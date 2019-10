„Chimia“ succesului! Povestea profesorului Mariana Cojoc-Wisernig care a creat în Prahova o adevărată „fabrică de talente“ pentru show-urile tv FOTO



Sunt modele de viață, persoane care s-au ambiționat să rămână într-un oraș „de provincie“, demonstrând că nu contează unde, ci CÂT, CUM și PENTRU CINE faci ceea ce știi tu mai bine și care își doresc ca valorile adevărate, care le-au fost piatră de temelie în viața profesională și personală, să nu fie considerate desuete! Printre aceste persoane se regăsește și profesorul de Chimie, Mariana Cojoc-Wisernig, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați dascăli din Sinaia.

În anii petrecuți la Sinaia, această doamnă mi-a atras atenția constant. Am admirat-o dintotdeauna pentru frumusețe și eleganța, dar și pentru energia pozitivă pe care o emană. Este unul dintre cei mai cunoscuți, cei mai salutați oameni din Sinaia. Și cum să fie altfel, când timp de aproape patru decenii s-a implicat în educarea și formarea a mii de elevi.

Și-a început activitatea de dascăl la Rupea, unde a stat patru ani, iar din 1979, a predat, alternativ, la toate cele trei școli din Sinaia, până în 2012. Anul acesta a avut loc întâlnirea de 40 de ani cu prima generație de elevi cărora le-a fost dirigintă.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Însă, pe Mariana Cojoc-Wisernig o găsim implicată în diverse proiecte extracurriculare menite să aducă plusvaloare formării tinerilor din Sinaia.



Un om care și-a făcut meseria cu multă dăruire și care, pe lângă elementele din tabelul lui Mendeleev sau reacțiile de hidroliză, și-a dorit ca elevii săi să învețe „chimia“ omeniei, pe cea a bunului-simț, a valorilor adevărate. Nu s-a gândit niciun moment să plece din Sinaia pentru că a alege între locul unde te simți „acasă“ și „undeva, în lumea largă“ este lesne pentru ce optezi.

De mică i-a fost insuflat de către părinți și bunici respectul pentru muncă, educație și oameni, un trio aflat în relație de interdependență și fără de care nu ai cum să reușești în viață. Își aduce aminte că mama sa îi explica toate aceste lucruri prin proverbe de genul: „cine nu muncește, nu manâncă“, „ai carte, ai parte“, „ce ție nu-ți place, altuia nu-i face“, vorbe pe care, alături de multe altele, le-a luat ca sfaturi.

„Mai mult , pe când eram elevă, părinții mei considerau că profesorii aveau întotdeauna dreptate și noi, copiii lor, nu. Mult mai târziu am aflat că așa era, că un profesor adevărat nu dă note fără să fie meritate, nu nedreptățește în niciun fel un elev, că au dreptate atunci când se supără că nu înveți sau ești indisciplinat. Mulțumită acestor îndemnuri din familie, am atins scopul impus de părinții mei: am avut o viață mai frumoasă și mai bună decât ei. În școală am avut parte de o pleiadă de profesori adevărați, dedicați meseriei alese, care au contribuit la desăvârșirea celor șapte ani de acasă“, ne-a mărturisit interlocutoarea noastră.

Activitatea de dascăl, un apostolat!

În 1975, proaspăt absolventă a Facultății de Chimie, din cadrul Politehnicii București, a avut de ales între o repartiție la Cluj, pe un post de chimist la întreprinderea de cosmetice „Farmec“ și singurul post de profesor care apărea pe listă, la liceul din Rupea – Brașov. Spre deosebire de acum, când mai toată lumea fuge de un post la catedră, Mariana Cojoc a ales să fie cadru didactic…pentru că a simțit că drumul ales o va face fericită.

Iar viața i-a confirmat și răsplătit alegerea făcută. Dar este în asentimentul celor mulți care susțin că pentru meseria de dascăl trebuie să ai chemare.

„Activitatea de dascăl, în România, a fost și a rămas apostolat. Dacă nu ești pasionat de această meserie și nu iubești până la sacrificiu copiii, nu ai ce căuta în învățământ. Cadrele didactice sunt luptători pentru supraviețuire. Cineva îmi spunea: dacă vrei să vezi cum trăiesc profesorii, uită-te câți dintre ei au mașini și, mai ales, ce mașini au; compară cu celelate categorii sociale, cu pregătire profesională asemănătoare. Faceți acest exercițiu și veți constata o tristă realitate! Pentru mine, activitatea cu copiii a însemnat pasiune și nu m-a interesat partea financiară. Am obținut mari satisfactii sufletești și acest lucru m-a mulțumit pe deplin“, ne-a mai spus Mariana Cojoc.

Pe de altă parte, o mâhnește maniera în care valorile adevărate sunt înlocuite cu pseudo-modelele, dar și cum unii părinți înțeleg să-și educe copiii în a obține ceea ce-și doresc.

„Încă din familie, din păcate, copiii din zilele noastre sunt obișnuiți să obțină mult, prin efort puțin. La nivelul școlii, prin diminuarea exigenței în evaluarea elevilor, la toate nivelurile, accentuăm acest lucru. Îi obișnuim pe copiii noștri să fie leneși, încă de mici, atât acasă, cât și la școală. Iar mass-media, prin emisiunile promovate, întărește din plin acest lucru. Mai târziu, în viață, tinerii vor fi așa cum i-am educat. Vor cere mult și vor da puțin”, a precizat profesorul.

Despre locurile natale

Are rădăcinile în Sinaia, iar cu o pauză de opt ani a locuit și și-a desfășurat toate activitățile aici. Își iubește orașul și este încântată de maniera în care arată acum.

„Sunt adepta evoluției și sunt mândră că Sinaia a evoluat atât de frumos. Merg foarte mult pe jos, cunosc toate amănuntele orașului meu. Îmi place noua față a centrului, imi place parcul, cu tot ceea ce oferă el vara și iarna, imi plac aleile reparate și curcubeul florilor, îmi plac turiștii care admiră stațiunea, îmi place că pot urca pe munte, fără prea multe cheltuieli. Și mi-ar plăcea să știu că sinăienii mei au locuri de muncă suficiente și bine plătite și că țin atât de mult la curățenia orașului, încât nu ar arunca niciun gunoi la întâmplare, nu ar lăsa câinii să facă murdărie la porțile vecinilor, nu ar așteapta să vină altcineva să le curețe zăpada din fața porții, nu ar arunca biletele de autobuz și mucurile de țigări pe jos, etc. Am spus-o și o spun și acum: merită și trebuie să investim în Educație”, a concluzionat Mariana Cojoc Wisernig

Motto: “Atunci când îți dorești ceva, întreg universul conspiră ca să te ajute să-l obții”.

Cele mai importante proiecte profesionale au fost strâns legate de școală, de elevii săi și de asociația pe care a condus-o timp de 10 ani. Este mândră de rezultatele multor proiecte, printre care se regăsesc: laboratorul de chimie din Școala «George Enescu», Infoeuroclubul, din aceeași școală, cele șapte ediții ale Festivalului Național de Teatru «Primavera», etc.

Timp de zece ani, a fost președintele Asociației Socio-Culturale „Prahova Excelsior”(ASPE), punând pe picioare «Centrul de dezvoltare a creativității elevilor» (în parteneriat cu Școala «George Enescu»), a asigurat organizarea și desfășurarea programului de evenimente la Salonul de Carte și Muzică Sinaia, a implementat proiectul „INTERARTION” prin care a urmărit promovarea creațiilor tinerilor artiști plastici într-un portal realizat de ASPE cu fonduri din Cehia, a lansat colecția „Constelații”, în care au fost publicate nouă cărți de poezie și proză scrise de debutanți din localitate, din care șapte aparțin unor elevi și studenți sinăieni. A încurajat de asemenea voluntariatul, o componentă care devine din ce în ce mai importantă inclusiv în CV-urile pentru admiterea la universitățile de prestigiu din afară, dar și la angajarea la unele companii.

Dar marea sa pasiune este cea de a promova tinerii talentați. „Acest lucru a făcut să am amintiri de neuitat, alături de elevii mei talentați, în emisiuni de televiziune precum «Ploaia de stele», «Megastar», «Star factory». Am fost implicată în organizarea activităților conexe la «Cerbul copiilor» și am promovat în acest concurs copii talentați din Sinaia”, ne-a mai spus Mariana Cojoc-Wisernig.

După o viață la catedră și implicare activă în educația non-formală, să nu credeți că sinăianca noastră simte nevoia de odihnă. Se bucură de timpul liber, însă tot într-un mod dinamic. Călătorește, scrie și se implică în implementarea unor proiecte pe liniile de finanțare europeană, face expediții cu micii cercetași, în calitate de lider și membru al Centrului Local Cercetașii României etc.

Însă dacă este să se gândească la un top al realizărilor, Mariana Cojoc-Wisernig iese din sfera didactică și ne poartă în cea personală: „cel mai de seamă proiect al meu, de care sunt tare mândră, este fiul meu, în care am investit tot ceea ce am avut mai bun, toată dragostea și energia mea”.

Sursa foto: facebook Mariana Cojoc-Wisernig