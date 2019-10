Experiența unei mămici din Ploiești care n-a respectat spiritul „de turmă“ și n-a vrut să cotizeze la școală pentru diverse servicii: „Totul se răsfrânge asupra copilului“

Revoltați de faptul că unii directori de școli, dar și cadre didactice, transformă învățământul gratuit într-unul pe bani pentru servicii de care fie n-ar avea nevoie, fie ar trebui acoperite din fonduri publice, tot mai mulți părinți încep să vorbească. Este și cazul unei mămici din Ploiești care a fost nevoită să-și mute copila de la o școală la alta după ce ar fi refuzat să cotizeze pentru „atențiile“ învățătoarei.

Faptul că în aproape toate școlile sunt ceruți bani părinților pentru gardieni, pentru auxiliare, pentru repararea și dotarea unității respective, pentru cadourile cadrelor didactice etc, etc. este un lucru știut, inclusiv de autorități, dar care este tratat ca fiind normal.

Cum să deranjeze, mai ales pe reprezentanții Primăriilor, când bugetele care ar trebui alocate infrastructurii școlare pot fi direcționate către salariile colosale sau alte „priorități“?! În plus, nici conducerile instituțiilor de învățământ nu prea vor să „streseze“ cu prea multe solicitări, când știu că buzunarul părinților este o sursă sigură și imediată pentru acoperirea nevoilor.

Publicarea materialului a deschis Cutia Pandorei, iar unii părinți care s-au opus spiritului„de turmă“ au început să ne relateze ce au avut de pătimit atât ei, cât și copiii lor pentru această atitudine.

„Părinții tac din gură deoarece toate acțiunile lor se răsfrâng asupra copilului. Eu am pățit asta când era fetița mea în clasa a II-a. La început de an, nu am vrut să mai dau bani, plus că la fiecare ședință învățătoarea zicea că la lănțicul de aur de la gâtul ei ar merge și o brățară și cercei, ca să fie set, sau mai zicea că i-ar prinde bine o excursie prin Dubai sau Italia. O mămică din clasă a înregistrat tot și a fost cu înregistrarea până la Minister, dar nu s-a luat nicio măsură.

Mie mi-a cerut o excursie și nu am fost de acord. I-am zis că vreau ca fiica mea să ia notele pe merit, nu pe șpăgi inutile. Ce a făcut învățătoarea? A început să îi spună copilului în clasă că o lasă repetentă pentru că așa vrea ea. Nu conta cât învăța, începuse să îi pună numai insuficient.

Ulterior, învățătoarea a trimis la Protecția Copilului o sesizare că nu apar date despre mine și tatăl ei, de parcă acest copil s-ar fi înscris singură la școală, se întreținea singură, se prezenta singură la ședințele cu părinții... M-am trezit cu citație pe numele fiicei mele că trebuie să se prezinte la Protecția Copilui să dea declarație. Am fost și la Inspectoratul Școlar și am spus ce se întâmplă în școală, iar de acolo am primit răspuns că pe ei nu îi interesează cum se poartă învățătoarea. Așa că am mutat copilul la altă școală.

De aceea tac mulți părinți din cauză că totul se răsfrânge asupra copilului și rămâne cu traume. Copilul meu începuse să îmi spună copilul că de ce trebuie să mai învețe pentru că tot insuficient îi pune.

Și în în această școală, ca și în celelalte, se practică partea cu manualele auxliare, iar în ședință îți spune că nu sunt obligatorii, «dar știți o să lucrăm numai după ele și o să le dăm teme acasă numai din ele deoarece manualele de la clasă sunt foarte slabe». Și la gardieni ni se cere suma de 40 lei de copil/semestru”, ne-a scris mămica unei eleve care învață la o școală din zona de Nord a Ploieștiului.

