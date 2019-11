Și Ploieștiul poate da tonul în modă: Fashion Before Winter

Începând de astăzi, Loredana Chelba, una dintre cele mai respectate ”voci” în domeniul modei din Ploiești, scrie în observatorulph.ro. Primul text este dedicat unui eveniment aflat deja la a doua ediție: Fashion Before Winter, găzduit de AFI Ploiești.

Am iubit dintotdeauna Bucurestiul cu ardoare. Am iubit opulenta dintre vechi si nou, cladirile frumos desenate de arhitecti talentati, dar si monumentele istorice de pe vremea lui Carol.

Am iubit oamenii stransi din toate colturile tarii in cautarea glam-ului din viata lor, in cautarea succesului.

Am iubit evenimentele la care se strang oamenii si in care, culmea, poate nu se intampla mare lucru, dar se socializeaza, se rade, se creeaza comunitati de oameni care iubesc frumosul din viața lor.

Cand m-am mutat in Ploiesti, una dintre dorintele mele a fost sa „fauresc” evenimente Frumoase, evenimente la care doamnele sa se stranga la inceputul fiecarui sezon si sa se bucure de frumos... De moda, de mici ”suete”, de un pahar de vin la ceas de seara si de ceva dulce.

Viata femeilor intr-un oras mai mic nu e cu mult diferita de viata femeilor din marile metropole. Nu. Ele sunt la fel peste tot. Sunt mame, sotii, iubite, fiice, femei de cariera. Acesta nu este un articol feminist, nu, acesta este un articol despre faptul ca femeile incearca dintotdeauna sa se imparta intre zeci de sarcini si sa o faca cu succes. Cele mai fericite dintre ele sunt acelea care realizeaza importanta timpului lor, acela dedicat propriilor persoane, propriilor pasiuni, acela pe care nimeni nu-l poate intelege.

Despre asta e Fashion Before Winter, cea de-a doua editie a unui concept de eveniment care are loc in AFI Ploiesti si care militeaza pentru asta! Timp petrecut frumos, cu o prezentare de moda in care uitam de gandul ca in sezonul rece nu putem fi chic, in care intelegem ca de multe ori fericirea vine invers, de la exterior catre interior, si este ok sa fie asa, (nu e niciun strop de superficialitate in faptul că trebuie sa punem accent si pe imaginea creata prin intermediul hainelor), in care cunoastem fete noi, alti oameni cu alte preocupari, alte posibilitati de a ne intersecta pasiunile sau, de ce nu, joburile sau colaborarile!

Ce se intampla de fapt joi, 14 noiembrie, de la orele 18,00, la AFI Ploiesti?

Ne bucuram de cele mai noi colectii ale brandurilor Reserved, Mohito, Nissa, Cropp sau Meli Melo Paris si avem parte de o sesiune de networking!

O expozitie inedita de salbe aduse special in AFI Ploiesti de „Salba Mariei”. Realizate din monede si clopotei mici, pe lantic, pe sfoara rosie sau pe piele rasucita, salba romaneasca se lasa descoperita intr-o antiteza temporala la Fashion Before Winter!

Si pentru ca ne place sa facem lucrurile diferit, prezentarea de moda se va face pe muzica de saxofon datorita sprijinului Filarmonicii „Paul Constantinescu”, din Ploiesti în proximitatea celui mai asteptat eveniment cultural al toamnei, Ploiesti Jazz Festival (20-24 noiembrie 2019)