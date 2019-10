Povestea Dianei Șerban, fosta elevă care s-a întors în Colegiul Național Pedagogic din Ploiești ca să predea Germana FOTO

A absolvit Colegiul Național Pedagogic „Jean Monnet“, în prezent „Regina Maria“, ca șefă de promoție. S-a pregătit intensiv pentru a da la Facultatea de Medicină și Farmacie, dar la momentul admiterii a cotit-o la 180 de grade. A optat pentru „Litere“, spre uimirea multora din jurul ei care o vedeau un faimos medic pediatru. După trei ani de absență din Ploiești, Diana Șerban a revenit pentru a le oferi copiilor un altfel de „tratament“, cel pe care-l presupune Educația.

Prin 2013-2014, lucram la un post de televiziune locală care avea un concurs de cultură generală în care erau angrenate liceele și colegiile din Prahova. Diana era componentă a echipei de la „Pedagogic“ și m-a fascinat întotdeauna cu iile pe care le îmbrăca la fiecare rundă a competiției, cu modul extrem de cursiv al exprimării, dar și maturitatea pe care o avea în răspunsurile date. Deși era la o clasă cu profil de Matematică-Informatică, intensiv Engleză, pasiunea cea mare era Limba și Literatura Română, unde a și adunat de altfel o serie de premii la olimpiadele și concursurile de profil.

Și a mai avut Diana o pasiune pe care, probabil, orice părinte și-ar dori s-o regăsească la copilul lui, cea de a învăța. „Eu am fost din categoria acelor copii pe care-i vedeai tot timpul cu un creion în mână, scriind ceva, citind ceva. De multe ori, tata mi-a spus să mai las învățatul și să ies la joacă, să fac mai târziu anumite lucruri, dar n-am putut. Și acum sunt la fel. Când ajung acasă, încep imediat să-mi pregătesc ce am de făcut pentru a doua zi”, ne-a mărturisit tânăra.

Revenind la anii despre care aminteam mai sus, Diana se număra printre cei care doreau să rămână în țară pentru a studia, iar domeniul ales atunci era Medicina. Dar oricât de pregătită era din punctul de vedere al cunoștințelor, în sufletul ei erau „doi pitici“ care se tot luau la trântă. Unul care-i spunea să meargă spre Medicină, altul spre Litere, să-și urmeze pasiunea. Pe ultima sută de metri, în pragul examenelor de admitere, câștig de cauză a avut „piticul“ care s-a luptat ca ea să meargă la Litere, unde a optat pentru Română-Germană.

O alegere pentru care s-a felicitat! Facultatea a fost pentru ea locul unde a mers cu plăcere, unde s-a bucurat de profesorii pe care i-a întâlnit, mulți din tânăra generație, unde a acaparat informația cu puterea unui magnet, dar unde a interesat-o să deprindă și tot ceea ce înseamnă arie pedagogică. Și asta, pentru că, odată cu alegerea Facultății de Litere, Diana și-a proiectat și următorul pas, cel de a intra în Învățământ, de a deveni profesor de Limba Germană și de a preda în școala unde a învățat timp de 12 ani.

I-a plăcut foarte mult mult mnodulul psiho-pedagogic de la Germană, unde în baza unor jocuri, schimburi de rol, a deprins cum stă treaba cu profu’ și elevu’ deopotrivă. A înțeles cum, unde trebuie să lucreze, astfel încât orele să fie interactive, iar Limba Germană, una „imposibilă“ din punctul de vedere al multor persoane, să devină una plăcută, atractivă.

Să nu vă gândiți că o șefă de promoție renunță atât de ușor la supremație. Prin urmare, și facultatea a absolvit-o tot cu un astfel de rezultat de excepție.

N-a stat prea mult pe gânduri, iar după Licență a revenit la Pedagogic, unde a găsit un post de profesor de Limbă Germană și și-a început activitatea ca suplinitor. În paralel, a urmat și cursurile de Master, iar în anul următor a luat și Titularizarea. Și cum examenele fac deja parte din stilul ei de viață, în vara lui 2019, la doi ani după ce a terminat facultatea, Diana a reușit să ia și Definitivatul. A fost momentul care a bucurat-o cel mai mult, dată fiind dificultatea examenului, dar și faptul că a reușit să fie profă cu toate „actele-n regulă“. Un proiect dus la bun-sfârșit și într-un ritm demn și de apreciat, dar și de invidiat.

Fiind un elev bun, s-a bucurat de susținerea profesorilor, deveniți acum colegi, care au primit-o frumos în rândurile lor și care i-au oferit tot suportul.

Revenită în liceu, Diana s-a văzut în postura de a preda colegilor din generațiile mai mici. La început, a avut un oarecare sentiment straniu, însă nu a uitat nicio clipă motivul pentru care se află în fața a zeci de elevi, unii care o testau, alții care așteptau.

Pentru că, din start, a plecat cu ideea de a fi acel cadru didactic pe care ea și l-ar fi dorit să-l întâlnească la școală, Diana Șerban și-a adaptat orele astfel încât să îmbine jocul (clasele mici), tehnologia (la Gimnaziu și Liceu) cu programa propriu-zisă. Și astfel, în mare parte a reușit să metamorfozeze o limbă „imposibilă” într-una ușor de învățat.

În privința notării, încearcă să fie corectă. Nu pune mare accent pe note, dar nici nu le neglijează pentru că, ne place sau nu, sunt în Educația românească un instrument de măsură, dar și un stimulent pentru elev. Îi place mai mult să creeze proiecte cu ei, să-i implice, să-i responsabilizeze. Și, cu siguranță, în viitorul apropiat, numele Dianei Șerban îl vom regăsi și-n proiecte educaționale de anvergură.

Nu a uitat însă și de cel de-al treilea factor: părintele. Se bucură că a fost primită cu căldură și girată cu multă încredere de către adulți, că există comunicare și este una de calitate.



Diana Șerban este exemplul omului care și-a urmat chemarea, căruia îi place să ducă lucrurile la bun-sfârșit, realizându-le, totodată, la un nivel înalt, al celui care ne arată că a fi profesor tânăr nu este ceva desuet, că se poate trăi și din munca la catedră.

Sursă foto: facebook Diana Șerban