge. „Familiei i s-a cerut acceptul pentru transfuzie și i s-a recomandat să meargă să doneze sânge, fără ca acest accept să condiționeze transfuzia de sânge, această recomandare reprezentând doar un mod de a sprijini Centru de Transfuzii, făcând o campanie pentru stimularea potențialilor donatori.

Pe timpul internării, din cauza patologiei, a tratamentului antibiotic administrat, pacientul a dezvoltat enterocolita cu Clostridium difficile, pentru care s-a inițiat tratamentul conform protocolului”, se arată în răspunsul SJUP, remis redacției noastre.

Problema care trage noi semnale de alarmă este cea a lipsei unor medicamente extrem de necesare din spital.

După lipsa anestezicului care a generat amânarea unor operații, a epuizării fondurilor și blocării tratamentului în regim de urgență a cazurilor de accidente vasculare cerebrale, aflăm și de inexistența în spital, pe o durată de o săptămână, a Vancomicinei



„În perioada 18-25.11.2019, unul din medicamentele indicate pentru tratamentul enterocolitei a lipsit din farmacia spitalului și de aceea s-a recomandat familiei să achiziționeze acest medicament de la farmacie, contravaloarea lui fiind suportată de către spital în urma unei cereri formulate de aparținători. Starea pacientului s-a degradat, în ciuda tratamentului corect aplicat și la data de 01.12.2019 face stop cardiorespirator și decedează“, se mai arată în răspunsul SJUP.

În același punct de vedere, conducerea de la Județean consideră ca fiind nefondate acuzațiile aparținătorilor, subliniind că pacientul din Bușteni a beneficiat de toate investigațiile și tratamentul adecvat, iar decesul ar fi survenit din cauza gravității patologiei acute, la care s-au adăugat și afecțiunile pe care le avea de ceva timp.

