Atenție la țeapa ”noilor contracte” pentru electricitate și gaze! Cum sunt speriați și înșelați clienții Electrica

Eliminarea monopolului prin liberalizarea pieței de energie a adus cu sine și posibilitatea unor terți de a înșela potențialii clienți. Așa se face că au început să curgă sesizările atât de la cei care s-au speriat și au semnat contrancte noi pentru furnizarea energiei electrice, cât și de la cei care fiind bine informați au sesizat cum funcționează înșelăciunea și au decis să reclame situația.

Curg sesizările pe acestă temă. Doar în această dimineață am primit câteva din Ploiești. După ce le-am analizat am discutat cu reprezentanții IPJ Prahova, care ne-au confirmat că sunt la curent cu situația și că cercetează sesizările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Concret, bazându-se atât pe temerile clienților, dar și pe dorința acestora de a avea un preț mai mic la energia electrică, aceștia sunt abordați de reprezentanți ai unor SRL-uri, care susțin că sunt de fapt angajații Electrica. Iată una dintre sesizări:

”Circulă prin Ploiești două persoane, un tânăr cu o vestă verde, pe care scrie E-nergia și o îmbrăcată la fel, prezentându-se ca fiind reprezentați ai Electrica. I-au spus soției mele că trebuie să semneze un nou contract, întrucât s-a schimbat numele Electrica în E-nergia. I-au cerut soției buletinul și certificatul de căsătorie. Neîncrezător în ceea ce am auzit, am sunat la Electrica, iar cei de acolo ne-au confirmat că nu este adevărată schimbarea denumirii societății, cei care au venit la ușa noastră fiind niște impostori. Vă atașez documentele lăsate la semnat.” (foto la finalul articolului).

Un alt ploieștean ne-a contactat pentru a sesiza aceeași procedură, pe care o suspectează ca fiind o tentativă de înșelăciune: ”Ca să-i "agațe" pe cei neștiutori, prin comisioane de revânzare energie electrică și gaze naturale, vin cu o ofertă convenabilă la început, apoi tarifele se dublează. Este o firmă înregistrată anul trecut.”

Pentru a clarifica situația, într-o piață care, așa cum precizam de la început, s-a liberalizat, contractele pot fi încheiate cu societățile autorizate deja pentru o astfel de activitate. Legislația și alte detalii pot fi consultate pe site-ul ANRE, AICI.

Problema apare atunci când cei intrați pe piață nu au o abordare corectă, agenții lor de vânzări folosind tot felul de tertipuri pentru a speria consumatorii, pentru a-i atrage și determina să semneze contracte doar aparent avantajoase, unde avantajos înseamnă evident un preț mai mic. Citită cu atenție, oferta aparent mult mai convenabilă comparativ cu ce au oamenii de vechiul și clasicul furnizor, ascunde în fapt capcana modificărilor de prețuri după bunul plac al noilor societăți. Spre exemplu, iată ce conține unul din paragrafele din ofertă:

”PROMOȚIA TOAMNEI - REDUCERE - 12%! Beneficiați de un preț redus pentru energie de 0,21 lei/kwh și gaze naturale la 0,91 lei/kwh”. Acest text apare scris cu litere mari, fiind urmat de o completare cu litere de-o șchiopă: ”Acesta a fost prețul pentru ultima lună și nu reprezintă un preț cert din viitor, ci un exemplu real, prin care dovedim că obținem cel mai bun preț din piață.” Trecând peste faptul că textul pare scris de un elev de clasa a doua, ceea ce denotă seriozitatea ofertantului și respectul față de client ”informarea” conține și alte capcane tip ”marketing de obor”, care bulversează clienții și îi aduc în situația de a semna un contract neconform cum ceea ce își imaginează că va urma.

În aceeași prezentare se mai specifică: ”ATENȚIE! Nu se schimbă distribuitorul, se schimbă doar compania și sistemul de facturare!”

În urmă cu aproximativ 2-3 luni, fiind abordat telefonic pe acestă temă, deși individul s-a recomandat inițial ca fiind din call-centerul Electrica, așa cum probabil nu se aștepta, după ce l-am lăsat să îmi explice câte avantaje am dacă semnez un nou contract de furnizare, am început să pun întrebări. Individul a început să ezite, discuția finalizându-se brusc: ”Ok, aceasta este noua noastră ofertă, vă lăsăm să vă gândiți până luni și revenim cu un telefon!” N-a revenit...

În acest context, inducerea în eroare a clienților prin ambiguitatea formulărilor, prin informări care conțin doar parțial adevărul, prin abordări nesincere care induc panica, reprezintă și o formă de concurență neloială față de ceilalți competitori din piață.

Remintim că am sesizat oficial poliția pentru a clarifica situația, recomandându-vă ca până vom reveni cu rezultatele cercetărilor să citiți cu atenție înainte să semnați, iar în cazul în care aveți dubii sau certitudini față de tentative de înșelăciune să vă adresați imediat poliției.