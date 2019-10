Un ploieștean va alerga 24 de ore pe o pistă de 200 m pentru o cauză nobilă. „Ascult sufletul, nu mintea, și nu uit să mă bucur de traseu“ FOTO

Iulian Șerban este o prezență constantă la evenimentele care presupun alergare pe distanțe lungi. Din 2015, de când a ales să iasă în mod „brutal“ din zona sa de confort, participând la primul său ultramaraton de 100 km, n-a existat an în care să nu-l vedem pe la acțiunile de profil. În această toamnă, după participarea la „Ștafeta Veteranilor", Iulian și-a propus să alerge o zi în continuu pentru o cauză nobilă

„24 de ore de alergare pe o pistă de 200m. Pare o nebunie pentru minte, nu? Se spune că pentru ca a reuși într-un obiectiv, trebuie să ieși din zona ta de confort și că, daca vrei rezultate diferite, trebuie să faci lucrurile diferit”, este modul în care-și începe descrierea evenimentului „24h pe Pistă“, unul care este o provocare pentru el, dar care are scop umanitar. I s-au alăturat și alte persoane, dar care au optat să alerge pe durate/distanțe mai mici.

Pentru unii, Iulian va fi perceput ca un titirez pe pista de la Sala Sporturilor Olimpia, acolo unde de pe 16 noiembrie, ora 8, până pe 17 noiembrie, ora 8.00 va lupta cu fizicul, cu mintea, cu sufletul pentru a aduna niște bani și a le facilita deplasarea persoanelor cu dizabilități locomotorii.

„Cauza socială pe care o susțin cu toate alergările din această toamnă, este a prietenilor mei în fotolii rulante de Fundația Motivation Romania - https://motivation.galantom.ro/fundraising-pages/view?id=9347

Dedic evenimentul prietenilor de la Fundația Motivation România și proiectului lor - Fondul Scaunelor Rulante. Orice donație pe care o faceți aici se va transforma în scaune rulante potrivite donate oamenilor cu dizabilități locomotorii.

Știu de la prietenii mei că un scaun rulant poate să-ți devină aliat de nădejde și că, într-un fel, ține locul picioarelor pentru cineva care are o dizabilitate. Așa că îi invit pe toți cei dornici să facă mișcare să alerge cu mine și să doneze!“, este îndemnul lansat de Iulian.

Cu provocările alergării pe distanțe lungi și foarte luni s-a „confruntat“ începând cu 2015. „A reprezentat pentru mine anul în care ieșirea din zona de confort s-a făcut în mod «brutal», atunci când am alergat primul meu ultramaraton de 100 km.

Îmi amintesc că la acest ultra a fost un moment în care, în timp de câteva minute, am râs și am plâns și treceam de la o stare la alta. Asta se întâmpla undeva între kilometrii 60 și 70. Am realizat atunci că, deși fizic mai puteam alerga, se întâmpla ceva cu mintea mea, care nu era obișnuita cu așa ceva.

Mi-am dat seama că mental nu eram pregătit pentru acest drum. Mi-am propus atunci ca pentru anul următorul să-mi pregătesc și mintea ”, scrie Iulian pe blogul său bucuria-alergarii.ro, locul unde și experiențele, și motivele pentru care recurge la astfel de lucruri, considerate „nebunești“ de către unii

În 2016, a repetat „experiența” și a adăugat și maratoanele montane. Pe 28 Ianuarie 2016, a alergat pe pista de 200m un semimaraton”. În noiembrie 2016, s-a reîntors pe pistă, în încercarea de a alerga un maraton. L-a dovedit, împreună cu prietenii săi din Bucuria Alergării. Un an mai târziu a alergat 100 de kilometri.

Până acum, recordul lui Iulian a fost înregistrat la Timișoara, unde a alergat 152 de kilometri în 24 de ore.

Un astfel de „antrenament“ va avea și pe 16 noiembrie. Dincolo de cauza nobilă pentru care aleargă, maratonistul ploieștean se pregătește și pentru cursele din 2020, când vrea să-și depășească recordul și să înregistreze trasee mai lungi de 24 de ore.

Cum rezistă? Printr-un antrenament interior care educă în mare parte și exteriorul. „Concluziile pentru mine: ascult sufletul, nu mintea, pentru că mintea poate fi liniștită, dacă nu-i mai dau atât de multă atenție, și nu uit să mă bucur de traseu!”, susține Iulian Șerban.

Cine dorește să i se alăture demersului său din noimebrie, găsește toate detaliile pe pagina 24h PE PISTĂ

Sursa foto: facebook Iulian Șerban