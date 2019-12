Povestea soților Chiru, din Râfov, care au devenit, peste noapte, părinți pentru cinci frați orfani FOTO

Cu o lună înainte de Sărbători, Elena, Ștefan, Florin, Ionuț și Constantin, din comuna Râfov, au primit cea mai dureroasă veste. Mama lor, în vârstă de 38 de ani, s-a stins pe un pat de spital, din cauza unui accident vascular cerebral. Fără să stea pe gânduri, soții Chiru, cei care le sunt și vecini și care i-au văzut crescând și le-au fost aproape în toate momentele grele, i-au luat sub acoperișul lor.

Pe Ionela Cucuiet, mama celor cinci frați, viața a încercat-o încă de mică. Pe când era copilă, casa a luat foc, iar ea a suferit multiple arsuri. S-a ales cu un șoc zdravăn și, ulterior, cu o pensie de handicap. Suferințele i-au fost alinate de cei cinci copii ai ei, patru băieți și o fată, dar pe care tatăl nu i-a recunoscut în acte și pe care, cu ceva timp în urmă, avea să-i lase doar în grija femeii. Însă fiecare palmă primită avea să-i aducă și o mângâiere. I-a fost de mare încredere și ajutor Viorica Chiru, vecina de vizavi.

Copiii au crescut sub ochii ei, iar cei mici își făceau temele și se jucau pe terasa magazinului familiei Chiru. În urmă cu doi ani, Viorica Chiru i-a devenit Ionelei și însoțitor. „Însă banii pe care-i primeam pentru acest serviciu îi direcționam femeii. Mulțumesc lui Dumnezeu, noi am muncit, am avut. Am ajutat-o ca nu cumva să-și piardă copiii, să vină cei de la Asistența Socială să-i ia. Ea i-a iubit tare mult și avea grijă așa cum putea de ei. De fapt, nu stătea o clipă. Și când era ziua vreunuia dintre ei, din puținul ei făcea un tort, o prăjitură, un grătar”, ne-a povestit Viorica Chiru.

Cu câteva zile înainte să moară, Ionela i-a spus vecinei sale că se simte cam rău, că simte c-o dor toate oasele. A doua zi dimineață, copiii aveau s-o alerteze că mama lor n-are reacție. La spital, medicii n-au mai putut face mare lucru. Atât la spital, cât și la înmormântare, Viorica Chiru s-a ocupat ca și cum femeia i-ar fi fost rudă. S-a mobilizat repede, iar gândul că cei cinci frați, cu vârste între 8 și 17 ani ar putea fi despărțiți a cutremurat-o zdravăn. Așa că a luat hotărârea să-i ia la ea.

Au venit imediat și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova pentru a vedea care este situația minorilor, iar soții Chiru au obținut, momentan, dreptul de a avea grijă de ei. Decizia a fost acceptată instantaneu și de către cei doi copii ai familiei Chiru (un băiat de 29 de ani și o fată de 19 ani) care n-au conceput ca „mâna“ de frați să fie dezbinată.

O nouă casă, o nouă familie, o nouă viață

Cu câteva lucruri, cu o durere care cu timpul doar se va cicatriza, dar nu și vindeca, și cu amintirile alături de mama lor, cei cinci au trecut strada spre o altă lume. Una care i-a primit cu brațele deschise, unde neajunsurile sunt mai puține decât în trecut, una în care învață să trăiască și să nu dezamăgească. Una în care mai au de așteptat ca s-o simtă ca fiind ca „acasă“. Totodată, un nou început este această viață și pentru soții Chiru care odată cu responsabilitatea asumată urmează să-și reorganizeze totul. Timp, casă, ocupații, cheltuieli etc.

Elena (8 ani) și Ștefan (10 ani) sunt singurii dintre cei cinci care mai merg la școală. Florin are 14 ani, dar n-a făcut mai mult de două clase. Ionuț are 15 ani și jumătate și a abandonat și el școala în urmă cu ceva timp. Constantin are 17 ani, a absolvit gimnaziu, iar de un an lucrează la o shaormerie.

Sunt niște copii cu fețe luminoase, care își găsesc și zâmbetul și puterea de a visa. Elena și Ștefan simt o nevoie nebună de afecțiune. Nu este zi în care să vină de la școală și să n-o pupe pe obraz și s-o ia în brațe pe noua sa mamă.

„Așa făceam cu mami. O luam mereu în brațe…“, ne-a spus micuța. Dintre jucăriile primite de la persoane care au aflat de drama lor, Ștefan s-a atașat de un cățel de pluș pe care-l strânge cu tot dragul și puterea lui.

Pe Florin l-am găsit cu o ruletă în mână. Nu i-a plăcut școala, dar este pasionat de tot ce înseamnă construcții și „absoarbe” toate informațiile și sfaturile meseriașului din sat. Ionuț tot de construcții e atras, dar de zidărie, finisaje.

Pe Constantin nu l-am găsit acasă, dar din câte ne-a mărturisit Viorica Chiru, acesta și-ar dori să-și continue activitatea la shaormerie.

Ceea ce rar am întâlnit de când tot descopăr și scriu povești despre oameni, a fost energia frumoasă pe care acești copii o degajă și care, deși au avut parte de cea mai dură lovitură de până acum, atunci când vine vorba despre amintirile cu mama lor le relatează cu zâmbet și încântare. „Am fost odată cu băieții la pădure unde am găsit ghiocei și i-am adus câțiva și lui mami. S-a bucurat mult de tot”, ne-a povestit Ionuț. Cred că se glumea și râdea mult în casa lor… O stare de spirit pe care acești copii simpli, modești continuă să o întrețină și în noua lor familie.

Suflet, curaj și speranță

Dincolo de exemplu de omenie pe care soții Chiru ni-l oferă și pe care, trebuie să recunoaștem, că puțini dintre noi am fi dispus să-l facem, familia lărgită are și ea nevoile ei. Cantitatea de spălat a crescut, iar Vioricăi i-ar fi utilă o mașină mare în care să intre rufele murdare, dar și un uscător pentru perioada iernii. De asemenea, i-ar fi necesară și o ladă frigorifică. În casă sunt acum opt guri de hrănit, iar soții Chiru deja se gândesc să taie doi porci.

În rest, oamenii spun că pentru copii au cumpărat și au primit cele necesare de îmbrăcat și încălțat. Momentan, până mai amenajează o cameră și până mai reorganizează spațiile deja existente, nu dispun de foarte mult loc de depozitare.

Când vine vorba despre așteptările de la Moș, cei mici nu ezită să-i ceară jucării. Elena și-ar dori păpuși, role și biciletă nouă, Ștefan ar vrea un iepuraș de jucărie cu baterii, Florin o geacă și o trusă adevărată de unelte pentru construcții și amenajări. Băieții mai mari sunt mai rezervați, însă, probabil, ca orice adolescenți ar fi încântați de haine la modă, de produse de îngrijire corporală.

De asemenea, toți ar avea nevoie de controale și tratamente stomatologice.

Și-și mai doresc ceva: sănătate și putere pentru cei care le sunt îngerii lor păzitori de aici, de pe Pământ. Pentru că dacă lor le va fi bine, copiii sunt conștienți că vor avea tot timpul o bază, așa cum au avut și până acum în Victor și Viorica Chiru.

Cei care vor să fie ajutoarele Moșului pentru acești copii, o pot contacta pe Viorica Chiru, la 0738.611.900.

Foto: Liliana Maxim