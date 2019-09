Reacția lui Lucian Rădulescu, director adjunct al CSM Ploiești, după ce a fost filmat când înjură și amenință un polițist cu o legitimație de Camera Deputaților: ”Am fost vânat, îmi pare rău pentru limbaj!”

Lucian Rădulescu, director adjunct al CSM Ploiești, a fost filmat în timp ce reacționează violent la un polițist care l-a amendat pentru staționare interzisă. Scena s-a petrecut în comuna Păulești și a fost făcută publică de polițistul Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Detalii și VIDEO aici: Imagini incredibile cu Lucian Rădulescu, consilierul deputatului PSD Laura Moagher, sfidându-i și amenințându-i pe polițiștii care l-au controlat în trafic

Contactat de observatorulph.ro, Lucian Rădulescu a declarat: ”A fost un limbaj nepotrivit, poate la nervi, pe care mi-l asum. Însă trebuie să știți că acel domn polițist demult mă vâna”.

Întrebat de ce i-a arătat polistului legitimația de consilier al deputatului PSD de Prahova, Laura Moagher, Rădulescu a spus că nu a intenționat să-l intimideze pe polițist și că i-a înmânat documentul respectiv agenntului respectiv odată cu celelelate acte solicitate. ”Nu are treabă una cu alta. Toate documentele erau în portofel, inclusiv acea legitimație. Am fost amendat pentru staționare interzisă. Poate am fost puțin recalcitrant, îmi asum ce am făcut”.

Pe pagina de Facebook, la prezentare, Lucian Rădulescu a trecut ”consilier Camera Deputaților Parlamentul României”.

Contactat de observatorulph.ro, deputatul Laura Moagher a confirmat că Rădulescu este consilierul său.