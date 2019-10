Cum a ajuns Loredana Chelba să influențeze moda din Ploiești. Povestea de succes a celei care ne oferă lecții de „vitejie pe tocuri" FOTO

La prima vedere, cel mai adesea șochează. Prin ținută, prin accesorii…Nu te-ai gândi vreodată cum o pereche de stiletto poate veni atât de bine cu una de șosete. Pe Loredana Chelba însă lucrurile se așază într-un mare fel. Pentru că, da, își dorește să iasă în evidență cu outfiurile extravagante, dar pe care și le creează și le alege extrem de atent. La fel cum face cu tot ceea ce trăiește, gândește, întâlnește, scrie…

Când o vezi ai fi tentat să-i pui tot felul de etichete, plecând de la „pitzi“, „nebună“, „o blondă care nu face nimic și e întreținută de bărbac-su care are nu știu ce firme“ etc. Dar dacă reușești să treci de aceste aparențe pe care Loredana le cunoaște și de care se amuză, ai să cunoști o persoană extrem de suprinzătoare. O tipă a cărei naturalețe trece ușor de toate barierele. Și, credeți-mă, că știu ce vorbesc. La fiecare întâlnire, mi se activează acel ceva din interior care-mi spune mai multe decât reușește să-mi transmită verbal interlocutorul meu. Și de foarte puține ori instinctul a dat greș.

Am intrat foarte repede în discuții, într-o poveste de viață care-i poartă sufletul Loredanei între Cer și Pământ. O viață în care, cu o ciclicitate surprinzătoare, a celor șapte ani, viața i-a luat, dar și i-a dat. I-a luat fratele pe când acesta avea 14 ani, iar ea 12, i-a răpus mama de cancer când abia începuse anii studenției și se bucura de mirajul Bucureștilor. Dar „salvarea“, ostoirea dorului de relația mamă-fiică, avea să-i vină după alți șapte ani, după pierderea ființei dragi, atunci când a născut-o pe Agnes-Maria.

„Fă Rai din tot ce ai“

Dar încă de mică, Loredana n-a lăsat timpul să treacă. Născută la Breaza, un oraș cu viață rurală, într-o familie de oameni modești, și-a dus viața asemenea întregii generații de copii din anii ’90. S-a bucurat de fiecare moment, a ieșit în evidență cu fiecare ocazie, a savurat fiecare gură de cafea sorbită alături de mama sa în diminețile leneșe de vacanță care-i începeau undeva pe la orele 11, a admirat-o pe femeia care i-a dat viață pentru meticulozitatea cu care făcea fiecare lucru, dar și pentru „obsesia“ pentru curățenie.

S-a bucurat de iarnă de unde îi vin parcă cele mai multe amintiri ale copilăriei, dar și de arcadele cu flori ale tatălui său. A savurat cărțile pe care le-a citit și le-a întors pe toate părțile, încercând să afle de fiecare dată „ce-a vrut să spună autorul“, la școală s-a impus prin atitudine, nu prin excelența la învățătură, fiind sufletul colectivului.

„Întotdeauna am crezut că pe mama a gâdilat-o rău viața atunci când m-a născut, pentru că nu fac eu multe, dar râd, râd mult. De mică. Mi se par triști oamenii care nu înțeleg că cel mai mișto lucru pe lumea asta e să găsești picătura aia de stare de bine în orice, indiferent de situație (...) Pe perioada școlii am fost cel mai des taxată pentru buna mea dispoziție, pentru că de multe ori mi-o exteriorizam și la ore“, scrie Loredana în „Vitejie pe tocuri“, o carte unde găsești de toate, unde te regăsești, de unde te inspiri, unde râzi, plângi. O carte pe care odată ce începi s-o parcurgi, îți începi o frumoasă călătorie în lumea copilăriei, adolescenței, dar ajungi și-n viața cotidiană. Este o carte scrisă bine, bine de tot, de un om care, pe lângă lecturile care i-au stat la bază, are și un talent al naibii de mare în a jongla cu vorbele. La sucește, le învârtește, le dă formă, stil, exact cum o face și cu hainele.

O carte lansată în acest an și care poartă numele blogului său „Vitejie pe tocuri“. Aceste pagini sunt și motivul pentru care nu voi intra foarte mult în detalii despre viața Loredanei. Este păcat să nu aflați cine este ea chiar din rândurile meșteșugite, scrise cu sufletul, înainte de toate, de blonda, devenită între timp, ploieșteancă. Este modul cel mai frumos în care eroina noastră ne arată că ne putem purta cu noi trecutul, oricât de mult ne-ar fi încercat, dacă facem un pact cu el, dacă știm să fim „oportuniști“ și să ne bucurăm de momentele frumoase, de oamenii de care avem ce învăța și de soluțiile pe care viața le oferă, întotdeauna, la pachet cu momentele de criză.

Ceea ce mi-a insuflat Loredana este PUTERE. Tăria unei femei, a unei mame, a unei antreprenoare. Un om care, înainte de a crede în „mușchii“ săi, se agață mult mai mult de puterea dorinței. Aici a constatat că există cea mai mare resursă de sevă în împlinirea a tot ceea ce-ți pui în gând. Dorința de a reuși, dorința de a fi corect, dorința de a te bucura, de a învăța și a-i învăța pe cei din jurul tău, dorința de a fi natural, de a iubi. În toate a crezut cu tărie și, da, și le-a împlinit!

În momentul de față, Loredana Chelba este una dintre cele mai puternice voci în domeniul publicității din zonă, are unul dintre cele mai citite bloguri, este, totodată și ceea ce în prezent, numim „influencer“ în domeniul vestimentar, și nu numai. Dar este omul pe care-l întâlnești și la evenimentele umanitare, precum și la cele mai elaborate spectacole, unele dintre ele fiind organizate chiar de ea. La fel de bine o vei vedea savurând cu Che al ei (n.r. alintul pentru soț) o shaorma, dar luând și masa în cel mai elegant mod la cele mai luxoase restaurante. Este omul care se adaptează fenomenal de ușor tuturor situațiilor. A urcat treaptă cu treaptă, a cunoscut viața modestă, și-a dorit să fie cineva, și-a câștigat fiecare ban, a îndrăznit, a ieșit din „bula“ conservatoare a societății și…a reușit pe toate planurile.

Pentru că este propriul ei șef, pentru că „biroul“ său este peste tot, și la cafenea, și într-un parc, și acasă, și la o cabană, depinzând doar de un laptop și un cappuccino, Loredana are grijă să fie cât de mult poate prezentă în viața lui Agnes. În fiecare duminică dimineață iau Ploieștiul la pas și vorbesc…mult și despre multe. Poate pentru că a cunoscut mai bine ca mulți dintre noi cât de importantă este relația mamă-fiică, poate că are și ea, undeva ascunsă, aceeași teamă pe care o tot trăia și mama ei, de a nu se întâmpla ceva rău, pentru că-și dorește ca Agnes să aibă o paletă bogată de amintiri și învățăminte din copilărie, dar și pentru că vrea ca „aripile” fiicei sale să fie puternice atunci când își va lua zborul.

Întâlnirea cu Loredana fascinează, iar pentru a prinde tot ce s-ar putea spune despre ea, ar trebui, probabil, să mai scriu și eu o carte. Însă a făcut-o ea și mă înclin în fața talentului său și în fața „vitejiei“ cu care a luat viața-n mâini, însă fără a-și pierde niciun moment feminitatea.

Sursa foto: facebook Loredana Chelba