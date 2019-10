Povestea ploieștencei Delia Drăghici, absolventă de „Caragiale“ și studentă la Cambridgde. Cum a ajuns tânăra să lucreze pentru o perioadă în echipa Google și ce a fascinat-o acolo FOTO

Despre Prahova, Colegiul „Caragiale”, Centrul Județean de Excelență, nu există an în care să nu se vorbească la Cambridge. Și lucrurile nu ar putea sta altfel, dacă ținem cont că printre tinerii geniali admiși acolo, în ultimii zece ani, 15 au fost de la instituția ploieșteană amintită mai sus.

Printre ei, se numără și Delia Drăghici, care a intrat, în 2018, la Computer Science și care, în vara acestui an, a trăit experiența lucrului în echipa Google. Gimnaziul l-a urmat în Colegiul Național „Mihai Viteazul“ din Ploiești, iar la liceu s-a îndreptat spre „marele concurent“: Colegiul Național „I.L. Caragiale“.

Și-a dorit să descopere și să-și găsească locul pentru a-și împlini visul: cel de a performa în domeniul Informaticii. În cale i-a apărut Centrul de Excelență, un loc care i-a surâs prin prisma pregătirii suplimentare de care se bucura aici, dar și a faptului că lucra alături de colegi care „vorbeau“ aceeași limbă.

„Cursurile Centrului de Excelență sunau foarte bine și-mi doream să mă pregătesc pentru olimpiadă, să fiu înconjurată de profesori de excepție și de elevi care se pregătesc pentru același lucru și de la care pot învăța. Eu am mers la Excelență încă din primul an de când s-a înființat și am fost acolo până în clasa a XII-a“, ne-a mărturisit Delia.

Iar ce a deprins aici a fost un factor decisiv în obținerea unor rezultate de excepție și accederea ei la una dintre universitățile de top ale lumii: Cambridge.

Chiar dacă este foarte prinsă cu noua lume, tânăra nu ezită să privească retrospectiv și să analizeze balanța factorilor care au adus-o în acest punct. Dacă la capitolul calități vorbește despre determinarea, munca și ambiția de a merge pe drumul Informaticii, la partea de defecte aduce în discuție lipsa răbdării. O probă grea și al cărui test se trece în timp. La început se enerva! Avea așteptări mari și parcă lucrurile nu se legau în măsura dorită de ea, dar ușor-ușor a remarcat că dacă-ți urmezi visul, înveți, ai răbdare, lucrurile se așază și merg în direcția propusă.

Cu pregătirea ei, Delia putea urma orice instituție de învățământ superior din țară, însă a optat pentru universitatea din Marea Britanie în dorința de a cunoaște o lume nouă și de a învăța să fie pe cont propriu. „Am vrut să văd cum este lumea de afară, cum și dacă reușesc să mă descurc singură. Experiența de a trăi în afară sunt sigură că va contribui foarte mult la dezvoltarea mea personală”, ne-a spus Delia Drăghici.

În vacanța de vară dintre primul și al doilea an de studiu, tânăra a urmat un internship la Google. Experiența a fascinat-o și le-a împărtășit-o inclusiv colegilor mai mici în cadrul Galei de Excelență, organizată în Prahova, în luna septembrie.

„Mi-au plăcut foarte mult proiectul și echipa Google. A fost o șansă extraordinară. Au grijă să nu te stresezi, au grijă de sănătatea ta. Există foarte multe spații de relaxare în birou, teren de baschet, masă de biliard, sală de fitness. Ai voie să vii cu câinele, ceea ce mie mi s-a părut ceva extraordinar. Chiar mi-a plăcut și-i sfătuiesc pe toți să urmeze astfel de internship-uri pentru că vezi și înveți foarte multe”, a completat tânăra ploieșteancă.

Ne mândrim cu acești tineri, cu o materie cenușie de cea mai bună calitate, cu faptul că sunt un ambasador indubitabil al țării și județului nostru, însă fără echivoc, și-n acest caz, revine obsesiva întrebare: „revii în țară după terminarea studiilor?“ Câteva momente de ezitare, câteva răspunsuri evazive. N-a spus nici da, nici nu. Însă ca mulți dintre noi, așteaptă schimbarea: „cu siguranță voi sta câțiva ani în afară pentru a-mi termina studiile, dar, momentan, nu știu dacă voi reveni. Se pot schimba multe în câțiva ani“.

Ce ar determina-o să rămână, să revină? Banii? „Da, sunt importanți, ai nevoie ca să te întreții, dar nu salariul este cel mai important. Pentru mine, momentan, contează acele avantaje care-mi aduc liniștea, fericirea“.

Și pe an ce trece, cu descoperirea vieții de afară, cu multe experințe gen Google care, la noi, par ceva de genul SF, putem spune fără a ne fi teamă că vom greși, deși ne-am dori, că Delia Drăghici se numără printre genii născute și formate în România, dar care va întări rândurile specialiștilor din afară…

Foto: arhiva personală Delia Drăghici