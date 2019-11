Un ploieștean acuză doi polițiști de la Secția 1 că l-au încătușat și bătut fără motiv, după ce a sunat la 112. VIDEO

Un ploieștean de 34 de ani susține că a fost victima abuzurilor comise de doi polițiști de la Secția 1, în urma unui incident produs la sfârșitul lunii trecute. El a depus plângere la IJP Prahova și i-a dat în judecată pe agenții acuzați că l-ar fi încătușat și lovit fără temei legal, după un apel la 112.

A sunat la 112 după un incident în club

În noaptea de 23 spre 24 octombrie, Daniel Mitrea a avut un conflict cu agenții de pază a unui club din Ploiești. Speriat că ar putea fi agresat de paznici, a sunat la 112. La fața locului a ajuns un echipaj al Secției 1 de Poliție Ploiești, care i-a transmis că va fi amendat pentru apel abuziv la 112. Nemulțumit, tânărul a început să-i filmeze pe agenții respectivi, care au reacționat prin imobilizarea și încătușarea lui.

”M-au bătut fără motiv”

”Eu am fost cât se poate de pașnic, le-am cerut doar să-mi spună cum se numesc. Recunosc că eram sub influența băuturilor alcoolice, dar, așa cum se poate vedea și din filmarea pe care am făcut-o cu telefonul mobil, nu am fost agresiv, ci, dimpotrivă, le-am vorbit frumos. După ce m-au încătușat, mi-au luat telefonul și mi-au șters înregistrarea, dar, din fericire, am reușit ulterior să o recuperez”, susține Daniel Mitrea.

VIDEO Momentul în care polițiștii îi pun cătușele celui care i-a chemat printr-un apel la 112

Acesta îi acuză pe polițiști că atât pe timpul deplasării către Secția 1, cât și în sediul Poliției a fost bătut.

”În mașină mi-au dat pumni la coaste, iar la secție m-au ținut trei ore doar în tricou, în frig, cu cătușele foarte strânse, provocându-mi răni la mâini. M-au dat cu capul de birouri, mi-au pus mâna în gât, mi-au rupt cheia de la mașină și m-au amenințat în fel și chip. În tot acest timp nu am reacționat pentru că îmi doream doar să scap din mâinile lor”, spune tânărul.

De la Poliție a ajuns la primiri urgențe

După ce a ieșit din secția de Poliție, tânărul a sunat din nou la 112, fiind preluat de o ambulanță și dus la unitatea de primiri urgențe de la spitalul județean, unde a fost consultat, medicul de garda constatând că victima are răni la încheieturile mâinilor. ”Mi-a dat sângele de la cătușe!” acuză tânărul. Acesta a contestat în instanță amenzile primite de la polițiști pentru tulburarea și liniștii publice, dar și pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgență și a depus plângere la conducerea IJP Prahova.

Polițiștii vor da socoteală procurorilor

La solicitarea observatorulph.ro, reprezentanții IJP Prahova au transmis următorul punct de vedere:

”În data de 06 noiembrie a.c., am fost sesizați de un bărbat în vârstă de 34 de ani, din Ploiești despre faptul că , în noaptea de 23/24 octombrie a.c. ar fi fost agresat de doi polițiști din cadrul Secției de Poliție nr. 1 Ploiești, ca urmare a intervenției acestora la o solicitare prin apel 112. Din verificările efectuate au fost identificați cei doi polițiști, plângerea depusă fiind înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești spre competenta soluționare”.