Afaceri pe șustache în Parcul Municipal Vest. Primăria Ploiești poate da înapoi milioanele de euro de la UE

Una dintre condițiile impuse de Uniunea Europeană Primăriei Ploiești pentru a finanța lucrările de peste 15 de milioane de euro pentru amenajarea Parcului Municipal Vest a fost interdicția de a se desfășura activități economice generatoare de profit pentru terți. Prin această condiție, UE se asigura că fondurile europene nu sunt folosite în alt scop decât amenajarea unui spațiu verde în care ploieștenii să se poată plimba și relaxa.

Primăria a întors-o ca la Ploiești



Ei bine, printr-o șmecherie specific românească, Primăria a cerut o derogare de la Ministerul Dezvoltării, pe care a întors-o ca la Ploiești. Practic, ministerul a transmis conducerii primăriei că în incinta parcului pot fi amplasate chioșcuri, tonete, automate de apă, ceai și cafea, precum și rulote fast-food ”pentru creșterea gradului de confort și recreere” dar ATENȚIE! ”fără să aducă atingere obiectivelor și indicatorilor proiectelor”. Ce a făcut, în realitate, conducerea Primăriei Ploiești? A aprobat amplasarea a două baruri-terasă în incinta parcului, astfel de unități comerciale nefiind incluse pe lista celor aprobate de ministerul Dezvoltării!

FOTO ”Chioșcurile” pentru care primăria a cerut și primit aprobarea Ministerului Dezvoltării sunt terase în toată regula, cu barmani, mese, scaune unde se vând și băuturi alcoolice

Primăria Ploiești încalcă legea 544 privind liberul acces la informații publice. Pe cine protejează?



Observatorulph.ro a solicitat explicații Primăriei Ploiești privind funcționarea barurilor în incinta Parcului Municipal Vest încă din data de 19 august, adresând următoarele întrebări:

care a fost modalitatea de selectie (licitatie, atribuire directa, etc si unde au fost publicate anunturile)? cine a organizat licitatia? ce firma a castigat procedura? ce firme au mai participat la selectie? ce tarif plateste firma respectiva? care a fost valoarea de plecare la licitatie pe metru patrat? care este durata contractului? ce obligatii are firma castigatoare? a inregistrat datorii la plata chiriei? daca da, ce valoare au restantele si ce masuri au fost luate pana acum? Cand expira interdictia, prin contractul de finantare din fonduri europene, de derulare a activitatilor comerciale in incinta parcului municipal Vest?

FOTO Document: Solicitarea transmisă Primăriei Ploiești în data de 19 august

Astăzi, 28 octombrie, cu mult peste termenul de 30 de zile prevăzut în Legea 544 privind liberul acces la informații publice, Primăria Ploiești formulează un răspuns în bătaie de joc prin care NU răspunde la nicio întrebare adresată pe acest subiect de către observatorulph.ro.

Mai mult, în ceea ce privește interdicția cârciumilor din parc, primăria, prin semnătura asumată a edilului Adrian Dobre, încearcă să ne inducă pe o pistă falsă, considerând barurile-terasă drept simple ”chioșcuri”, deși acestea au barmani și vând băuturi alcoolice.

FOTO Document: Primăria Ploiești refuză să răspundă la întrebările de interes public



Cine deține monopolul apei plate, sucurilor și berii în Parcul Municipal Vest



Potrivit bonului fiscal emis clienților, firma care deține unul dintre baruri se numește Greentam Serv și are ca principal obiect de activitate „Colectarea deseurilor nepericuloase”. A fost înființată în 21 septembrie 2018, are doi angajați, iar asociat unic și administrator este TANASESCU ALINA GEORGIANA.

Domnule primar Dobre, ne răspundeți și nouă, serios, la întrebări?



Pentru că Primăria Ploiești a refuzat să explice cum a ajuns firma aceasta să dețină monopol în Parcul Municipal Vest (este singurul loc din parc de unde poți cumpăra o apă plată, de aici și prețul de 4 lei pentru o sticlă de 500 ml), lansăm public următoarele întrebări:



1 De ce terasele din Parcul Municipal Vest sunt ”asimilate” chioșcurilor și automatelor de apă?



2 De ce procedura de licitație nu a fost una transparentă, respectând legea și oferind șanse egale pentru toți agenții economici?



3 De ce Primăria Ploiești refuză să răspundă la întrebările care puteau face lumină în această afacere?