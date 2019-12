Un grup de tineri din Ploiești și-au luat țeapă de Revelion

Aproximativ 20 de tineri din Ploiești și-au luat o mare țeapă, după ce au vrut să-și petreacă Revelionul pe Valea Prahovei, într-o vilă din Bușteni. Tinerii au găsit pe OLX un anunț aproape de nerefuzat, cu privire la închirierea unei vile pe strada Buștenarilor din Bușteni, numai că după ce au plătit avansul, 2.000 de lei, așa-zisul proprietar nu a mai fost de găsit.

Povestea a început la jumătatea lunii octombrie, când aproximativ 20 de tineri din Ploiești au stabilit că ar fi bine să-și petreacă Revelionul la munte, pe Valea Prahovei. Printre ofertele descoperite pe Internet a fost una aproape irezistibilă.

Anunțul era postat pe OLX și, în niciun moment, tinerii nu s-au gândit că ar fi vorba despre o țeapă. Era vorba despre închirierea unei vile, pentru perioada 30 - 31 decembrie 2019, dar și pentru 1-2 ianuarie 2020. Prețul? 6.000 de lei.

Oferta practic era de nerefuzat. Interiorul vilei era deosebit. Așa că tinerii nu au stat pe gânduri, s-au organizat rapid și au strâns banii pentru avans. Suma de 2.000 de lei, reprezentând avansul pentru închirierea vilei, a fost virată într-un cont la o bancă din Ploiești.

„Proprietarul așa - zisei vile de pe strada Buștenarilor, din Bușteni, ne-a trimis inclusiv actul de identitate, dar și un contract, pe Whatsapp. Nu ni s-a părut nimic suspect la început. La scurt timp, unul dintre prieteni a mers și a plătit avansul de 2.000 de lei în contul spus de persoana respectivă la o bancă din Ploiești. Ne-am dat seama că este vorba despre ceva dubios de abia după ce unul dintre prieteni a sunat să verifice câteva detalii despre cazare. Atunci am observat că proprietarul nu mai răspunde pe niciun număr de telefon și practic este de negăsit”, ne-a explicat Patricia, una dintre tinerele care ar fi trebuit să ajungă la munte pentru petrecerea Revelionului.

Tinerii au decis să depună o plângere la Poliție de abia când au văzut că și alte persoane, din alte județe, au pățit la fel. Cel puțin așa ne-a povestit Denisa din Buzău.

„Am găsit anunțul cu privire la închirierea vilei pe OLX. Nu au fost probleme la început. Așa-zisul proprietar a fost chiar amabil. Dar după ce au fost virați banii de avans nu a mai dat niciun semn de viață. Atunci am început să ne alarmăm și am văzut pe paginile de socializare că nu suntem singurii păgubiți. În aceeași situație sunt și niște tineri din Ploiești, dar și un grup din Fetești. Tehnica folosită a fost aceeași. A trimis un act de identitate, care am înțeles că este fals, ne-a trimis și un contract și nu a lăsat niciun moment să se înțeleagă că ar fi o țeapă”, ne-a explicat Denisa din Buzău, care a precizat că după ce așa-zisul proprietar nu a mai răspuns la telefon cei din grupul ei au început să facă o serie de „cercetări” pe cont propriu.

Așa au descoperit tinerii din Buzău, pe Google Maps, că la adresa din contract apare o vilă cu mai multe etaje, însă vecinii din zonă spun că aceasta ar aparține unui bucureștean, care vine foarte rar pe acolo și că nici vorbă de pensiune.

Probabil că lucrurile s-ar fi aflat de abia în ziua în care tinerii ar fi trebuit să ajungă la munte. Numai că, de data aceasta, totul a ieșit la lumină mult mai rapid, după ce proprietara unei pensiuni, aflând de povestea tinerilor, a postat totul pe Facebook.

„Eu nu am făcut nimic mai mult decât să postez să nu mai ia și alții țeapă. Și foarte bine am făcut că așa am găsit mai multe grupuri păcălite”, ne-a explicat Laura.

„Bună seara, spiritul civic mă îndeamnă să semnalez o întâmplare... Un cetățean, nu se știe numele lui, cere avans pentru revelion în Bușteni pe str. Buștenilor 22 (acolo ar avea el pensiune). Nu știu cum procedează, dar deja a dat două buletine false (seria e aceeași) pentru "încredere" în încasarea avansului. Nu am pățit-o eu ci niște cunoștințe. Între timp după ce am postat pe un alt grup aceasta întâmplare s-a regăsit alt grup în aceeași situație cu acest cetățean. Voi posta și pozele după CI ... care clar sunt false... au aceeași serie etc... Cred că merită distribuit...”, a fost anunțul scris de Laura pe Facebook, anunț care i-a mobilizat pe cei păgubiți să depună plângeri la poliție.

IPJ Prahova a confirmat faptul că, în data de 28 noiembrie, a fost depusă o sesizare la Poliție cu privire la închirierea unei locații din Bușteni, în cauză urmând să se facă cercetări.