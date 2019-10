Cum poți fenta aglomerația și nervii de pe DN1, la sfârșit de săptămână, și să te poți bucura de o expoziție fără bilet la intrare FOTO

Ultimul week-end din octombrie mi-a rezervat și o ieșire la o pensiune din Piatra Craiului. Vrând-nevrând am avut de-a face cu „veșnicia renăscută“, de câțiva ani, pe DN1. Cel puțin, la dus! La întors am optat pentru DN1A și m-a bucurat alegerea făcută pentru că am câștigat și timp, dar și niște peisaje de vis.

Aglomerația care se creează pe DN1, la fiecare sfârșit de săptămână, nu mai este de multă vreme o noutate. Sunt multe voci care au început să le conteste nervozitatea șoferilor, încercând să-i convingă că drumurile au fost concepute corect pentru turismul de vacanță și nicidecum pentru cel de week-end. Doar că vremurile s-au schimbat, iar oamenii așteaptă ca și infrastructura să țină pasă cu cerințele actuale.

Că am parcurs cinci kilometri în două ore între Breaza și Comarnic, că la Bușteni ne întâmpina un nou blocaj, nu mai sunt informații noi. Pe scurt, un drum care în mod normal ar fi trebuit să dureze două ore și jumătate ne-a „mâncat” dublu dintr-o zi de sâmbătă.

Duminică am plecat spre casă pe la orele prânzului, iar după ce ne-am pornit aplicațiile de drum, am constatat că timpul estimat pentru a ajunge la destinație ar fi tot de vreo cinci ore. Așa că am optat pentru ruta alternativă: Brașov-Săcele-Cheia-Vălenii de Munte, iar de aici, prin satele județului, spre Câmpina.

O nouă rută, un nou timp. Unul mult mai scurt. Drumul liber, doar câteva mașini pe sensul de urcare, ceva mai multe pe cel de coborâre.



După ce treci de Săcele, pe la Babarunca au început să ne încânte privirile culorile pădurii. În zare se impune Vârful Ciucaș cu Șaua Tigăilor.

Expoziția naturală, fără bilet la intrare, ne-a însoțit pe tot parcursul. M-am bucurat de fiecare loc, de fiecare tablou asemenea unui copil care descoperă noi lucruri. Culorile sfârșitului de octombrie, care sunt cel mai bun profesor de pictură pentru învățăceii care încearcă să deprindă complementaritatea nuanțelor, îți încântă privirile și sufletul. Ca pasager în dreapta șoferului nu m-am putut abține să nu imortalizez câteva dintre peisajele întâlnite pe drum.

În plus, în această perioadă a anului, fiecare zi oferă un spectacol unic.

Drumul a fost fascinant și traficul cursiv, singurele provocări fiind serpentinele de aici. Până la intrarea în Vălenii de Munte, unde ne aștepta o coloană de mașini în mișcare.

Dar chiar și așa, cu opriri pentru o cafea, cu cele pentru foto, am reușit să ajungem acasă cam pe la ora pe care Waze-ul ne-o estima dacă optam pentru DN1. În plus, am redescoperit ce înseamnă bucuria și frumusețea unei călătorii cu mașina.



Foto: Liliana Maxim