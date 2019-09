Povestea Dianei Manolescu, olimpica internațională care a optat să se facă profesor în țara sa: „Visul meu este să predau Româna la «Caragiale»“



Într-o vreme în care România s-a transformat într-o adevărată bază de export a materiei cenușii, există tineri geniali care optează, totuși, să rămână și să facă treabă aici. Iar când marea ta pasiune este Limba și Literatura Română, unde ai putea s-o fructifici mai bine dacă nu în țara ta?! Diana Manolescu, absolventă de „Caragiale“ și membră a Centrului Județean de Excelență, a preferat să urmeze studiile universitare în țară, iar acum predă la o școală privată din București.

Ea este una dintre excepții. Pentru că, da, asta au devenit tinerii cu rezultate extraordinare la învățătură care, după finalizarea liceului, au rămas să studieze în țară și să-și dezvolte o carieră aici. Cei mai mulți au luat calea străinătății, fiind admiși la universități de top și, implicit, odată cu absolvirea lor au întărit rândurile marilor companii din afara țării.

În urmă cu 5-6 ani, Diana intra în echipa Centrului Județean de Excelență Prahova, unde a fost înscrisă de profesoara Niculina Bercean. Tânăra venea cu un bagaj important de cunoștințe și recompense, printre care și premiul al II-lea la Olimpiada Internațională de Lectură, rezultat în baza căruia fusese admisă fără examen.

Nu face parte din categoria celor care au fost entuziasmați sau și-au dorit cu tot dinadinsul să fie acolo, însă cu fiecare ședință la care participa realiza că lucrurile nu se derulează întâmplător. A fost locul unde a cunoscut oameni pasionați de același lucru, unde a vorbit aceeași limbă cu elevii și profesorii de acolo, unde orizonturile au căpătat alte dimensiuni, unde a închegat prietenii trainice. Cât despre cunoștințele acumulate, acestea aveau să-i folosească din plin, inclusiv în anii de facultate, la Litere, unde și-a surprins profesorii prin ceea ce ea știa cu mult înainte de a i se preda.

„Dincolo de ceea ce ne învață și de șansa aceasta pe care ne-o oferă de a cunoaște alți elevi și profesori, Centrul de Excelență a reușit să contureze o comunitate. Și după ani de absolvire a liceului ne întâlnim, am creat prietenii puternice, iar asta este cel mai important“, a completat Diana.



Multiplă olimpică internațională, ploieșteanca a intrat fără probleme la Facultatea de Litere: specializarea Română-Franceză și la cea de Comunicare și Relații Publice pe care a absolvit-o ca șefă de promoție.

Drumul către catedră

Din această toamnă și-a îndreptat pașii către catedră, optând pentru învățământul privat într-o școală din București. Cel puțin, ca prim pas.



Nu a uitat Ploieștiul și nici Colegiul Național „I.L.Caragiale“ unde-și dorește să revină ca profesor de Română, însă mai are de finalizat un Master și un Doctorat, iar după un examen de Titularizare pe care și-l dorește să-l ia cu notă maximă, Diana speră să revină acasă.

„Pasiunea pentru Română a prins cumva contur încă din clasele primare. Eram foarte pasionată de compuneri, de partea asta de scriere creativă. Am fost cumva ambiționată de una dintre colegele mele care făcea niște compuneri foarte interesante și am continuat pe drumul acesta. În gimnaziu am avut parte de o profesoară extraordinară care m-a inspirat foarte mult și m-a susținut să continui, iar de aici lucrurile au mers numai pe direcția asta.

Cărțile ne învață foarte multe lucruri. Sună a clișeu acest lucru, mai ales când îl spui din postura de profesor de Română, însă este un lucru pe care îl spun și elevilor mei: din fiecare carte înveți o lecție cum ar fi cea a priteniei, a curajului și așa mai departe, dar cred că cel mai mult m-au format ca om. Mi-au insuflat anumite valori, m-au învățat să fiu mai creativă, mai curajoasă, să exprim întotdeauna ceea ce simt și mai ales cum să fac acest lucru”, ne-a mărturisit tânăra profesoară.

Oferte de peste hotare

Chiar dacă marea ei pasiune este Româna, Diana a primit oferte de a-și dezvolta o carieră universitară și peste hotare. În timpul stagiului Erasmus, derulat pe durata facultății, tânăra avea șansa să rămână în Franța, însă nu s-a abătut de la visul său.

„Mi-am dorit dintotdeauna să fiu în țara mea, să predau Română și să fiu alături de copiii de aici. Cred că ne aflăm într-un moment destul de dificil în privința Educației, avem profesori extraordinari, copii care pot să facă foarte multe lucruri, dar nu beneficiem întotdeauna de sprijin, iar în sistem nu găsim întotdeauna oamenii de care acești copii au nevoie. Iar eu mi-am dorit mult să rămân în țara mea pentru a fi unul dintre acei oameni care să ajute cât mai mulți copii. Nu neapărat ca să devină olimpici, ci să capete anumite valori și să se dezvolte frumos“, și-a motivat tânăra ambiția de a-și construi o carieră aici.

Când regulile de gramatică îți sunt asemenea aerului, când cursivitatea și creativitate curg precum gândurile, nu ai cum să rămâi indiferent atunci când te lovești de modul în care este „măcelărită” Limba Română pe rețelele de socializare. Însă a încercat să înțeleagă dincolo de scriere. Poate că omul care face atât de multe greșeli nu a întâlnit profesorul care să-l facă să înțeleagă regulile gramaticii sau poate că provine dintr-un mediu sărac în care gândurile, atenția, preocupările i-au fost altele decât Educația.

Și a înțeles mai bine complexitatea umană și prin prisma diverselor proiecte de voluntariat în care a fost și continuă să fie implicată. Chiar dacă se numără printre copiii de excepție a generației sale, Diana știe că nu diplomele sunt cele care contează în viață. Da, i-au fost de folos, i-au adus satisfacții, însă cea mai mare bogăție ești TU, cu tot ceea ce însemni ca OM, cu modul în care ți-ai însușit cunoștințele, dar și cu cel în care le împarți, cu maniera în care deschizi uși și celor din jurul tău.



Tânără, entuziastă, pasionată, Diana Manolescu se consideră un cadru didactic atipic și-și dorește să fie altfel decât tiparul impus de învățământul de masă. Dacă până acum ne-am tot plâns că școala nu dă randament, poate că este momentul să mai schimbăm, să ne mai abatem de la reguli, să ne facem o actualizare a nevoilor generațiilor actuale și societății.

„Cred că mă diferențiez de restul cadrelor didactice prin modul de organizare a lecțiilor, în care pun accent pe emoțiile copiilor, pe felul în care ei se dezvoltă, pe descoperirea și încurajarea abilităților lor“, ne-a mai spus Diana.

Chiar dacă are biblioteci întregi de cărți parcurse, lectura preferată rămâne „Micul Prinț”, iar unul dintre citatele de referință și l-a desprins tot de aici: „Esențialul este invizibil pentru ochi”.