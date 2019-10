Povestea lui Roberto Opațchi, antrenorul de fotbal care îi face pe copiii din Câmpina să viseze la performanțele lui Messi sau Ronaldo

În căutarea unor noi povești cu oameni care merită aduși în prim-plan, în calea mea a apărut și Roberto Opațchi. Mi l-a recomandat un prieten bun care-l cunoaște de ceva timp și mi-a povestit în linii mari despre implicarea lui în lumea fotbalului local și modul în care lucrează cu cei mici. Întâlnirea și discuția cu câmpineanul cu origini poloneze, pe linie paternă, m-au purtat într-un film al anilor ’40-50, cu refugiați, cu familii care încercau să-și facă un rost, cu copii maturizați mult prea devreme.

Cel de-al doilea Război Mondial i-au purtat pe soții Opațchi în Basarabia, pentru ca de acolo drumurile să li se îndrepte spre ținuturile prahovene. Vorbim despre bunicii paterni ai lui Roberto Opațchi. A auzit multe povești despre ei, însă amintirile i se rezumă la câteva episoade cu bunica.

Momentele copilăriei se învârt în cea mai mare parte în jurul terenurilor de fotbal unde mergea cu tatăl său care fusese jucător și antrenor. Pentru că-și dorea foarte mult să fie pe teren, de multe ori juca alături de fotbaliști mai mari, experimentați, care nu-l menajau, fiind sfătuiți de antrenorul Opațchi să-l trateze pe „cel mic“ ca de la egal la egal. Nu prea îndrăznea să se plângă pentru că știa că orice lamentare însemna sfârșitul prezenței lui la alte antrenamente, meciuri etc.

Cotiturile vieții

La vârsta de 14 ani, Roberto Opațchi primea una dintre cele mai dure lovituri. Își pierdea tatăl, iar odată cu el modelul, sprijinul, omul pe care-l vedea de nedoborât de ceva, cândva… A continuat să joace fotbal, a ajuns la echipa de tineret a Stelei în 1986, dar în cea mai mare perioadă a activității sale a fost la Poiana Câmpina. Nu a neglijat nici școala, urmând cursurile la liceele Energetic și Petrol din Câmpina.

Pe la vârsta de 30 de ani au început problemele existențiale. Pentru că în urmă cu vreo două decenii, ca și acum, dacă nu ești „în top“, din sport este foarte greu să trăiești. Prin urmare, a făcut o schimbare radicală în activitatea sa și s-a angajat ca electrician la Poiana Câmpina. Bagă însă leul în cușcă după ce o viață s-a bucurat de toată libertatea, și vei vedea ce stare are… Cam la fel a fost și Roberto Opațchi în noua sa viața. Una în care totul funcționa robotic, una din care lunar câștiga mai bine decât din sport, dar care-l apăsa, care nu-i aparținea, nu-l făcea fericit.

Și-a resetat prioritățile și a decis ca, indiferent cât de greu îi va fi, să meargă pe drumul care-i place, cel al fotbalului. A urmat școli de antrenorat, și-a luat diplomele care-și au și ele rostul, însă talentul, pasiunea, flerul, practica, exemplul altora au fost punctele esențiale care au stat la baza formării sale ca antrenor.

Din nou, pe teren!

A lucrat în primă fază cu adulți, a antrenat pe la Poiana Câmpina, Câmpina, Cornu, Bănești, Breaza, pentru ca de ceva ani încoace să se dedice lucrului cu copiii de la Clubul Sportiv Câmpina. O muncă grea, una unde trebuie să-i educi și pe părinți, și pe bunici. Modul de viață din familie, unde copilul primește altă atenție, unde este văzut la superlativ de toți, unde regulile sunt relative, diferă mult de rigurozitatea impusă de ceea ce presupune un sport de echipă unde trebuie să existe disciplină, muncă, unde înveți și gustul amar al eșecului, dar cu răbdare și perseverență va veni și cel dulce al victoriei, unde fiecare membru este la fel de important, fiind o piesă fără de care un puzzle nu este complet.

Atât la fotbal, cât și cam în orice domeniu există categoria părinților care încearcă să se împlinească prin copiii lor, neținând cont de dorința și talentul acestora, dar sunt și acei părinți care sunt aduși de către odraslele dornice să se implice în activitatea respectivă. Dar sita se cerne singură și aici…

Roberto Opațchi dă o șansă tuturor copiilor care-și doresc să practice acest sport. Însă are formate două grupe, una de performanță și a celor care luptă să ajungă în rândul performerilor. Și este sincer cu elevii săi, le spune de fiecare dată în ce punct au ajuns, ce trebuie să facă, unde mai au de lucru. Singurii pe care-i dă afară sunt cei care lipsesc nemotivat și care nu vor, nu-și găsesc locul în acest mediu.

Iar de prezență la club nu se plânge, întrucât sunt mulți doritori de a învăța cum stau treburile cu mingea, în condițiile în care aici totul este gratuit. Îl apasă gândul acelor situații când un copil talentat și dornic de a face performanță i-ar cere bani părinților săi, iar cei din urmă n-ar avea de unde să-i dea. „Îi frângi aripile. În loc să-l ajuți să zboare, îi omori visul. La noi nu se plătește nimic. Bugetul nostru e acoperit de Primărie, îl fac la sânge, ne mai taie din el, dar nu ne lipsește nimic. În plus, ghetele, echipamentele care rămân mici merg la jucătorii cărora li se potrivesc. Nu ținem cont că are sau nu are familia posibilități, atât timp cât acele lucruri mai pot fi folosite o perioadă de copilul respectiv. E adevărat că părinții nu rămân «datori». E un spirit frumos de echipă care s-a creat atât în rândul celor mici, cât și celor mari“, ne-a declarat antrenorul Opațchi.

Nu este un împătimit al rezultatelor imediate. Ci mizează pe muncă, sinceritate și răbdare. Rezultatele vin. Dar până se încheagă nucleul unei echipe, până tu, ca antrenor, și ei, ca jucători, reușesc să-și găsească locul potrivit pe teren, durează! „Pentru mine, până la 14 ani nu sunt importante rezultatele, ci să învețe ce au de făcut în acest sport. Este un aspect pe care-l discut și cu părinții, dar și cu colegii mei mai tineri. Reușitele vin și ele, dar cu muncă și răbdare. Iar acest lucru l-am înțeles din propria-mi experiență, când meciuri la rând aveam numai înfrângeri, iar după o perioadă, cu aceleași echipe, am jucat la victorie“, ne-a mărturisit interlocutorul nostru.

Nu-i condiționează pe copiii care vin la Clubul Sportiv Câmpina de rezultatele școlare, însă merge foarte mult pe puterea exemplului. Cu aproape 30 de copii a mers și pe Arena Națională, la meciul României cu Norvegia. „Îmi doresc să aibă modele. Să conștientizeze că dacă vor munci, într-o zi vor putea să fie și ei pe acest teren“, a completat antrenorul. Le explică elevilor săi că învățătura este importantă pentru că nu toți vor avea o carieră în domeniul sportiv, iar după ce vor ieși din această lume, vor fi extrem de importante cunoștințele deprinse la școală pentru a se descurca în viață. În plus, le arată tot timpul antiteza fotbalistului care știe să vorbească și a celui pentru care exprimarea este o mare problemă.

E o lume frumoasă, cu mult suflet, cu multă dăruire, cu așteptări, dar și cu piedici. Dar pe care antrenorul câmpinean le cunoaște și le recunoaște. Pentru mulți dintre copiii lui, așa cum le spune celor pe care-i pregătește, drumurile se cam opresc în perioada liceului. Adolescența vine cu provocările ei și, în multe cazuri, ele nu mai coincid cu dorința de a munci, de a face sacrificii, de a continua un vis care începuse atât de frumos și-n care-și găseau locul, aproape zilnic, o minge, o pereche de ghete și un echipament…

Dar fiecare are libertatea de a-și urma drumul. Important este ce rămâne din anii petrecuți în echipă, cu ce merge mai departe acel copil, cu prieteniile, respectul și amintirile care trec dincolo de granița unui teren de fotbal.

Foto: facebook Roberto Opațchi