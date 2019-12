Directorului Donald Constantin îi e silă de comentariile ploieștenilor. Ce spun aceștia despre circul cu pretenții de festival de sărbători, de la Parcul Municipal Vest

După ce Observatorulph.ro a dezvăluit afacerea dubioasă de la ”Festivalul” de sărbători organizat la Parcul Municipal Vest, ploieștenii au reacționat imediat, cei mai mulți întrebându-se dacă după documentele publicate mai există ”organe” care să le verifice legalitatea.

Deși periclitează o finanțare europeană, costurile putând să reprezinte în final o gaură imensă în buzunarul orașului, mega-golăneala de la Vest puntând să ne coste 48.365.985,47 lei, municipalitatea girează afacerea camuflată într-un festival. De ce festival? Pentru că proiectul european interzice derularea de afaceri în acest parc timp de 5 ani. ”Băieții deștepți” însă nu se pot abține, așa că nu puteau să îi spună târg de Crăciun, pentru că era evidentă tenta comercială interzisă. Nu mai bine facem noi comerț cu tiribombe, semințe, mici și alte chinezării, dar îi spunem festival și toată lumea e fericită?

Pentru modesta sumă de 7000 de lei, unei firme i se încredințează zona în care să facă un bănuț cinstit, indiferent de consecințe. Detalii AICI.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Directorul Parcului, Donald Constantin, își plânge de milă într-un comentariu la primul articol pe această temă: ”Nu e nimic pe "sestache", susta, doar un orgoliu nejustificat al unui online (n.r. - Observatorulph) de a decredibiliza tot ce merge bine in Ploiesti, si se vede ca nu e bine, trebuie sa distrugem tot, atunci nu deranjeaza pe nimeni.” Am insistat totuși ca domnul director să răspundă la întrebările din articolul publicat AICI.

După ce a citit comentariile ploieștenilor, iată cum a reacționat directorul Donald Constantin:

Cu sau fără silă, iată și ce spun ploieștenii, în doar câteva dintre comentariile la articolele publicate în ultimele zile:

Daniela D.: Urat, foarte urat! Asta e respectul pentru cetateni?! O data e Craciunul, domnilor ce asteptati sa fiti, din nou, votati.....va bateti joc de oameni, mai vreti sa fiti respectati???....pentru ce??? pentru hotie si incompetenta?! 🤬 Scarba imi este mie, cum le e si altora!!!

Nistor A.: Am fost și noi sâmbătă, doar că ne așteptam la ceva mai mult. Greșeala noastră. Nepoțelul meu a primit la acea roată o broască care avea un picior rupt și în spate un "arici" ca să țină bateriile înăuntru plușului. Plus că nu am primit nicăieri un bon fiscal... Pentru copilașii din Prahova puteau să organizeze și ei ceva mai frumos...

Dan E.: O bătaie de joc la adresa copiilor și părinților că în fiecare iarnă (si nu numai ...) !!!

Cristina C.: F urattttt ! Cel mai urat Orășel ! Înainte înțelegeam dc costa un mic 3 lei ( fiindcă în centru era mare chiria ) , acum nu mai înțeleg dc costa identic , deoarece este mai mică chiria ). Nu mai spun de hotia de la parc ! Un domn a tras cu minunata "pușcă " in centrul țintarului , strângând multe puncte , asteptandu-se la marele premiu ! Culmea , a primit un spinner , acele maimutoaie mari sunt ' că sa ia banii proștilor ' aceasta a fost explicația ! Am fost să îmi iau o fripturica , cv , dar pt uimirea mea , prețul produselor era plecat în concediu ,. La întrebarea pe care le.am adrsat-o " dc nu sunt afișate preturile ? " Un domn mi.a spus iritat : ". Prețul se face după fata clientului " ! Serios ? Poliția ce păzește? Aloooooooo. In ce lume trăim ? Domnul primar ? Dormiți ?

Udo W.: Este o rusine pentru Ploiești, o bataie de joc... Pacat de spatiu, ar fi putut sa fie o adevarata feerie acolo, daca tot a fost pe sustache...

Ștefan R: DNA mai există sau s-a desființat? Întreb pentru un prieten!

Ionuț Ș: 7000 de lei îi face Doamna cu caruselu de copii într-o seara,10 lei de copil 3 min si fara bon.

Alexandru B.: Mama ce e aici:)) Mamaaaaaaa. Bravo voua! Nasol, pentru Ploiesti este ca cei de la fonduri, probabil vor cere banii inapoi, avand in vedere ca s-a incalcat LEGEA! Ei pleaca de la putere si cine vine, vede el. Pe premisa asta se merge in general, asta daca, nu se infige CINEVA in ei si ii baga la puscarie ceea ce nu prea cred. Ma depaseste, dar totusi vad niste acte aici:)) Pfff...