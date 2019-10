La Speed Fit Ploiești slăbești în 20 de minute cât în trei ore la o sală obișnuită de fitness FOTO



Știți glumele adresate persoanelor plinuțe care mai au zeci de zile la dispoziție să slăbească până la Revelion sau până la concediul plănuit la mare?! Sunt frumoase pentru cei care n-au probleme cu greutatea sau care au o ambiție de fier și reușesc să se țină de planul privind alimentația și sportul. Dar cei mai mulți sunt în categoria celor care au niște „dușmani“ în șifonier și care peste noapte strâmtează hainele. Dar și dușmanii au dușmanii lor, iar aici ne îndreptăm, din nou, atenția către Speed Fit, locul unde slăbești întru cu totul alt ritm.

Despre prima mea experiență cu electrostimularea activă (EMS), v-am spus prin primăvară cum au stat treburile. Cei care ați ratat povestea, o găsiți AICI!

Dar cum orice lucru care începe bine trebuie să sfârșească repede, așa s-a întâmplat și cu ședințele mele la Speed Fit. Într-o zi m-am simțit obosită, într-alta balonată, în alta am avut nu știu ce întâlnire, iar ședințele de electrostimulare au fost amânate…până într-o zi.



Aaa, să nu vă gândiți că am stat degeaba în tot acest interval. Nuuu, am fost „harnică”. M-am bucurat de tot ce a fost bun la all inclusive, în concediu, n-am refuzat prăjiturile alea de casă făcute de maică-mea și, fie vorba între noi, știți cât de bune sunt rețelele vechi cu deserturile pregătite de mame și de bunici în week-end-urile copilăriei noastre! Ciocolata și înghețata au fost nelipsite din frigider, iar mișcare a fost și ea…de la mașină până în casă sau la supermarket. După atâtea „investiții“ m-am ales cu câte ceva: niște kilograme în plus, haine cu un număr mai mare și cu „aprecierile“ mai directe sau indirecte ale cunoscuților „da’, o duci bine, te-ai cam îngrășat“. Știți sentimentul care vă încearcă în astfel de momente, nu?! Dacă s-ar putea, ați vrea să fiți la un loc Van Damme, Jackie Chan și Schwarzenegger și să-i faceți să vă vadă cu alți ochi.



Doar că după momentul de furie, îți dai seama că și ei îți spun cam ceea ce ai văzut și tu de ceva timp în oglindă, dar ai amânat momentul de a începe să iei măsuri pentru acea zi de luni…, din acea lună…, din acel an…



Habar n-am ce zi din săptămână era, dar știu că m-am enervat la culme când am constatat că după o vară, în loc să pot intra ușor în blugii și în bluzele pentru toamnă, am fost nevoită să fac investiții într-o nouă garderobă, cu un număr mai mare.



Mi-am adus atunci aminte de Ruxandra Mihăilescu și sala ei Speed Fit cu super echipamente de electrostimulare activă. Am sunat-o și încă din primele momente ale discuției mi-a schimbat tonusul.

Mi-a făcut o programare, dar când să închidem și-a adus aminte un amănunt: „Aaa, vezi că ne găsești în casă nouă. Ne-am mutat. Acum suntem pe strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr 196B, Ploiești“.



Am regăsit-o pe Ruxandra în aceeași formă de zile mari, de te și enervează cât de bine poate arăta la numai câteva luni de la naștere. Însă atenția mi-a fost atrasă de noul sediu. Unul foarte spațios, ultramodern, cu vestiare mari care au baie proprie, unde găsești tot ce-ți trebuie de la prosoape, la gel de duș, deodorant etc. Practic, nu trebuie să ai nicio grijă în privința a ceea ce să-ți iei la sală, pentru că aici le ai deja pe toate.



Și nu a fost singura schimbare. Entuziasmată de modul în care-i „cercetam“ sala, Ruxandra mi-a arătat noile „jucării”. Da, are aparatură nouă, cu un nivel ridicat de performanță și cu fire mai puține, magnetice.

„Față de cele anterioare nu au fire, ci doar câteva capse magnetice, sunt mult mai comode și eficiente. Cât despre partea tehnică, totul fiind nou, bineînțeles că funcționează perfect. Costumele care se poartă pe sub echipament sunt și ele noi.

Pe lângă echipamente EMS, în studio mai există corzi TRX și toată gama de accesorii disponibilă TRX ( mingi medicinale, kettlebell , gantere etc).



Cei care vor mai multă mișcare și antrenamente mai interesante, au acum și benzi de alergare profesionale”, a precizat Ruxandra, în timp ce a făcut și o prezentare a modului de folosire a noilor echipamente.

N-a înlocuit chiar totul, ci și-a păstrat și bunele obiceiuri pentru clienți, cum ar fi oferirea unei analize corporale before &after, plan de alimentație, realizat colaborare cu un nutriționist, care este modificat ori de câte ori este nevoie etc, toate incluse în prețul abonamentului.



Și de data aceasta, ședința a durat vreo 20 de minute, însă tot ce-am simțit și făcut în timpul considerat scurt, la prima vedere, echivalează cu 2-3 ore de sport intensiv.

Cum te simți după o astfel de ședință? Senzațional! Abia poți merge, însă în ciuda mușchilor care te dor și de care n-aveai habar că-i deții până la un astfel de antrenament, ai un zâmbet care te surprinde și pe tine și o stare de bine.

La partea cu greutatea, rezultatele se vor vedea și ele. Chiar din prima lună! Nicidecum de pe-o zi pe alta. Așa cum spuneam și mai sus, singura care se schimbă instantaneu este starea de spirit.



Cât despre alimentație, credeți-mă că după efortul de la sală, vi se induce dorința de a fi mai atenți la ce consumați. Primul pas e mai dificil, dar odată făcut, ceilalți vor curge mult mai ușor.

Nu vă cer să mă credeți, dar merită încercat, iar prima ședință e doar 40 de lei!



Câteva minute merită petrecute la Speed Fit, pe strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 196B, Ploiești, unde veți trăi o experință interesantă și veți avea dorința de a reveni.

Detalii găsiți și pe www.speed-fit.ro, pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/SpeedFitPloiesti/ sau puteți suna la 0799.088.611 / 0724.402.260.

