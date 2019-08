O femeie de 87 de ani, în stare gravă, a fost ”plimbată” cu salvarea între spitalul județean și Schuller. ”Viața bunicii mele, negociată ca la piață!”

Familia unei femei cu grave probleme de sănătate, adusă cu ambulanța noaptea trecută la spitalul județean de urgență din Ploiești, acuză personalul medical de lipsă de interes în salvarea vieții pacientei. Pacienta a fost ”plimbată” cu ambulanța până la Spitalul Schuller și înapoi la județean, deși starea ei era una deossebit de gravă. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii spitalului despre acest caz scandalos.

Nepoata femeii a povestit pentru observatorulph.ro coșmarul prin care a trecut azi-noapte.

”Duminică seara, bunicii mele i s-a rău și am sunat la 112. Precizez că suferă de Parkinson și este dependentă de insulină. Era deshidratată și respira foarte greu. În jurul orei 23:00, ambulanța a ajuns cu pacienta la unitatea de primiri urgențe a spitalului județean. Până la ora 2:44, nimeni nu ne-a dat vreo informație despre starea ei, ci doar că este la triaj”, susține nepoata femeii.

La ora 4 dimineața, aceasta este anunțată că pacienta va fi transferată la spitalul Schuller, secția de oncologie, după ce medicii de garda au aflat din documentele medicale prezentate de familie că pacienta este tratată de un cancer de piele.

”Când am ajuns cu salvarea la Schuller, medicului de gardă nu i-a venit să creadă. A sunat înapoi la UPU și a cerut explicații pentru transferul nejustificat al pacientei. Era al doilea caz în ultimele 24 de ore când cei de la județean scăpau astfel de un pacient. Din fișa de observație reieșea că bunica mea nu primise niciun tratament, deși, repet era deshidratată și abia mai respira. A fost chemată din nou ambulanța, care a dus pacienta înapoi la UPU. Aici am cerut explicații medicului de gardă, care negocia ca la piață pe ce secție să trimită pacienta. Au chemat și paza, de parcă aș fi fost vreun interlop. Cu chiu cu vai au trimis-o la neurologie, unde am așteptat ora 7 dimineața ca să i se facă un RMN. Cum bunica nu suferise recent un AVC, a fost transferată din nou la UPU, unde i s-au făcut și primele perfuzii. Abia la ora 10 a fost transferată la interne, după 11 ore! În acest timp, bunica mea a stat în UPU și a fost plimbată cu salvarea între spitale. Nu pot accepta așa ceva!”, susține nepoata pacientei.

Aceasta este hotărâtă să facă plângere împotriva medicului de gardă de la UPU atât la conducerea spitalului județean, cât și la Colegiul Medicilor Prahova.

