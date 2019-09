A renunțat la o carieră bancară și la jurnalism pentru a vindeca suflete. Povestea preotului Marius Gheorghe din Pleașa FOTO



A jonglat cu vorbele, a mânuit contracte și bani, dar chemarea sufletească i-a fost cu totul alta. La aproape 30 de ani, lăsa haina lumească pentru cea a preoției. A fost hirotonit în parohia de la Pleașa, acolo unde a găsit o biserică goală, dar a știut dintotdeauna că „omul sfințește locul“. Cu o viziune adaptată zilelor noastre, cu mult har și răbdare, Marius Gheorghe a transformat comunitatea într-o familie activă, cu perspectivă, cu dorință de schimbare.

Îmi va fi greu să fiu lipsită de subiectivism vorbind despre un om pe care îl cunosc de mai bine de zece ani. Pe vremea când venea să lucreze la Telegraful de Prahova, era încă student, extrem de atașat de bunicii care-l crescuseră și cu planuri care, la acea vreme, nu includeau preoția. Prea blând și prea cu mult bun-simț pentru o meserie în care, uneori, când ești dat afară pe ușă, trebuie să intri pe geam pentru a ajunge la informație. Așa îl vedeam atunci pe Marius Gheorghe.

După ceva timp, s-a reorientat și a plecat spre sistemul bancar. I-a plăcut și acest domeniu, unul mai sigur, mai bănos, unul care presupune multă comunicare și putere de convingere. De la simplu consultant a ajuns director de agenție. Doar că acest vârf profesional pe care-l urcase nu coincidea și cu împlinirea sufletească.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Cu studii universitare de Teologie, cu un master în Comunicare, Marius Gheorghe a găsit portița de a reveni, într-un fel, la primul job. De această dată, ca furnizor de informație care-i plăcea, pe care o înțelegea pe deplin și pe care o voia împărtășită într-o manieră „ingurgitabilă“ câtor mai multor persoane. Astfel, de trei ani și jumătate, îl găsim pe Marius Gheorghe la Trinitas, acolo unde moderează emisiunea „Cuvânt pentru suflet“.

Puterea credinței, a dorinței, dublate de studiu, dar și de „voința lui Dumnezeu“, așa cum susține interlocutorul nostru, au făcut ca la începutul lui 2017, Marius Gheorghe să fie hirotonisit la Pleașa. „Atunci, am găsit o biserică goală, dar acum mă bucur de schimbare și, mai ales, de faptul că vin mulți copii“, ne-a mărturisit preotul.

Și-a folosit cele văzute, auzite și prezentate din postura de jurnalist, dar a făcut apel și la propria-i dorință a construi ceva în această comunitate săracă și, oarecum, închisă din punctul de vedere al perspectivelor.

„Dăruind vei dobândi”

Biserica nu înseamnă a lua, ci a da! O oferi iubire, încredere, în a ajuta și în a schimbaîn bine. Și-a dorit din tot sufletul să aducă în prim-plan esența reală a ceea ce înseamnă Biserica, ștergând din gândirea colectivă parte din petele cu care a fost mânjită această componentă esențială a societății și a sufletului. Și a început prin a-i da flămândului să mănânce, celui înfrigurat i-a pus o haină, celui deznădăjduit i-a readus încrederea. S-a axat foarte mult pe acte filantropice, unde a rămas uimit de modul în care Dumnezeu a lucrat.

„Este foarte greu să atragi resurse. Eu nu adun bani în biserică de la lume pentru diverse scopuri. Dar când vrei să faci bine, ei vin. Îmi aduc aminte că-mi doream foarte mult ca de Crăciun, cei 450 de copii preșcolari și școlari să primească daruri. Dar de unde să fac rost de buget? Și am primit un telefon de la un domn care mi-a spus că are vreo 500 de cadouri și m-a întrebat dacă am nevoie de ele. Cum de s-a gândit tocmai la mine, nu știu, dar problema a fost rezolvată, iar copiii s-au bucurat de cadouri“, ne-a mărturisit preotul.

Campaniile umanitare, în care este implicată Biserica din Pleașa, au devenit o constantă. Atunci când își pune în gând să ofere ceva, se consultă cu cadrele didactice și reprezentanții Primăriei pentru a-i identifica pe copiii nevoiași, astfel încât selecția să fie cât mai corectă. Astfel, cei mici de aici au primit biciclete, la început de an au beneficiat de un ghiozdan cu rechizite, iar exemplele sunt mai multe și, cu siguranță, vor continua. Despre unele vom auzi, pentru că oamenii au nevoie de puterea exemplului, pe altele le face însă în taină.

La început a fost Cuvântul…

Nu încearcă să-i atragă însă pe copii și tineri doar prin latura materială. Problemele comunității sunt multe, sunt diverse. Sunt într-adevăr oameni săraci material, familii cu mulți copii, persoane sărace intelectual și cu viziuni limitate. Dar totul poate fi depășit! Cu răbdare, cu tact, cu educație, cu credință...

Într-o vreme în care suntem privați de modele, Marius Gheorghe a conștientizat că preotul se poate transforma într-un reper important pentru cei din jur.

Și despre cele duhovnicești, dar și despre cele lumești, le vorbește oamenilor pe înțelesul lor. Le spune direct, le demontează superstițiile, le arată că viața este simplă: „le explic faptul că rolul credinței este să iubești, să faci lucruri bune și să-ți vezi de treaba ta, de mântuirea proprie“.

Cu oamenii din parohie are întâlniri săptămânale, în afara celor de la slujbe. Vrea să ia îndeaproape pulsul comunității, să știe ce-l apasă pe fiecare, iar acolo unde soluția este în mâinile sale să o ofere.

Împreună cu cadre didactice, cu voluntari, cu persoane specializate, organizează tabere pentru copii care au ca rol determinant dezvoltarea personală. Copiii învață prin joacă! „Încercăm să le oferim o copilărie frumoasă! Și, da, în cei doi ani și jumătate de când sunt aici, schimbările încep să se vadă și este cea mai mare împlinire sufletească. Avem copii la corul bisericii, opt dintre ei vor să meargă la Seminar. Totodată, în rândul coriștilor am identificat trei voci foarte bune, iar una dintre fete câștigă concurs după concurs la muzică populară“, ne-a povestit preotul, cu mult entuziasm.

Sunt însă momente în care și el apelează la oameni. Iar modul în care aceștia îi răspund îl emoționează. „Protoieria Ploiești Nord și Centrul de Transfuzii din Ploiești derulează o campanie de completare a resurselor de sânge. Campania se duce în mai multe parohii din județ, printre care am fost și noi. Le-am spus oamenilor că prin sângele lor pot salva alte vieți și am sperat să vină să doneze undeva la 50 de persoane. Au venit cam 140! Au beneficiat de un set de analize gratuite, dar și de bonuri pe care unii dintre ei le-au donat altora mai amărâți“, ne-a mărturisit preotul.

„Fericiți cei curați cu inima…”

Vorbește despre reușitele și faptele acestor oameni în aceeași notă în care-l găsim relatând și despre propria-i familie, una care se va îmbogăți în acest an cu încă o fetiță. Cea mare, de acum, are trei ani și jumătate. Și nici n-are cum să fie altfel cu o comunitate alături de care construiește zi de zi. Modelează caractere, suflete, construiește OAMENI și un VIITOR! Că doar a fost ales să fie părintele lor.

„Cât timp mă veți găsi la Pleașa? Până-mi va ajunge barba la genunchi, iar mie-mi crește greu!“, ne-a mărturisit parohul Marius Gheorghe, împlinit și recunoscător lui Dumnezeu pentru ceea ce trăiește.

O schimbare a unui om care mă face să-i mai spun doar atât: „Bine te-am (re)găsit, părinte!“

Sursa foto: facebook Marius Gheorghe