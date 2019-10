”M-am săturat! Fata mea vine acasă cu rahat pe haine și udă de pipi!” - mama unei eleve de la școala din Predeal Sărari, Prahova

În România, țara care a fost scoasă din noroaie de Viorica Dăncilă & Co., oamenii spun că acum sunt în... rahat, la propriu. Nu știm dacă este cazul să ne scuzăm pentru exprimare, însă credem că este cazul să prezentăm realitatea exact așa cum o descriu oamenii care se zbat în ea.

Sesizarea mamei unei eleve din clasa 0, de la școala Predeal Sărari, județul Prahova:

”Am o durere. In suflet, nu in fund. Sunt mama Mariei. Acum deja se stie cine sunt dincolo de taste. Pozele sunt din toaleta fetelor. Aceeasi toaleta in care imi faceam si eu nevoile cand eram de varsta fiicei mele. Azi, am 32 de ani. Maria, 6. M-am saturat sa-mi vina copilul murdar de rahat pe haine, sa vina uda pe picioare de pipi. Maria a facut candida.

Daca eu plang, plang de indolenta si nesimtirea conducerii unei comune, in care eu si restul ne crestem si educăm copiii. Lor le e frica sa scrie, sa strige neputinta, suferinta. Mie nu! Eu mi-am pierdut un organ, nu si demnitatea, nu si puterea de a lupta pentru fetita mea si pentru altii ca ea.

Nu, nu e vina lor ca au facut pe langa gaură. Nu sunt olimpici la țintit rahatul in gaura aceea. Problema e alta: UMILINȚA. Am spus ca am 32 de ani si in aceeasi toaleta, si eu mi am facut nevoile. Aveti idee cati microbi exista acum in acele wc uri infecte??? Fiica mea este pe un tratament dur pentru plamani. Cat costa sa aiba si ei o toaleta DECENTĂ? Cat? Pana cand? Inca 30 de ani? De ce nimeni nu ia atitudine? Cer mult? Am obosit sufleteste sa ma lovesc de nesimtire. Ne costa sanatatea atat de multa nesimtire.

Fiica mea are o invatatoare desavarsita. Maria scrie deja. Citeste. Insa, ma intreb retoric in toata amaraciunea, scarba si nedumerirea mea, pana cand va veni murdara de rahatul altor copii de asemenea nevinovati, pe haine??? Cu stima, o mamă.”