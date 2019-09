Angajata unei multinaționale din Parcul Industrial Ploiești, amenințată și jignită. FOTO Mesajele primite prin SMS și whatsapp

O angajată a unei companii multinaționale din Parcul Industrial Ploiești este terorizată de o persoană rămasă încă necunoscută. Femeia, în vârstă de 46 de ani, a primit mai multe mesaje de amenințare de tip SMS și prin aplicația whatsapp, precum și apeluri telefonice pentru o presupusă relație extraconjugală cu un coleg de muncă. Fiind nevinovată, femeia a făcut plângere la Secția 3 de Poliție Ploiești încă din luna ianuarie, indicând și numărul de telefon de la care a primit amenințări și jigniri, însă până la data publicării articolului autorul nu a fost identificat.

După scandalul furtului mașinii unei ploieștence, care i-a avertizat pe polițiștii Secției 3 că urmează să se producă fapta, după ce i-au fost furate cheile fără să se ia vreo măsură, observatorulph.ro publică un alt caz aflat în sertarele acestei secții.

Este vorba de o angajată a unei fabrici deținută de o companie multinațională în Parcul Industrial Ploiești, care a primit începând din luna decembrie a anului trecut o serie de amenințări și jigniri din partea unei persoane care a rămas necunoscută!

”În luna ianuarie, am depus la Secția 3 de Poliție o plângere după ce am primit mai multe amenințări și jigniri prin SMS, whatsapp și apeluri telefonice. Am fost acuzată de o relație extraconjugală cu un coleg de serviciu, deși acest lucru nu s-a întâmplat, eu fiind căsătorită și fidelă soțului meu. Timp ce del puțin trei luni am fost terorizată că această glumă proastă, dar penală, mi-ar putea distruge căsnicia”, ne-a transmis femeia, a cărei identitate o vom proteja din motive lesne de înțeles.

Mesajele de amenințare primite de femeie, transmise și polițiștilor de la Secția 3. Atenție, limbaj licențios!

Pe 21 ianuarie 2019, aceasta a făcut plângere la Secția 3 de Poliție din Ploiești, anexând mesajele primite prin SMS și whatsapp, precum și numărul de telefon de pe care a fost sunată și amenințată.

După ce i s-a luat o declarație, femeia nu a mai primit nicio informație referitoare la stadiul anchetei. Abia după ce s-a adresat conducerii IJP Prahova a fost informată că se fac cercetări penale pentru amenințare, dosarul fiind încadrat în categoria cu ”autori necunoscuți”.

Culmea, bărbatul cu care a fost acuzată e nedrept că ar fi avut o legătură amoroasă nici măcar nu a fost audiat!

Mai mult, femeia și-a găsit mașina lovită în parcarea fabricii din Parcul Industrial Ploiești, însă când a solicitat să urmărească imaginile suprinse de camerele de supraveghere i s-a transmis că locul respectiv nu are ”acoperire” video.

Cert este că după ce a informat conducerea fabricii despre incidente și amenințările primite, acestea au încetat. Totuși, femeia dorește, cum este și normal, ca autorul acelor mesaje să fie identificat și sancționat conform prevederilor legale.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii IJP Prahova.