Povestea Nicoletei Mocanu, un instructor sportiv atipic. Îi va învăța pe elevi cum să adopte un stil de viață sănătos FOTO



Despre Nico Mocanu nu trebuie să spui foarte multe! Și asta pentru că în lumea fitness-ului și aerobicului, ploieșteanca este una dintre cele mai cunoscute instructoare, surprinzând în permanență prin modul în care diversifică orele de sport. Însă cel mai important rol pe care îl are, cel de mamă, a determinat-o să se axeze și pe sănătatea prin mișcare a copiilor și adolescenților. O alegere bună pentru cei care-i vor fi cursanți și una câștigătoare pentru ea, proiectul său fiind selectat de Grupul Lukoil spre finanțare.

Prin ideea sa și prin Asociația „Întoarce-te la Sport“, Nico urmărește înființarea unei Tabere Urbane pentru copii, care să le ofere acestora informații despre nutriția corectă, hidratare, educație fizică și activități auxiliare. Întregul proiect, denumit „Mereu în Mișcare – Fuel pentru viață“, va fi coordonat chiar de către Nicoleta Mocanu, instructor autorizat.



Obiectivul taberei vine din faptul că atât copiii, cât și adolescenții și tinerii apreciază întâlnirile cu prietenii și cunoscuții și asimilează astfel, mai bine toate informațiile din tabăra realizată cu sprijinul Lukoil. O astfel de acțiune le va oferi o conștientizare reală, care, prin evenimentele sportive organizate, îi va motiva să continue și să transmită și altora noile lor deprinderi.

Asociația Sportivă „Întoarce-te la Sport“, prin intermediul căreia vor fi organizate taberele amintite mai sus, contribuie la promovarea programelor de mișcare în grădinițe și școli, oferind activități specializate pe categorii de vârstă și tipuri de antrenamente personalizate, cu accesorii unice. În cadrul acestora, educația pleacă de la instructor, dar copiii sunt cei încurajați să o dezvolte, devenind ei înșiși instructori unii altora, descoperindu-și și alte abilități personale și învățând să folosească accesorii sportive inovatoare, cum ar fi, spre exemplu, trambulinele.

„An de an creștem numărul participanților la activitățile noastre, oamenii vin la noi pentru că nu au văzut nici un stres în ceea ce practicăm, ci dimpotrivă. Ne-au văzut peste tot, în parcuri, în grădina zoologică, la terase, în salină, în întreprinderi sau corporații și își aduc cu încredere copiii la noi.(…)



Beneficiile, câștigul în urma experiențelor de practicare a mișcării sunt imense pentru fiecare etapă de creștere și multe dintre acestea foarte cunoscute, dar să nu uităm autocontrolul în cazul adolescenților, care trec mai ușor peste schimbările hormonale. În cazurile celor cu probleme de greutate, din păcate din ce în ce mai mulți copii și adolescenți obezi în zilele noastre, lupta trebuie dată până la definitivarea dezvoltării corpului de adult”, sunt doar câteva dintre motivele amintite de Nico în importanța pe care o acordă mișcării în rândul celor mai tineri dintre noi. Doar că lucrurile se leagă mai ușor atunci când există și o anumită susținere, iar acest lucru a venit în acest caz din partea Lukoil prin finanțarea proiectului „Tabere Urbane“ cu 6000 de dolari.

Grupurile țintă vizate de proiectul câștigător sunt formate din copii cu vârste între 5-12 ani și adolescenți de 13-18 ani.

Banii pe care-i acordă Lukoil vor fi folosiți pentru achiziționarea de trambuline, realizarea de materiale promoționale și vor acoperi costurile organizării activităților.

Nico, instructorul atipic

Drumul său în lumea sportului a început încă din copilărie, fiind destul de atrasă și activă în activitățile de profil de la școală, unde a fost componentă a echipei de handbal și de atletism a unității de învățământ.

În anul 2009 începe povestea primul studio personalizat din Ploiești, exclusiv pentru femei și copii, pe care l-a deschis Nico. La acel moment era mama unei fetițe de doi ani și a înțeles altfel importanța

unui stil de viață sănătos și activ atât pentru mamă (femeie), cât și pentru copil, completându-se astfel ca un Yin și Yang armonios.

„După nașterea celui de-al doilea copil, am fost nevoită să mă reinventez. Drumul meu sportiv a avut o modificare, iar din manager de sală de fitness și organizator de evenimente sportive, am devenit instructor sportiv format de Federația Română Sportul pentru toți, instructor în diferite arii de dezvoltare și perfecționare sportivă și președinte al Asociației «Întoarce-te la sport», ce are ca misiune promovarea sportului și implicarea comunităților și instituțiilor locale în desfășurarea activităților sportive în beneficiul cetățenilor.

De asemenea, viața de mămica m-a făcut să ma apropii mai mult de copii, astfel în momentul de față desfășor programe sportive în grădinițe, școli, etc.

În zilele noastre sportul este practicat ca disciplină ce duce la epuizare, prin exerciții repetitve, chinuitoare și stresante având un impact final negativ asupra sănătății noastre fizice. Dorind să facem o schimbare, am creat viziunea asociației ca fiind sportul – o mișcare ce facilitează izvorul de energie al fiecăruia.

Susținerea și dezvoltarea durabilă prin sport începe cu o respirație corectă, diafragmatică, continuând cu o desfășurare corectă a unor exerciții posturale cheie, iar în final cu exerciții de râs, care induc automat starea de relaxare, optimism și încredere.

În ceea ce mă privește, perseverez, mă adaptez, învăț, dezvolt, iubesc și zâmbesc și întotdeauna inspir sportul celor din jur!

Satisfacția de la finalul zilei o culeg întotdeauna din clasele sportive de la sală, trainingurile personale, oamenii cu care interacționez zilnic, iar copiii îmi oferă energia necesară, care alături de satisfacție sunt catalizatorii care mă ajută în continuitatea pe drumul sportului. Pe lângă beneficiile intrinsece ale sportului, consider că activitățile desfășurate reprezintă mijlocul ideal de intra în contact cu alți semeni și de a stabili noi relații interpersonale, din ce in ce mai puține datorită evoluției tehnologiei”, ne-a declarat Nico.

