Povestea „Domnului Trandafir” din Seciu. De 44 de ani învață copiii să scrie și să socotească după metoda „veche” FOTO-VIDEO

Într-un loc pitoresc al Prahovei am avut preț de câteva minute senzația că fac o călătorie în timp, dar și într-una dintre cele mai cunoscute povestiri ale literaturii române: „Domnul Trandafir“. Școala primară din Seciu, care mai are doar 25 de învățăcei este unul dintre acele locuri unde timpul parcă s-a oprit. Aici, de 44 de ani, a făcut un „popas“ și Victor Dumitru, cel care a pus bazele cititului și socotitului a zeci și zeci de generații din zonă.

Cândva, școală gimnazială, astăzi școala de la Seciu mai are două clase primare de care se ocupă doi învățători. Unul dintre ei predă simultan celor 13 copii din clasele: pregătitoare, I și a II-a, în timp ce de alți 10 elevi de clasele a III-a și a IV-a se ocupă Victor Dumitru.

Are 64 de ani, iar 44 dintre ei și i-a dedicat activității didactice. Este un fel de amestec dintre portretul lui Creangă, realizat de G.Călinescu, și cel schițat de Sadoveanu în ceea ce avea să devină imaginea simbol a învățătorului român: „Domnul Trandafir“. Este genul de om care are multe de povestit și care te plimbă prin toate domeniile îmbrăcate cu relatări despre oameni și activități din zonă. Dar, dincolo de apetitul verbal, Victor Dumitru emană o doză imensă de bunătate sufletească, pasiune și dorință ca din mâinile lui să iasă niște elevi care pleacă spre gimnaziu cel puțin la fel de bine pregătiți ca „ăi’ din școlile mai răsărite, mai de la oraș“.

Nu știe dacă anul viitor se va pensiona, deși vârsta îi va permite. În locul său nu prea vede vreun doritor care să ajungă în acele locuri frumoase, dar depărtate de tumultul modernizării. În plus, energia și pofta de viața și le ia din ceea ce a făcut cu atâta pasiune mai bine de 40 de ani.

Arc peste timp

Originile și le are în Dâmbovița, însă după ce a terminat Liceul Pedagogic de la Târgoviște și stagiul militar, avea să fie repartizat pe post de învățător la Seciu, în Prahova, iar de atunci locurile de aici i s-au transformat în „acasă“.

Este nostalgic după vremurile vechi și după învățământul de dinainte de anii ’80, când școala punea accent pe abilitate și pe dezvoltarea elevului pentru o meserie, și contestă modul în care manualele și cerințele procesului educațional s-au tot schimbat în ultima decadă a comunismului, cât și după anii ’90.

Și acum, învățătorul de la Seciu merge e principiul că în copil trebuie descoperită și dezvoltată abilitatea, pentru că nu toți pot fi ingineri, IT-iști, directori etc. Și mai are un crez de la care nu s-a abătut, indiferent de ce au spus sau nu curricula școlară: mișcarea. „Pentru mine contează, înainte de toate, ca un copil să fie sănătos fizic. Să se miște bine, să alerge, să meargă corect. Că dacă fizic e bine, restul e mai ușor. Ai mei fac zilnic mișcare“, ne-a mărturisit Victor Dumitru.

L-am găsit la o oră de matematică. La tabla împărțită în două socoteau, deopotrivă, și elevii de clasa a III-a (șapte) și cei de-a IV-a (trei). De 25 de ani, acesta este sistemul în care și-a desfășurat orele pentru că numărul copiilor a fost într-o continuă scădere.

Cei mici vin din toate colțurile zonei, unii fac poate și 40 de minute până la școală, dar drumul este privit ca o componentă firească. L-au străbătut și părinții, și bunicii lor și, poate, în condiții mai grele. Însă prezența este obligatorie. „Mie îmi pare rău atunci când închid cei de la conducere școlile că-i zăpada mare. Eu am făcut naveta de la Boldești și erau nămeți zdraveni, dar dădeam zăpada la o parte, iar la școală tot veneam. Și elevii erau prezenți“, ne-a mărturisit interlocutorul nostru. (Vezi VIDEO mai jos)

În 44 de ani, n-a lăsat niciun elev corijent sau repetent. A stat pe gânduri în ultimul an, atunci când a văzut că toate eforturile pe care le depune nu reușesc să-i crească nivelul elevului respectiv de la 4,5 la 5. Însă s-a gândit la șocul psihologic pe care acel copil l-ar fi avut dacă s-ar fi trezit într-un alt colectiv, cu colegi mai mici și cu stigmatul de „repetent“. El a considerat că îi mai poate acorda o șansă, însă nu știe dacă și de acum înainte se va bucura de aceeași gândire și toleranță din partea cadrelor didactice.

Zona este una a copiilor modești sau a ceea ce poate fi numit copilul „normal“ de la țară. Una unde joaca afară, muncile ușoare în jurul casei, scăldatul, săniușul, cățăratul în pom n-au fost încă înlocuite de lumea virtuală. Dar a avut de-a face și cu copii săraci fie din cauza situației părinților care nu reușeau să răzbească, fie victime ale unor adulți pentru care munca și interesul pentru carte n-au fost niciodată o prioritate. N-a putut lupta să stârpească răul din rădăcină, să-i remodeleze pe cei mari, însă în cazul elevilor săi s-a zbătut cât a putut ca ei să aibă altă șansă. Pentru unii a mers și-n instanță ca să le obțină acte de identitate.

Chiar dacă-i mai ceartă că nu repetă acasă o poezie, o definiție, tabla înmulțirii, Victor Dumitru este văzut de toți elevii săi ca „domnu’ nostru bun“. Poate că ei s-or diferenția la învățătură, dar dascălul îi tratează la fel atunci când îi vede supărați, când îi vede că le lipsește câte ceva, atunci când e vorba despre Moș Crăciun.

„Eu am caiete pentru toți din clasă. Însă le dau atunci când văd c-au ajuns la ultima pagină. Trebuie să învețe să prețuiască un lucru și să-l folosească așa cum se cuvine. Acolo unde am văzut că n-are de îmbrăcat sau încălțat, am făcut în așa fel ca elevul să aibă câteva rânduri de schimburi, dar e bine ca mamele să știe că acele haine mai trebuie și spălate, călcate, că ele nu «pică» din Cer la nesfârșit“, ne-a mai spus interlocutorul nostru.

Momentul în care-și vede „puii” că-și iau zborul, că se integrează bine în colectivele de gimnaziu, că sunt ambițioși și nu-l fac „de râs“ față de profesori este cel care-i creează, de fiecare dată, emoție.

Și mai este și cel în care foști elevi de-ai săi îi deschid ușa și-i mulțumesc prin ceea ce fac, la rândul lor, pentru noile generații: le asigură câte-o excursie, le oferă dulciuri sau diverse lucruri de care se bucură.

Copiii de la Seciu nu visează să primească de la Moș jucăriile sofisticate și scumpe din reclame. Își doresc dulciuri, păpuși, mașinuțe și sănătate pentru cel care le este ca un părinte: domnul lor bun!

Dacă vreți să fiți ajutoarele lui Moș Crăciun, puteți merge la Școala de la Seciu. Întâlnirea cu acest învățător dedicat, pasionat și sufletist, dar și cu bucuria sinceră a copiilor de aici va fi o imagine care vă va da o stare de bine multă vreme. În cele două clase, unde învață cei 23 de copii, sunt 7 fete și 16 băieți.

