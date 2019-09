Copil rănit și înjurat în Kaufland Ploiești Nord. Mamă revoltată: ”Paznicul a ridicat din umeri. Nu și-au cerut nici măcar scuze” UPDATE Reacția bărbatului acuzat

O ploieșteancă susține că a fost victimă, alături de fiica sa de zece ani, a unui incident petrecut marți, 24 septembrie, în jurul orei 12:30, în incinta magazinului Kaufland Nord din Ploiești. Aceasta a declarat că fiica sa a fost rănită, iar ea înjurată de un client nervos, iar reprezentanții magazinului nu și-au cerut nici măcar scuze.

UPDATE Reacția bărbatului acuzat că a provocat incidentul: ”Sunt nevinovat!”

UPDATE Poliția confrmă incidentul. Reprezentanții IJP Prahova au declarat pentru observatorulph.ro că s-a declanșat o anchetă și se vor analiza imaginile surprinse de camerele de supraveghere din incinta magazinului pentru a se stabili dacă au existat fapte de natură penală.

”Am fost astăzi la cumpărături împreună cu fiica mea de 10 ani în magazinul Kaufland Nord. Mai întâi am constatat că produsele la ofertă au dispărut deja de pe raft (n.r. ceapă cu 25% reducere), apoi m-am îndreptat către casa de marcat, având un singur produs. În acel moment erau deschise numai trei case, așa că s-au format cozi. La solicitarea mea, a mai fost deschisă o casă de marcat, însă un cetățean grăbit mi-a împins copila și i-a prins mâna în ușa de acces către casieriță. Evident că am reacționat și i-am atras atenția că mi-a lovit fata, însă bărbatul respectiv, în loc să-și ceară scuze, a început să facă scandal și să ne înjure. Am cerut paznicului să ia măsuri și măcar să rețină numărul de înmatriculare al mașinii cu care venise la cumpărături, pentru că eu acordam primul ajutor copilului, însă acesta a ridicat din umeri”, a povestit Daniela N.

Aceasta a sunat la Poliție, un echipaj deplasându-se la fața locului.

”Le-am povestit polițiștilor ce mi s-a întâmplat și mi-au promis că vor cere conducerii magazinului imagini de pe camerele video de supraveghere și că vor acționa pe cale de consecință. Sunt revoltată și de atitudinea reprezentanților magazinului Kaufland, care nici măcar nu au avut bunul simț să-și ceară scuze pentru ambuscada formată din cauza proaste lor organizări”, a transmis ploieșteanca, hotărâtă să facă plângere și să scoată un certificat medico-legal.

Observatorulph.ro a solicitat conducerii Kaufland un punct de vedere.