Un grup de elevi ai Colegiului „Nicolae Iorga“ din Văleni creează un robot folosit pentru „cucerirea” spațiului FOTO



Au între 13 și 18 ani, sunt pasionați de tehnologie și au realizat că imaginația, cunoștințele acumulate de-a lungul timpul, dorința de a experimenta și munca în echipă fac minuni. Împreună sunt colectivul „EXPERIMENTO“ de la Colegiul Național „Nicolae Iorga" din Vălenii de Munte, participantă la FIRST Tech Challenge (FTC) Romania, cea mai mare competiție de robotica din lume. În 2019, tinerii s-au impus cu designul robotului lor, clasându-se la această categorie pe locul I.

În etapa națională a concursului s-au clasat pe onorabilul loc 14 in divizia lor. Însă au dorința și ambiția de a ajunge în faza internațională a competiției, acolo unde au acces doar primele patru clasate.

„Echipa «Experimento» s-a fondat în anul 2013, când câțiva elevi, împreună cu profesorul coordonator Ion Tănăsescu s-au mobilizat si au participat la anumite concursuri, bazate pe educație STEM (de exemplu: concursul internațional Hit Challenge 2013-2014 și un concurs de antreprenoriat pe care l-au câștigat cu o trusă educațională pentru experimente de fizică). Pornind de la acest grup s-a dezvoltat un club de robotică. Acesta a atras mulți elevi în decursul a câțiva ani, astfel, noi, actualii membri ai echipei, ne-am cunoscut.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

În anul 2018 am decis să participăm la concursul internațional First Tech Challenge – season 3 (2018-2019) și astfel s-a ajuns aici.

Printre obiectivele noastre se gasesc si dorinta de a ne dezvolta imaginatia, spiritul de echipa si abilitatile in domeniul roboticii. In cadrul orelor de lucru, nu doar că ne mobilizăm în încercarea de a finaliza fiecare sarcină de lucru propusă, dar și râdem, socializăm și ne simțim bine”, ne-au mărturisit membrii echipei de robotică de la Văleni.

Lotul este format în prezent din aproximativ zece elevi (procesul de recrutare este în curs), doi mentori și un voluntar.

❖ Ion Tănăsescu – mentor principal, profesor de fizica la Colegiul Național “Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte

❖ Alin Panait– mentor părinte, administrator

❖ Fabian Rizea – voluntar, fost elev al CNNI, proaspat student la Universitatea din Brasov, Facultatea de Automatică si Calculatoare.

În acest an, tema concursului este pregătirea unui mediu pe o altă planetă în care se poate trăi, echipele participante fiind provocate să creeze un robot care să funcționeze în mod autonom timp de 30 de secunde și controlat timp de 1:30 minute, pentru a îndeplini sarcini specifice. Obiectivele concursului includ totodată și implicarea echipei în comunitatea locală și națională, prin urmărirea mediatizării principiilor concursului și a unei atitudini de ajutorare reciprocă.

În acest sens, tinerii nu s-au limitat cu „joaca“ lor doar la concursul de robotică, participând la diverse acțiuni interactive prin școlile și evenimentele dedicate cercetării științifice.

Din partea organizatorilor, echipa „Experimento” a primit finanțare GRANT, care constă în acordarea gratuită a kit-ului de bază necesar construirii robotului în primul sezon de participare. Însă, tinerii au nevoie în continuare de sprijin pentru piese suplimentare construcției, unelte, materiale de promovare, deplasări și cazări la concurs, organizarea de alte evenimente.

În căutarea de sponsori

De ce ar investi agenții economici sau persoanele fizice cu potențial financiar în acești copii și adolescenți. Pentru că știm toții că investiția cea mai bună este cea în educație. Una în care echipa de robotică investește toate resursele și mai ales pasiune.

Iar rezultatele de la FTC vorbesc de la sine. „Am câștigat titlul de DESIGN AWARD WINNER (premiul I la categoria design, la nivel regional, ținând cont că au fost patru regionale în țară). Ne-am calificat în onorabilul top 10 la etapa regională, astfel asigurând participarea la etapa națională. Aici, am reușit să ne clasăm pe locul 14 în divizia noastră, iar la nivel național pe locul 27 (din 120 de echipe). Am câștigat multă experiență și ne-am dezvoltat personal. Am cunoscut oameni noi și am avut ocazia să învățăm unii de la alții multe lucruri noi și interesante. Pregătim pentru sezonul acesta mult mai multe lucruri și evenimente, ne-am propus să ajungem la etapa internaționala (anul acesta vor merge 7 echipe din aproximativ 200)”, ne-au precizat tinerii „Experimento“.

Practic, pentru a-și achiziționa materialele necesare îmbunătățirii roboților, echipa are nevoie de aproximativ 1000 de Euro. Acestei sume se mai adaugă și costurile deplasărilor.

În schimbul sprijinului, echipa „Experiemento“ va promova sponsorii în: postări pe rețele de socializare, materiale promoționale, evenimente organizate de echipă sau la care aceasta participă; includerea sponsorului în filmulețele de prezentare ale echipei; menționarea sponsorului pe tricourile echipei, prin logo-ul acestuia; plasarea logo-ului sponsorului pe robotul echipei in cadrul competitiilor demonstratice, regionale, nationale si internaționale.

Timpul nu lucrează în favoarea acestor tineri extrem de dedicați, ținând cont că până la sfârșitul anului, aceștia trebuie să aibă noua „jucărie“ pusă la punct.

FOTO