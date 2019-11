Directorul adjunct al CSM, Lucian Rădulescu, nu are probleme comportamentale doar cu polițiștii. Cum a încercat să scape de o datorie de 350.000 de euro

Este suficient să vezi felul în care două instituții se chinuie să-l acopere prin blocarea sau obstrucționarea accesului la informații publice, ca să îți dai seama că Lucian Rădulescu are spate puternic în primărie. Ar putea fi chiar bunul său prieten, viceprimarul Cristian Ganea (PSD), cel care i-a și ghidat multă vreme cariera politică în PSD Ploiești. De ce spunem asta, pentru că după toate aparențele, Ganea, responsabilul din partea executivului cu activitatea CSM, nu are nicio problemă să-și țină bunul prieten angajat pe banii ploieștenilor. Nu băgăm mâna în foc pentru asta, dar este o ipoteză plauzibilă având în vedere extrem de strânsa relație de prietenie afișată de cei doi.

Prin comparație, colega sa de partid, deputatul Laura Moagher l-a dat afară de la cabinetul parlamentar chiar în ziua în care a fost făcut public ”incidentul cu polițistul” iar PSD Ploiești l-a exclus din organizație la fel de rapid. Cum ar veni, nu e bun pentru partid că dă rău la imagine, dar e bun să conducă clubul sportiv unde se antrenează copiii ploieștenilor. Un bun model, probabil. De urmat.

Arătam în articolul publicat AICI, cum suspect de rapid, o proprietate importantă al CSM, restaurantul Hipodrom construit pe bani publici, a fost transformat în sursa de venit a familiei Rădulescu, și nu a Ploieștiului, cum ar fi fost normal. Iar asta nu a deranjat pe nimeni, deși am constatat că subiectul ”proprietarul restaurantului” este foarte cunoscut prin primărie, CSM și, evident, Hipodrom. Trebuie doar să întrebi cine e, și toată lumea indică un singur personaj.

Astăzi am fi vrut să publicăm detalii despre cum bani din bugetul unei dintre cele mai oropsite secții ale CSM, bani strânși din taxele și impozitele plătite de ploieșteni, se duc tot în conturile firmei familiei domnului Rădulescu, director adjunct. Cum primăria refuză să ne răspundă la solicitări sau, când o face, o face lapidar, răspunzând pe lângă subiect, ne vedem obligați să amânăm publicarea articolului până la primirea informațiilor solicitate.

Fiind în această situație, în materialul de astăzi, vă prezentăm documentele puse la dispoziție de un om de afaceri ploieștean, Lucian Gheorghe, care îl acuză pe Rădulescu că i-ar fi dat o țeapă de aproximativ 350.000 de euro. Considerăm că acesta este un aspect relevant care arată o trăsătură de caracter esențială a directorului adjunct al clubului sportiv al orașului, care ar trebui să fie, nu e așa, un model de conduit și atitudine civică.

În 2013, Lucian Rădulescu i-a solicitat un împrumut unui om de afaceri ploieștean, Lucian Gheorghe. Motivând că are nevoie pentru o investiție într-o benzinărie – RGL Oil, în filmarea incidentului cu polițistul, nu întâmplător numărul de înmatriculare al suv-ului BMW este RGL – acesta i-a promis că îi va restitui suma de 470.000 lei într-un termen rezonabil.

Remarcă: deși RGL Oil este cunoscută în administrația ploieșteană ca fiind ”benzinăria lui Lucică Rădulescu”, și este asumată de acesta ca fiind afacerea sa, firma nu apare în decarația sa de avere.

Rădulescu fusese recomandat de diverși cunoscuți ai omului de afaceri, garantând pentru el: ”a fost un băiat amărât, dar care a muncit mult și este serios”. Serios-serios, dar pentru orice eventualiate, cei doi au încheiat o convenție notarială, prin care Rădulescu se angaja să restituie suma împrumutată până în septembrie 2014.

Nu a fost însă singura sumă pe care i-a solicitat-o lui Lucian Gheorghe. Cei doi s-au împrietenit la cataramă, iar domnul Rădulescu a profitat de această prietenie solicitându-I omului de afaceri și alte împrumuturi. Astfel că a ajuns să împrumute de la acesta un total de 1.573.993 lei (aprox 350.000 de euro).

Trecut de 70 de ani, domnul Gheorghe spune că nici astăzi nu-și explică de ce a fost atât de naiv, după o viață petrecută construind o afacere foarte competitivă. Cumva, zice acesta, pas cu pas, Rădulescu a reușit să îi câștige încrederea, motiv pentru care nu a avut nicio reținere să-i ofere noi sume cu titlu de împrumut, ”ca să îl ajute”.

Un aspect din comportamentul din acea perioadă a directorului adjunct al CSM stă la baza acestui articol. În perioada în care se împrumuta de la Lucian Gheorghe, Lucian Rădulescu deținea o casă achiziționată printr-un credit în valoare de 106.350 de franci elvețieni. La doar 8 săptâmâni de la contractarea împrumutului de la Gheorghe, Rădulescu și-a înstrăinat casa pentru suma simbolică de 11.000 de franci elvețieni. Același lucru s-a întâmplat și cu alte bunuri pe care le deținea și pe care le-a înstrăinat pe sume foarte mici.

La un moment dat, domnul Gheorghe ”s-a trezit” și și-a dat seama că domnul Rădulescu nu are de gând să-i restituie împrumutul care ajunsese la considerabila sumă de 1.573.993 lei, adică aproximativ 350.000 de euro. Cum împrumutatul începuse să-l evite și să nu-i mai răspundă la telefoane, creditorul a apelat la prietenii comuni și i-a rugat să îi transmită că are nevoie de banii împrumutați.

S-a trezit, în schimb, cu un dosar penal pentru cămătărie și șantaj. Reclamanți – Lucian Rădulescu și concubina acestuia, Georgiana Ivan, fiica pensionarului care deține firma care a închiriat restaurantul Hipodrom, director al sucursalei OTP Bank unde domnul Gheorghe avea depuși banii personali. Au urmate audieri, cercetări, viața omului a fost transformată într-un coșmar care a durat câțiva ani.

Dosarul penal 9552/P/2016 avea să se claseze pe 28.06.2018, Lucian Gheorghe fiind scos de sub urmărire și absolvit de toate acuzațiile. În urma cercetării s-a constatat că omul îi împrumutase banii cu bună-credință, fără dobândă, iar demersurile făcute pentru recuperarea lor nu puteau fi încadrate la șantaj, în condițiile în care păgubitul sesizase organele de cercetare. În plus, exista actul notarial asumat de părți, care certifică faptul că sumele au fost împrumutate în mod official. (fotocopie la finalul articolului)

În paralel, omul de afaceri a continuat să-și revendice banii și să facă demersuri atât în instanță, cât și pe lângă instituțiile abilitate. El susține că o mare parte din banii de la OTP i-au fost transferați fără acordul său și cu documente (ordine de plată) pe care a fost falsificată semnătura sa, în contul mamei directoare sucursalei. Continuarea acestei povești vă va face părul măciucă pentru că vă va obliga să vă puneți întrebarea: cât de în siguranță credeți că sunt banii pe care îi aveți în bancă?

Astăzi ne menținem pe firul epic al recuperării datoriei. ”Greu de recuperat ceva de la el, în condițiile în care nu are bunuri de valoare în proprietate”, susține omul de afaceri Lucian Gheorghe, după ce a câștigat procesul pentru recuperarea datoriei și a început să-i pună sechestru pe toate bunurile pe care actualul director adjunct al CSM (nu) le mai deține. Deocamdată a câștigat un proces (fond AICI, apel AICI) executând silit imobilul pe care Lucian Rădulescu l-a înstrăinat cu doar 11.000 de franci elvețieni. (vezi la final documentul care atestă executarea silită, casa urmând a fi vândută la licitație, cu o sumă în jur de 150.000 de euro). Până la 350.000 ar mai fi vreo 200.000 de euro de recuperat. Asta presupune inclusiv poprire pe 1/3 din veniturile lui Rădulescu, plătite în prezent din bani publici, ai CSM, în ultimă instanță ai contribuabililor.

Vi s-a părut cumva că domnul viceprimar Ganea, reprezentantul primăriei în Comitetul de Coordonare a activității CSM are vreo problemă cu asta? Ați auzit de vreo luare de poziție a acestuia? Ați auzit de vreo măsură de protejare a intereselor clubului orașului, de protejare a imaginii acestui club unde ploieștenii sunt contribuabili și unde niște tineri se străduiesc să facă performanță în condiții grele? Nu? Nici noi.

*Reiterăm faptul că toți cei menționați beneficiază de prezumția de nevinovăție și că în oricare moment pot să ne transmită punctul lor de vedere, pe care îl vom publica integral, deîndată.

